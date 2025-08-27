Trung Quốc từ chối tham gia đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân Nga-Mỹ

Ông Quách đưa ra tuyên bố trên tại cuộc họp báo hôm nay 27.8 để đáp lại thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã nói rằng Mỹ và Nga đang thảo luận về việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của hai nước và bày tỏ hy vọng về sự tham gia của Trung Quốc, theo Tân Hoa xã.

Xe quân sự chở tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-5B của Trung Quốc tham gia cuộc diễu binh tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh ngày 1.10.2019 Ảnh: AFP

Quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới nên nghiêm túc thực hiện trách nhiệm đặc biệt và chủ yếu của mình đối với việc giải trừ vũ khí hạt nhân, tiếp tục cắt giảm mạnh mẽ và thực chất kho vũ khí hạt nhân, đồng thời tạo điều kiện để hiện thực hóa mục tiêu giải trừ vũ khí hạt nhân một cách hoàn toàn và triệt để, theo ông Quách.

"Sức mạnh hạt nhân của Trung Quốc hoàn toàn không bằng với Mỹ. Chính sách hạt nhân và môi trường an ninh chiến lược của chúng tôi cũng hoàn toàn khác biệt", ông Quách nhấn mạnh.

Ông Quách lưu ý rằng Trung Quốc theo đuổi chính sách "không sử dụng trước" vũ khí hạt nhân và chiến lược hạt nhân tập trung vào tự vệ. Ông nhấn mạnh Trung Quốc luôn duy trì sức mạnh hạt nhân ở mức tối thiểu cần thiết cho an ninh quốc gia và không bao giờ tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang với bên nào.

Theo ước tính năm 2024 của Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (Thụy Điển), Mỹ có 3.708 đầu đạn hạt nhân và Nga có 4.380 đầu đạn.

Trung Quốc có 500 đầu đạn hạt nhân, nhiều hơn 90 đầu đạn so với năm 2023, kế đến là Pháp (290) và Anh (225), theo AFP.