Tổng thống Trump ra lệnh điều quân đội đến Portland

Trong bài viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 27.9, Tổng thống Trump viết rằng ông đang chỉ đạo Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth "đưa lực lượng binh sĩ cần thiết để bảo vệ thành phố Portland bị chiến tranh tàn phá".

"Tôi cũng đang cho phép sử dụng toàn lực, nếu cần thiết", Tổng thống Trump tuyên bố.

Các đặc vụ thuộc Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới bắt giữ một người bên ngoài tòa nhà Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) trong cuộc biểu tình tại Portland hồi tháng 6 ẢNH: AP

Chủ nhân Nhà Trắng cho rằng quyết định này là cần thiết để bảo vệ các cơ sở của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), nơi mà ông mô tả là "đang bị bao vây bởi các cuộc tấn công của Antifa và các phần tử khủng bố nội địa khác". Gần đây, ông Trump thông báo đã liệt phong trào cánh tả chống phát xít Antifa vào danh sách tổ chức khủng bố.

Kể từ vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk và là đồng minh của mình, Tổng thống Trump đã gia tăng nỗ lực đối đầu với những lực lượng mà ông mô tả là cực tả, bị cáo buộc gây ra các vấn đề bạo lực chính trị của đất nước, theo AP.

Đầu tháng 9, Tổng thống Trump mô tả cuộc sống ở Portland "giống như sống trong địa ngục" và cho biết ông đang cân nhắc việc điều động quân đội liên bang đến, như ông đã đe dọa sẽ làm gần đây để chống lại tội phạm ở các thành phố khác, bao gồm Chicago và Baltimore.

Nhà lãnh đạo đã triển khai Lực lượng Vệ binh quốc gia đến thành phố Los Angeles vào mùa hè và đã triển khai chiến dịch tiếp quản lực lượng thực thi pháp luật tại Đặc khu Columbia.

Tại bang Tennessee, thành phố Memphis đã chuẩn bị cho sự gia tăng quân số của Lực lượng Vệ binh quốc gia. Hôm 26.9, Thống đốc Bill Lee (thuộc đảng Cộng hòa) cho biết các thành viên vệ binh sắp được triển khai sẽ là một phần trong đợt tăng cường nguồn lực để chống tội phạm trong thành phố.