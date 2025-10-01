Ông Trump tuyên bố đã điều tàu ngầm hạt nhân đến gần Nga, Moscow nói gì?

Tuyên bố của chủ nhân Nhà Trắng ám chỉ đến việc Phó chủ tịch Hội đồng an ninh Nga Dmitry Medvedev đề cập hệ thống "Bàn tay tử thần" từ thời Liên Xô - được cho là có khả năng khai hỏa mọi vũ khí để đáp trả kịch bản toàn bộ ban lãnh đạo thiệt mạng trong đòn tập kích phủ đầu của đối phương, theo Đài RT.

Tàu ngầm tên lửa dẫn đường USS Florida của Mỹ ở vịnh Naples, Ý ẢNH: REUTERS

Ông Trump cũng mô tả tàu ngầm hạt nhân là "vũ khí có tính sát thương nhất từng được chế tạo". "Hoàn toàn không thể phát hiện được. Của chúng ta thì có. Của họ thì không", ông Trump ám chỉ Mỹ có "thiết bị bí mật ngăn chặn việc dò tìm".

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cảnh báo Nga và Trung Quốc đang dần bắt kịp Mỹ về số lượng tàu ngầm, song vẫn khẳng định Washington đang dẫn trước. "Chúng ta đã đi trước Nga và Trung Quốc 25 năm về tàu ngầm. Nga thực ra đứng thứ 2 về tàu ngầm. Trung Quốc đứng thứ 3. Nhưng, bạn biết đấy, họ đang tiến lên", ông Trump cho hay.

"Họ đang có năng lực hạt nhân kém hơn nhiều, nhưng trong 5 năm nữa, họ sẽ ngang bằng nhau", Tổng thống Trump nói thêm, nhưng nêu rõ ông đang đề cập toàn bộ kho vũ khí hạt nhân và số lượng tàu ngầm hạt nhân.

Bình luận về phát biểu của ông Trump, ông Dmitry Medvedev ngày 1.10 cho biết tình hình tàu ngầm hạt nhân của Mỹ neo gần bờ biển Nga gợi nhớ đến câu nói về "con mèo đen trong căn phòng tối".

"Tổng thống Trump một lần nữa lại nói về những chiếc tàu ngầm mà ông đã chuyển sang bờ biển Nga, lần này lưu ý rằng chúng hoàn toàn không thể phát hiện được", Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Medvedev. Tuy nhiên, trên thực tế, Mỹ đã không hề gửi tàu ngầm hạt nhân đến bờ biển Nga như ông Trump đã nói, theo ông Medvedev.

Hồi tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định tàu ngầm Nga có "lợi thế quân sự" vì chúng có khả năng lặn sâu dưới băng Bắc Cực và biến mất khỏi radar. Nga đã mở rộng đội tàu ngầm hạt nhân của mình với 8 tàu lớp Borei kể từ những năm 2000, trong đó chiếc mới nhất - Knyaz Pozharsky - đã được hạ thủy vào đầu năm 2025.

Trong khi đó, một nghiên cứu của ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc hồi tháng 9 cho hay Bắc Kinh đang nghiên cứu một hệ thống phát hiện tàu ngầm trí tuệ nhân tạo (AI) có thể săn lùng tàu đối thủ với tỷ lệ chính xác 95%. Hệ thống này được cho là sẽ tổng hợp và phân tích dữ liệu từ phao sonar, cảm biến dưới nước, radar và thậm chí cả nồng độ muối và nhiệt độ nước để tìm kiếm tàu đối phương.