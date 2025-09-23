Lễ tưởng niệm kéo phe bảo thủ Mỹ xích lại gần nhau

Theo Reuters, hàng chục ngàn người đã có mặt tại sân vận động State Farm (TP.Glendale, bang Arizona) để dự lễ tưởng niệm ông Charlie Kirk, nhà hoạt động bảo thủ bị ám sát cách đây 2 tuần. Buổi lễ ngày 21.9 có sự hiện diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhiều quan chức cấp cao Nhà Trắng và những nhân vật có sức ảnh hưởng.

Tổng thống Trump động viên bà Erika Kirk tại lễ tưởng niệm Ảnh: Reuters

Tri ân xen lẫn chính trị

Tổng thống Trump, cùng nhiều diễn giả khác phát biểu tại buổi lễ, đã tôn vinh những đóng góp của ông Kirk trong việc ủng hộ các tư tưởng chính trị bảo thủ, đồng thời góp phần quan trọng cho chiến thắng của ông Trump và Phó tổng thống JD Vance trong kỳ bầu cử năm ngoái. Ông Trump ca ngợi ông Kirk là "một nhà truyền giáo với tinh thần cao đẹp, không hề thù ghét đối thủ, luôn mong điều tốt nhất cho họ" trước khi bất ngờ tự nhận rằng: "Đó là điều tôi khác với Charlie. Tôi ghét đối thủ của mình và không muốn điều tốt cho họ".

Bên cạnh lời tri ân ông Kirk, Tổng thống Trump cũng nhân sự kiện này để truyền tải những thông điệp chính trị. Ông thẳng thừng tuyên bố rằng vụ ám sát ông Charlie Kirk không chỉ mang tính cá nhân, mà là cuộc tấn công vào nước Mỹ, đồng thời lặp lại lập trường nguyên nhân bạo lực "chủ yếu đến từ phe cánh tả". Chủ nhân Nhà Trắng cũng đề cập sang các vấn đề khác như kế hoạch trấn áp tội phạm tại TP.Chicago (bang Illinois), hay bất ngờ tuyên bố "đã có câu trả lời cho chứng tự kỷ", dù không nêu thêm chi tiết.

Theo Đài CNN, giới quan sát nhận định buổi lễ còn là dịp làm rõ cách mà phong trào bảo thủ MAGA (Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại) biến yếu tố cảm xúc thành động lực chính trị và củng cố lòng trung thành. Cố vấn Nhà Trắng Stephen Miller nói rằng đã có một "con rồng" thức tỉnh từ cái chết của Kirk, được cho là mang hàm ý những người ủng hộ các giá trị bảo thủ sẽ còn gắn kết hơn nữa.

Công tố viên đề nghị án tử hình cho nghi can giết ông Charlie Kirk

Thông điệp từ người vợ

Trước khi ông Trump có bài phát biểu, góa phụ Erika Kirk, vợ của ông Charlie Kirk, phát đi thông điệp giàu cảm xúc và lấy nước mắt của nhiều người tại lễ tưởng niệm. Bà nói rằng đã tha thứ cho nghi phạm sát hại chồng, Tyler Robinson, nhấn mạnh tha thứ và dẫn dắt người trẻ là điều chồng bà luôn làm trong suốt cuộc đời.

"Tôi đã nhìn thấy vết thương đã lấy đi mạng sống của anh ấy. Nhưng tôi cũng thấy trên môi anh một nụ cười, như lời nhắn cuối cùng rằng anh không đau đớn, rằng Chúa đã đưa anh lên thiên đàng", bà Kirk nói, khẳng định sẽ tiếp nối những di sản của chồng. Bà Erika Kirk cũng sẽ tiếp quản vị trí Giám đốc điều hành của Turning Point USA, tổ chức vận động chính trị bảo thủ do chồng đồng sáng lập.

Trong khi đó, Fox News đưa tin Tổng thống Trump khẳng định sẽ có hình phạt thích đáng cho kẻ sát hại ông Kirk. Ông Trump cũng tuyên bố sẽ truy tặng Huân chương Tự do Tổng thống - phần thưởng dân sự cao quý nhất nước Mỹ - cho ông Charlie Kirk trong một buổi lễ sắp tới tại Nhà Trắng.