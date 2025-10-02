Chiến sự Ukraine ngày 1.316: Ukraine tấn công 4 tỉnh, Nga giảm tốc độ tiến quân?

Không quân Ukraine cáo buộc Nga đã phóng 49 máy bay không người lái (UAV) và 4 tên lửa đạn đạo Iskander-M hoặc KN-23 vào Ukraine trong đêm 30.9 và rạng sáng 1.10, theo trang tin The Kyiv Independent.

Không quân Ukraine tuyên bố hệ thống phòng không đã đánh chặn 44 UAV, nhưng 5 tên lửa và UAV đã đánh vào một số địa điểm.

Một thành viên thuộc đơn vị phòng không cơ động của Ukraine bắn súng máy M2 tại tỉnh Kharkiv (Ukraine) ngày 15.9 Ảnh: Reuters

Ngoài ra, giới chức ở Ukraine sáng 1.10 cáo buộc rằng trong 24 giờ trước đó, các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã khiến ít nhất 5 dân thường thiệt mạng và ít nhất 51 người bị thương.

Đến tối 1.10 chưa có thông tin về phản ứng của Nga. Moscow lâu nay luôn bác bỏ cáo buộc tấn công vào các mục tiêu dân sự.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 1.10 tuyên bố trong vòng 24 giờ trước đó, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát cộng đồng Verbovoye ở tỉnh Dnepropetrovsk của Ukraine, theo Hãng tin TASS.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố trong khoảng thời gian đó các nhóm tác chiến đã khiến quân đội Ukraine mất hơn 2.700 quân và phá hủy 97 UAV của đối phương.

Đến tối 1.10 chưa có thông tin về phản ứng từ Ukraine đối với tuyên bố trên của Nga.

UAV Ukraine hạ thêm một trực thăng Nga?

UAV Ukraine tiếp tục tấn công lãnh thổ Nga

Bộ Quốc phòng Nga ngày 1.10 tuyên bố rằng hệ thống phòng không đã tiêu diệt 20 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine ở 4 tỉnh thuộc Nga trong đêm 30.9 và rạng sáng 1.10.

Trong số UAV đó có 8 chiếc bị bắn hạ ở tỉnh Belgorod, 8 chiếc ở tỉnh Rostov, 3 chiếc ở tỉnh Saratov và 1 chiếc ở tỉnh Voronezh, theo Hãng tin TASS dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga.

Ngoài ra, Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng quân đội Ukraine đã tấn công các khu định cư trong tỉnh bằng hơn 110 UAV và bắn gần 20 quả đạn trong 24 giờ, theo TASS. Không có thông tin về thương vong.

Đến tối 1.10 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với cáo buộc và tuyên bố từ phía Nga.

Tốc độ tiến quân của Nga chậm lại đáng kể?

Tốc độ tiến quân của Nga vào Ukraine đã chậm lại đáng kể trong tháng 9, khi lực lượng Nga giành được quyền kiểm soát diện tích ít hơn 44% so với tháng 8, theo trang tin The Kyiv Independent dẫn báo cáo do nhóm giám sát DeepState của Ukraine công bố ngày 1.10.

Trong tháng qua, quân đội Nga đã giành được quyền kiểm soát khoảng 259 km2, chỉ chiếm 0,04% tổng diện tích của Ukraine. Đây là mức kiểm soát thêm lãnh thổ hằng tháng của Nga ở Ukraine thấp nhất kể từ tháng 5, theo DeepState. Tổng cộng, Nga hiện kiểm soát khoảng 19,04% lãnh thổ Ukraine, theo DeepState.

Ukraine tuyên bố bao vây nhiều đơn vị Nga ở Donetsk

Những tổn thất đáng kể nhất của Ukraine trong tháng 9 xảy ra gần làng Novopavlivka thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine. Các nhà phân tích của DeepState mô tả khu vực này là một trong những khu vực khó khăn nhất đối với lực lượng Ukraine. Giao tranh ác liệt cũng tiếp diễn xung quanh thị trấn Kupiansk thuộc tỉnh Kharkiv, gần biên giới Ukraine-Nga.

Trên hướng thành phố Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk, lực lượng Ukraine được cho là đã duy trì được khả năng phòng thủ hiệu quả. Các nhà phân tích lưu ý rằng khoảng 1/3 tổng số cuộc tấn công của Nga tập trung vào Pokrovsk và các khu vực xung quanh, theo The Kyiv Independent.

Trong tháng qua, lực lượng Ukraine đã đẩy lùi quân đội Nga về phía đường cao tốc chiến lược Dobropillia-Kramatorsk, gần thành phố Pokrovsk.

Kể từ cuối tháng 8, các đơn vị Ukraine đã giành lại được một số ngôi làng trong khu vực, bao gồm Zarichne, Novoekonomichne và Udachne, theo The Kyiv Independent.

Trong khi đó, lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát 20 cộng đồng dân cư ở Ukraine trong tháng 9, theo ước tính từ Hãng tin TASS, dựa theo bản tin của Bộ Quốc phòng Nga.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát hơn 4.714 km2 từ ngày 1-25.9, kiểm soát 205 cộng đồng dân cư ở Ukraine.

Đồng minh ông Putin chế giễu ông Trump về phát ngôn tàu ngầm áp sát Nga

Tổng thống Pháp phát cảnh báo tới Nga

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 1.10 nói rằng ông không loại trừ khả năng bắn hạ máy bay chiến đấu của Nga nếu chiến đấu cơ đó xâm phạm không phận châu Âu, theo AFP.

Cụ thể, một nhà báo của báo Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung đã hỏi Tổng thống Macron ông có "ủng hộ việc bắn hạ một máy bay chiến đấu của Nga nếu nó xâm phạm không phận châu Âu" hay không.

"Theo học thuyết mơ hồ về chiến lược, tôi có thể nói rằng không có gì bị loại trừ", ông Macron trả lời.

Sau khi UAV Nga bị cáo buộc xâm nhập không phận Ba Lan và Romania, hai quốc gia thành viên của NATO, ông Macron trong tuần trước nói rằng phản ứng của NATO sẽ phải "nâng cao hơn nữa" trong trường hợp có "những hành động khiêu khích mới" từ Moscow.

Đến tối 1.10 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với phát ngôn của Tổng thống Macron.

