Thế giới

Ông Putin đề xuất gia hạn thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
22/09/2025 20:41 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22.9 tuyên bố Moscow sẵn sàng gia hạn hiệp ước kiểm soát vũ khí với Mỹ (New START), nếu người đồng cấp Mỹ Donald Trump làm điều tương tự.

Phát biểu trong cuộc họp Hội đồng An ninh Nga ngày 22.9, ông Putin tuyên bố: “Nga sẵn sàng tiếp tục tuân thủ giới hạn số lượng vũ khí theo hiệp ước New START thêm 1 năm, sau hạn chót ngày 5.2.2026”.

Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới, hay New START, do Mỹ và Nga ký đã quy định số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mà hai nước có thể triển khai. Hiệp ước được ký vào tháng 4.2010 và sẽ hết hạn ngày 5.2 năm sau.

Ông Putin đề xuất gia hạn thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp Hội đồng An ninh ngày 22.9

ẢNH: REUTERS

Reuters dẫn lời Tổng thống Putin nói rằng việc gia hạn hiệp ước trên chỉ khả thi nếu Mỹ có hành động tương tự, không làm suy yếu hay vi phạm sự cân bằng trong năng lực răn đe. Chủ nhân Điện Kremlin nói đề xuất của ông là vì lợi ích của việc không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu và có thể giúp thúc đẩy đối thoại với Washington về kiểm soát vũ khí.

Bất đồng của Washington và Moscow liên quan xung đột tại Ukraine khiến hai bên chưa đàm phán gia hạn New START. Mỹ chưa phản hồi về tuyên bố trên của ông Putin. Trước đây, Tổng thống Donald Trump từng đề xuất ký một thỏa thuận mới về kiểm soát vũ khí hạt nhân và bao gồm cả Trung Quốc.

Tuy nhiên, Bắc Kinh đã bác bỏ đề xuất của ông Trump. South China Morning Post ngày 21.9 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nói rằng đề xuất của Mỹ “phi lý và không thực tế”.

"Chính sách hạt nhân và môi trường an ninh chiến lược của chúng tôi hoàn toàn khác biệt với Mỹ”, ông Quách nói. Lâu nay, Trung Quốc khẳng định nước này duy trì sức mạnh hạt nhân ở mức tối thiểu cần thiết cho an ninh quốc gia và không bao giờ tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang với bất kỳ ai.

Khám phá thêm chủ đề

putin vũ khí hạt nhân Mỹ New START Donald Trump trung quốc
Bình luận (0)

