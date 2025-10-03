Chiến sự Ukraine 1.317: Nga tiến về miền trung Ukraine, đe dọa đường tiếp tế của Kyiv

Trang The Kyiv Independent ngày 2.10 dẫn lời một số nhà phân tích quân sự cho biết lực lượng Nga đang tiến mạnh tại tỉnh Dnipropetrovsk ở miền trung Ukraine nhằm cắt đứt đường tiếp tế cho các khu vực giáp tiền tuyến của Ukraine.

Tỉnh Dnipropetrovsk giáp Donetsk ở phía đông và Zaporizhzhia ở phía nam, chỉ mới ghi nhận chiến sự từ tháng 6 năm nay.

Hệ thống rốc két đa nòng Grad của Nga phóng về phía lực lượng Ukraine trong ảnh được công bố ngày 2.10 ẢNH: AP

Nhà phân tích Emil Kastehelmi tại nhóm theo dõi chiến sự nguồn mở Black Bird (Phần Lan) cho biết lực lượng Nga tiếp tục tiến quân với tốc độ nhanh hơn tại Dnipropetrovsk trong vài tuần gần đây và hiện kiểm soát khoảng 10 làng ở các khu vực ranh giới hành chính.

Tuy vậy, ông đánh giá đây chưa phải là điều nghiêm trọng khi lực lượng Nga còn phải vượt qua tuyến đường dài mới tiếp cận được các trung tâm phòng thủ then chốt của Ukraine.

Ông Roman Pohorilyi, đồng sáng lập dự án bản đồ chiến sự nguồn mở DeepState Map, hôm 25.9 nói rằng quân Nga đã tiến sâu tại Dnipropetrovsk hơn các khu vực tiền tuyến khác trong thời gian gần đây.

Tốc độ tiến quân của Nga chậm lại đáng kể?

Các chuyên gia quân sự cho biết một bước đột phá tại Dnipropetrovsk có thể khó xảy ra nhưng nếu Nga tiến thêm, họ có thể làm gián đoạn các tuyến tiếp tế cho những khu vực tiền tuyến gần đó của Ukraine.

Nhà phân tích quân sự Ukraine Pavlo Narozhnyy nhận định Nga vẫn chú trọng vùng Donbass (gồm Donetsk và Luhansk) nhưng đã tăng cường tiến quân tại Dnipropetrovsk từ khoảng giữa tháng 8. Theo ông, Nga có thể đe dọa các tuyến tiếp tế tại Donbass nếu tiến thêm khoảng 15 km tại Dnipropetrovsk.

Lính bắn tỉa Nga chiến đấu tại Ukraine trong ảnh được công bố ngày 2.10 ẢNH: AP

Ông Viktor Tregubov, người phát ngôn nhóm chiến đấu của quân đội Ukraine tại khu vực, đánh giá cường độ tấn công có thể không giảm nhưng sẽ khó hơn cho Nga để đến được các làng sâu hơn tại Dnipropetrovsk do đang vào thời điểm thay mùa, cây cối rụng lá nên không còn giúp che chắn.

Ông thừa nhận Nga đã hiện diện tại một số làng nhưng không nêu tên. Theo người phát ngôn, việc tiến quân của Nga tại Dnipropetrovsk có thể nhằm phân tán sự chú ý của Ukraine khỏi các vùng khác, đồng thời thể hiện một vài thành công chiến thuật cho công chúng.

Nga chưa bình luận về những thông tin trên.

Pháo tự hành Giatsint-S của Nga khai hỏa về phía lực lượng Ukraine ẢNH: AP

Nga - Ukraine tiếp tục oanh tạc nhau

Các quan chức Ukraine ngày 2.10 cho biết có ít nhất 4 người thiệt mạng và 25 người bị thương sau các cuộc tấn công của Nga trong vòng 24 giờ. Không quân Ukraine thông báo Nga phóng 86 máy bay không người lái (UAV) gồm loại Shahed và UAV mồi nhử vào rạng sáng 2.10. Ukraine ngăn chặn 53 chiếc, 31 chiếc còn lại rơi xuống 6 địa điểm.

