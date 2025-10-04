Chiến sự Ukraine ngày 1.318: Nga lợi dụng sương mù; vũ khí Mỹ sẽ đến chậm?

Kyiv nói Nga tấn công quy mô lớn cơ sở khí đốt

Công ty điều hành khí đốt nhà nước Ukraine Naftogaz ngày 3.10 nói rằng Nga đã thực hiện cuộc tấn công lớn nhất vào hệ thống khí đốt ở nước này trong gần 4 năm chiến sự.

“Một phần đáng kể cơ sở vật chất của chúng tôi đã bị hư hại. Một số cơ sở thiệt hại rất nghiêm trọng”, AFP dẫn lời Chủ tịch Naftogaz Sergiy Koretsky cho biết.

Theo Naftogaz, khoảng 35 tên lửa và 60 máy bay không người lái (UAV) đã bắn vào các cơ sở doanh nghiệp này ở tỉnh Kharkiv và Poltava của Ukraine. Ukraine đã đánh chặn một số tên lửa và UAV, tuy nhiên có những chiếc đã lọt qua lưới phòng không và tập kích hạ tầng khí đốt. Bộ Năng lượng Ukraine nói rằng một số khu vực phải cắt điện.

Khu nhà dân ở tỉnh Chernihiv, Ukraine mất điện ngày 3.10 sau khi Nga tập kích hạ tầng năng lượng ẢNH: REUTERS

Trong tuyên bố ngày 3.10, Bộ Quốc phòng Nga cho hay đã dùng tên lửa và UAV tấn công các khu phức hợp công nghiệp - quân sự của Ukraine.

Ở chiều ngược lại, Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) ngày 3.10 nói rằng Kyiv đã tấn công vào nhà máy lọc dầu ở tỉnh Orenburg (Nga), cách khu vực tiền tuyến khoảng 1.400 km. Tỉnh trưởng Orenburg, ông Yevgeny Solntsev, nói rằng không có thương vong và hoạt động tại nhà máy không bị gián đoạn.

Không quân Ukraine ngày 3.10 cho biết trong rạng sáng 3.10, quân đội Nga đã phóng 381 UAV cùng 35 tên lửa các loại vào lãnh thổ Ukraine. Ukraine thông tin các vụ tấn công được ghi nhận ở tỉnh Kharkiv, Poltava, Sumy, Dnipropetrovsk, Odessa và Kyiv. Ukraine nói đã đánh chặn 303 UAV và 17 tên lửa.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đánh chặn 5 tên lửa tầm xa Neptune, cùng 945 UAV Ukraine.

Trong các chiến dịch trên bộ, Ukrainska Pravda ngày 3.10 dẫn lời đại tá Oleksandr Zavtonov, người phát ngôn của Quân đoàn Thủy quân Lục chiến số 30 thuộc Hải quân Ukraine, cho biết trong hơn 3 ngày qua, quân đội Nga đã tăng cường tấn công vào các vị trí phòng thủ của Ukraine tại tỉnh Kherson, tập trung vào khu vực cầu đường sắt ở sông Dnipro và cầu Antonivskyi, những nơi Ukraine bố trí lực lượng đánh trả.

Quân đội Nga ngày 3.10 được nhận các loại xe 4 bánh, xe mô tô tại tỉnh Rostov-on-Don, Nga để sử dụng cho xung đột tại Ukraine ẢNH: REUTERS

Ông Zavtonov nói Moscow đã tận dụng mưa và sương mù làm giảm tầm nhìn của lực lượng phòng thủ, tăng cường những đợt tấn công vào lực lượng Ukraine.

“Nga bố trí thành những toán bộ binh nhỏ, tận dụng yếu tố bất ngờ. Mưa, sương mù và gió mạnh trong những ngày qua có lợi cho họ”, ông Zavtonov nói, song tuyên bố rằng lực lượng Kyiv đã đẩy lui các đợt tấn công.

Nga và Ukraine không bình luận về tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng phủ nhận tấn công dân thường và các mục tiêu dân sự.

The Telegraph hôm 2.10 đưa tin các cuộc thảo luận tại Mỹ về việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine đã đóng băng khi chính phủ đóng cửa hôm 1.10.

Theo một nguồn tin trong chính phủ Ukraine, diễn biến trên từ chính trường Mỹ đặt ra mối lo ngại các lô vũ khí không được bàn giao kịp đến tiền tuyến, giữa lúc giao tranh với Nga căng thẳng. Đồng thời, các thỏa thuận về hợp đồng vũ khí trong tương lai cũng bị tạm dừng.

The Telegraph cũng cho hay, các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Mỹ về một thỏa thuận tiềm năng chuyển giao công nghệ sản xuất máy bay không người lái hiện bị bỏ lửng. Các phái đoàn Ukraine dự kiến tới Mỹ trong vài tuần tới cũng đang cân nhắc lại kế hoạch.

Tù binh Ukraine đoàn tụ với người thân sau cuộc trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine ngày 2.10 ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Kyiv Post dẫn 2 nguồn thạo tin tại quốc hội Mỹ nói rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần này đã thông báo cho quốc hội về kế hoạch xuất khẩu vũ khí trị giá 51 triệu USD cho Ukraine và đồng minh phương Tây. Ngoài ra, Washington được cho là đang trao đổi với Ukraine về việc chia sẻ thông tin tình báo, giúp Kyiv có thể tấn công vào các mục tiêu chiến lược, giá trị cao ở Nga.

Moscow đã lập tức có phản ứng về khả năng Mỹ chuyển giao tên lửa tầm xa cũng như tăng cường chia sẻ tình báo cho Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi đây là một hành động nguy hiểm và có khả năng leo thang.

Ông Peskov cảnh báo rằng Nga sẽ đáp trả tương xứng nếu Ukraine nhận tên lửa tầm xa Tomahawk từ Mỹ. Ông cũng nhấn mạnh rằng nó sẽ không mang lại quá nhiều tác động thực tế làm thay đổi cục diện chiến trường.