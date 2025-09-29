Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ukraine đề xuất xây dựng 'lá chắn phòng không' với NATO

Trí Đỗ
Trí Đỗ
29/09/2025 21:49 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề nghị xây dựng một lá chắn phòng không chung với các đối tác để chống lại các mối đe dọa từ Nga, trong bối cảnh nhiều vụ máy bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận.

"Ukraine đề xuất với Ba Lan và tất cả các đối tác của chúng tôi xây dựng một lá chắn chung, hoàn toàn đáng tin cậy chống lại các mối đe dọa trên không của Nga", Reuters dẫn lời nhà lãnh đạo Ukraine phát biểu qua video tại Diễn đàn An ninh Warsaw.

"Điều này là hoàn toàn khả thi. Ukraine có thể chống lại mọi loại UAV và tên lửa của Nga và nếu chúng ta cùng nhau hành động trong khu vực, chúng ta sẽ có đủ vũ khí và năng lực sản xuất", theo ông Zelensky.

Ukraine đề xuất xây dựng 'lá chắn phòng không' với NATO - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

ẢNH: REUTERS

Ukraine đã tuyên bố rằng quân đội và kỹ sư của họ sẽ huấn luyện cho các đối tác Ba Lan về cách đối phó UAV, đồng thời nhấn mạnh kinh nghiệm của họ sẽ hữu ích cho các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Chủ đề hợp tác quốc phòng với Ukraine được ưu tiên hàng đầu trong chương trình Diễn đàn An ninh Warsaw năm nay, theo Reuters.

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 29.9 nhấn mạnh: "Ngành công nghiệp quốc phòng của châu Âu và Ukraine phải hợp tác chặt chẽ và hiệu quả hơn. Liên minh châu Âu phải ủng hộ điều này bằng cách cung cấp một khuôn khổ pháp lý linh hoạt hơn nhiều cho ngành công nghiệp quốc phòng ở châu Âu".

Sau khi nhiều vụ UAV xâm nhập không phận NATO, các quốc gia ở sườn phía đông của liên minh đã nhất trí về nhu cầu xây dựng một "bức tường UAV" có khả năng phát hiện, theo dõi và đánh chặn tiên tiến. Tuy nhiên, Bộ trưởng Pistorius cảnh báo rằng việc triển khai sẽ không nhanh chóng.

"Chúng ta không nói về một khái niệm sẽ được hiện thực hóa trong vòng 3 hoặc 4 năm tới". Chúng ta cần ưu tiên và nhận ra rằng chúng ta cần nhiều năng lực và khả năng hơn những gì đã mô tả trước đây", theo ông Pistorius.

UKRAINE NATO Zelensky UAV Boris Pistorius
Xem thêm bình luận