Đoàn tàu tại tỉnh Odessa (miền nam Ukraine) bị phá hủy sau vụ tấn công ngày 2.10 ẢNH: REUTERS

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga nói đã bắn hạ một quả rốc két HIMARS và 142 UAV Ukraine trong ngày qua, theo TASS. Bộ này tuyên bố đã tấn công cơ sở hạ tầng giao thông của lĩnh vực quân sự-công nghiệp, cơ sở lắp ráp UAV tầm xa và kho lưu trữ của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho rằng quân đội Ukraine mất khoảng 1.510 binh sĩ trên toàn bộ tiền tuyến trong 24 giờ.

Nga và Ukraine không bình luận về tuyên bố của nhau. Trong ngày, hai bên thông báo đã trao đổi tù binh, theo đó mỗi bên nhận về 185 binh sĩ. Ukraine cũng nhận về 20 dân thường. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay đến nay, Kyiv đã đưa về hơn 7.000 người.

Các binh sĩ Nga trong đợt trao trả mới nhất ẢNH: REUTERS

Nga tuyên bố đáp trả nếu Ukraine nhận tên lửa Tomahawk

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 2.10 tuyên bố Nga sẽ đáp trả "thích hợp" nếu tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ chế tạo được chuyển cho Ukraine, theo TASS.

Hôm 28.9, Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance xác nhận Washington đang cân nhắc bán Tomahawk, tên lửa có tầm bắn đến 2.500 km, cho các nước NATO để chuyển cho Kyiv. Ông Vance nói rằng Tổng thống Donald Trump sẽ là người ra quyết định cuối cùng.

Ông Trump gần đây đổi thái độ sang chỉ trích Nga vì không hài lòng về tiến trình đàm phán. Theo báo chí phương Tây, ông Trump cũng đã đồng ý cung cấp thông tin tình báo để Ukraine tấn công bằng tên lửa tầm xa vào các mục tiêu hạ tầng năng lượng bên trong lãnh thổ Nga.

Ông Trump đồng ý hỗ trợ tình báo để Ukraine đánh hạ tầng năng lượng Nga?

Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin này trong khi Điện Kremlin nói rằng đây không phải điều mới mẻ vì Mỹ đã liên tục cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Ukraine sẽ "không thể chấm dứt xung đột bằng vũ khí", mà chỉ có thể bằng cách chấp nhận các điều kiện của Nga như công nhận thực tế lãnh thổ, khôi phục vị thế trung lập hay từ bỏ tham vọng gia nhập NATO.

Châu Âu bàn cách sử dụng tài sản Nga

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) ngày 1.10 hầu như ủng hộ việc sử dụng tài sản của Nga đang bị phương Tây đóng băng để cho Ukraine vay 140 tỉ euro.

Tuy nhiên, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever ngày 2.10 kêu gọi các đồng minh chia sẻ rủi ro nếu Nga đáp trả, bởi hầu hết tài sản Nga bị đóng băng được giữ trong kho lưu ký chứng khoán Euroclear tại Bỉ.

Bỉ lo ngại rủi ro tài chính như suy giảm sự tự tin vào đồng tiền chung châu Âu. Bên cạnh đó, Nga có thể khởi kiện để yêu cầu tịch thu tài sản của Bỉ trên toàn cầu nhằm bồi thường cho tài sản Nga bị đóng băng.

Pháp lục soát tàu chở dầu nghi liên quan ‘hạm đội bóng tối’ của Nga, bắt 2 người

Người phát ngôn Điện Kremlin ngày 2.10 phản đối ý tưởng của EU và tuyên bố sẽ làm mọi cách để bắt những người liên quan "hành động trái phép" này chịu trách nhiệm pháp lý.

Mặt khác, bộ trưởng tài chính các nước G7 hôm 1.10 ra tuyên bố chung cam kết sẽ có biện pháp đối với các nước tiếp tục mua dầu mỏ của Nga. Những phương án được cân nhắc nghiêm túc gồm hạn chế giao thương và cấm vận các nước mua dầu mỏ của Nga.