Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Nga phát cảnh báo tới NATO, EU

Văn Khoa
Văn Khoa
28/09/2025 07:25 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 27.9 tuyên bố với NATO và Liên minh châu Âu (EU) rằng bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại Moscow sẽ phải đối mặt với 'phản ứng quyết liệt'.

"Bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại đất nước tôi sẽ phải đối mặt với phản ứng quyết liệt. Đây là điều chắc chắn đối với những người trong NATO và EU đang nói với cử tri của họ rằng chiến tranh với Nga là điều không thể tránh khỏi", Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 27.9 (giờ Mỹ). 

Ông nói rằng NATO tiếp tục mở rộng đến tận biên giới Nga, theo Hãng tin TASS.

- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York (Mỹ) ngày 27.9

Ảnh: Reuters

Căng thẳng đã gia tăng dọc sườn phía đông của NATO trong những tuần gần đây khi Estonia cáo buộc 3 máy bay chiến đấu của Nga vào không phận của Estonia và máy bay chiến đấu của NATO đã bắn hạ máy bay không người lái (UAV) của Nga trên không phận Ba Lan. Nga đã bác bỏ cáo buộc 3 chiến đấu cơ Nga xâm phạm không phận Estonia cũng như phủ nhận UAV nhắm vào Ba Lan.

Trong tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông ủng hộ ý tưởng bắn hạ máy bay quân sự Nga vi phạm không phận NATO. Đây là sự thay đổi giọng điệu đáng kể của ông Trump liên quan đến Nga, thậm chí ông còn gọi Nga là "hổ giấy", theo Reuters.

Trong cuộc họp báo sau bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Nga cảnh báo về bất kỳ động thái nào nhằm vào máy bay bên trong lãnh thổ Nga. "Nếu có bất kỳ nỗ lực nào nhằm bắn hạ bất kỳ vật thể bay nào... trong không phận của chúng tôi, tôi nghĩ mọi người sẽ rất hối hận vì đã vi phạm nghiêm trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của chúng tôi", ông Lavrov nhấn mạnh, theo Reuters.

Ông Lavrov còn nói rằng chỉ những người "mù quáng về chính trị" mới mong đợi Ukraine một ngày nào đó sẽ trở lại biên giới như trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022. Đây được cho là phản ứng gián tiếp trước nhận định của Tổng thống Trump rằng Kyiv có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ bị Nga kiểm soát.

Mặt khác, ông Lavrov khẳng định Moscow vẫn hy vọng về "cuộc đối thoại thẳng thắn" với Mỹ dưới thời Tổng thống Trump bất chấp lập trường thay đổi gần đây của nhà lãnh đạo Mỹ.

Ông Lavrov cho hay Mỹ và Nga sẽ tổ chức vòng đàm phán thứ ba trong những tháng tới nhằm cải thiện hoạt động của đại sứ quán của nhau, vốn đã bị hạn chế nghiêm trọng bởi một thập niên trục xuất nhà ngoại giao và các biện pháp hạn chế khác, theo Reuters. Ông Lavrov đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 24.9 bên lề cuộc họp thường niên của các nhà lãnh đạo thế giới tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của các bên liên quan đối với phát ngôn trên của Ngoại trưởng Lavrov.

Tin liên quan

Tổng thống Trump ra lệnh điều quân đội đến Portland

Tổng thống Trump ra lệnh điều quân đội đến Portland

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cho lãnh đạo Lầu Năm Góc điều động quân đội đến thành phố Portland, bang Oregon, để xử lý "những kẻ khủng bố nội địa".

Lại phát hiện UAV tại căn cứ quân sự lớn nhất Đan Mạch, Na Uy

Khám phá thêm chủ đề

nga NATO eu Trump máy bay
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận