Nga phát cảnh báo tới NATO, EU

"Bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại đất nước tôi sẽ phải đối mặt với phản ứng quyết liệt. Đây là điều chắc chắn đối với những người trong NATO và EU đang nói với cử tri của họ rằng chiến tranh với Nga là điều không thể tránh khỏi", Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 27.9 (giờ Mỹ).

Ông nói rằng NATO tiếp tục mở rộng đến tận biên giới Nga, theo Hãng tin TASS.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York (Mỹ) ngày 27.9 Ảnh: Reuters

Căng thẳng đã gia tăng dọc sườn phía đông của NATO trong những tuần gần đây khi Estonia cáo buộc 3 máy bay chiến đấu của Nga vào không phận của Estonia và máy bay chiến đấu của NATO đã bắn hạ máy bay không người lái (UAV) của Nga trên không phận Ba Lan. Nga đã bác bỏ cáo buộc 3 chiến đấu cơ Nga xâm phạm không phận Estonia cũng như phủ nhận UAV nhắm vào Ba Lan.

Trong tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông ủng hộ ý tưởng bắn hạ máy bay quân sự Nga vi phạm không phận NATO. Đây là sự thay đổi giọng điệu đáng kể của ông Trump liên quan đến Nga, thậm chí ông còn gọi Nga là "hổ giấy", theo Reuters.

Trong cuộc họp báo sau bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Nga cảnh báo về bất kỳ động thái nào nhằm vào máy bay bên trong lãnh thổ Nga. "Nếu có bất kỳ nỗ lực nào nhằm bắn hạ bất kỳ vật thể bay nào... trong không phận của chúng tôi, tôi nghĩ mọi người sẽ rất hối hận vì đã vi phạm nghiêm trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của chúng tôi", ông Lavrov nhấn mạnh, theo Reuters.

Ông Lavrov còn nói rằng chỉ những người "mù quáng về chính trị" mới mong đợi Ukraine một ngày nào đó sẽ trở lại biên giới như trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022. Đây được cho là phản ứng gián tiếp trước nhận định của Tổng thống Trump rằng Kyiv có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ bị Nga kiểm soát.

Mặt khác, ông Lavrov khẳng định Moscow vẫn hy vọng về "cuộc đối thoại thẳng thắn" với Mỹ dưới thời Tổng thống Trump bất chấp lập trường thay đổi gần đây của nhà lãnh đạo Mỹ.

Ông Lavrov cho hay Mỹ và Nga sẽ tổ chức vòng đàm phán thứ ba trong những tháng tới nhằm cải thiện hoạt động của đại sứ quán của nhau, vốn đã bị hạn chế nghiêm trọng bởi một thập niên trục xuất nhà ngoại giao và các biện pháp hạn chế khác, theo Reuters. Ông Lavrov đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 24.9 bên lề cuộc họp thường niên của các nhà lãnh đạo thế giới tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của các bên liên quan đối với phát ngôn trên của Ngoại trưởng Lavrov.