Mỹ sẽ được tiếp cận nhà máy đóng tàu ngầm hạt nhân ở Úc

Chính phủ Úc ngày 14.9 cho biết sẽ chi 12 tỉ AUD (7,8 tỉ USD) để nâng cấp cơ sở vật chất tại xưởng đóng tàu Henderson gần Perth (bang Tây Úc) trong khuôn khổ kế hoạch 20 năm nhằm biến nơi này thành trung tâm bảo dưỡng cho hạm đội tàu ngầm AUKUS, theo Reuters.

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles tại Sydney ngày 10.9.2025 ẢNH: REUTERS

Khi được hỏi liệu Mỹ có thể sử dụng ụ tàu khô tại cơ sở này cho tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân hay không, Bộ trưởng Richard Marles cho biết: "Đây là cơ sở của AUKUS nên tôi mong đợi điều đó".

"Điều này liên quan khả năng duy trì và bảo dưỡng các tàu ngầm tương lai của Úc, nhưng thực chất đây là một cơ sở đang được xây dựng trong khuôn khổ AUKUS", ông Marles nói với Đài truyền hình ABC.

"Tôi hy vọng rằng trong tương lai, Mỹ sẽ được hưởng lợi từ cơ sở này", vị quan chức nói thêm.

Năm 2024, chính phủ Úc đầu tư ban đầu 127 triệu AUD để nâng cấp cơ sở vật chất tại xưởng đóng tàu, nơi cũng sẽ đóng tàu đổ bộ mới và tàu khu trục đa năng mới cho lực lượng hải quân nước này cũng như hỗ trợ khoảng 10.000 việc làm tại địa phương.

Tàu ngầm lớp Virginia USS Minnesota xuất hiện gần căn cứ hải quân Úc ở khu vực Tây Úc ngày 16.3.2025 ẢNH: REUTERS

Hiệp ước AUKUS, được Úc, Anh và Mỹ ký kết vào năm 2021, nhằm mục đích cung cấp cho Úc các tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân trong thập niên tới để đối phó với các mối đe dọa ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trong khuôn khổ AUKUS, Mỹ sẽ bán một số tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Virginia cho Úc, trong khi Anh và Úc sẽ đóng một tàu ngầm lớp AUKUS mới.