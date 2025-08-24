Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Trung Quốc sắp đưa tàu sân bay hiện đại nhất vào hoạt động

Văn Khoa
Văn Khoa
24/08/2025 08:30 GMT+7

Một video do CCTV phát gợi ý rằng tàu sân bay thứ ba và hiện đại nhất của Trung Quốc là tàu Phúc Kiến có thể được chính thức đưa vào biên chế sớm nhất là vào tháng tới, theo South China Morning Post.

Video nói trên được Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) phát hôm 23.8, mở đầu bằng hình ảnh xưởng đóng tàu Giang Nam của Tập đoàn Đóng tàu nhà nước Trung Quốc tại Thượng Hải, nơi tàu sân bay Phúc Kiến được đóng và hạ thủy, trước khi chuyển sang cảnh quay tàu sân bay trên biển, theo tờ South China Morning Post.

Trung Quốc sắp đưa tàu sân bay hiện đại nhất vào hoạt động- Ảnh 1.

Một khi được đưa vào hoạt động, tàu sân bay Phúc Kiến sẽ đưa Trung Quốc trở thành quốc gia duy nhất ngoài Mỹ vận hành tàu sân bay được trang bị hệ thống hỗ trợ phóng máy bay điện từ

Ảnh: Chụp màn hình SCMP

"Vào tháng 8.2025, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc được trang bị hệ thống phóng, được thiết kế và đóng hoàn toàn trong nước, đang chuẩn bị chính thức đưa vào hoạt động. Cách đây 88 năm, soái hạm Izumo của Hải quân đế quốc Nhật Bản cũng đã từng trên vùng biển này", người thuyết minh nói trong đoạn video. 

Tàu sân bay Phúc Kiến được hạ thủy vào ngày 17.6.2022 và tiến hành chuyến thử nghiệm trên biển đầu tiên vào ngày 1.5.2024, theo truyền thông Trung Quốc. Tàu này có độ choán nước hơn 80.000 tấn, tuy không lớn bằng tàu lớp Gerald R. Ford của Mỹ (100.000 tấn) nhưng sẽ lớn hơn nhiều so với hai tàu sân bay hiện nay của Trung Quốc là tàu Liêu Ninh (67.500 tấn) và Sơn Đông (70.000 tấn).

Tàu sân bay Phúc Kiến là hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc được trang bị hệ thống hỗ trợ phóng máy bay điện từ (EMALS) và thiết bị hãm đà. Việc Trung Quốc phát triển được hệ thống phóng đẩy máy bay sẽ là thành công lớn và sẽ giúp triển khai các máy bay nặng hơn như máy bay cảnh báo sớm KJ-600 và chiến đấu cơ với nhiều vũ khí và nhiên liệu, theo chuyên trang Naval News.

Một khi được đưa vào hoạt động, tàu sân bay Phúc Kiến sẽ đưa Trung Quốc trở thành quốc gia duy nhất ngoài Mỹ vận hành tàu sân bay được trang bị EMALS, theo South China Morning Post. EMALS giúp tàu này không cần thiết kế mũi tàu hếch lên như hai tàu sân bay hiện có của Trung Quốc.

Tàu sân bay lớp Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ là tàu sân bay đầu tiên trên thế giới sử dụng EMALS, thay thế hệ thống phóng hơi nước truyền thống.

Trung Quốc sẽ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Nhật bằng một cuộc duyệt binh lớn vào ngày 3.9. Ông Ngô Trạch Khỏa, sĩ quan cấp cao thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc, hôm 20.8 cho hay nước này sẽ trình làng một loạt vũ khí thế hệ mới trong lễ duyệt binh sắp tới, bao gồm xe tăng và máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư, thiết bị tình báo và chống máy bay không người lái, theo Tân Hoa xã. Ông Ngô còn lưu ý tham gia lễ duyệt binh, dự kiến kéo dài khoảng 70 phút, sẽ còn có các loại vũ khí tiên tiến khác như thiết bị chống tên lửa, tên lửa bội siêu thanh và tên lửa chiến lược.

Tin liên quan

Tàu sân bay Phúc Kiến triển khai tiêm kích bằng máy phóng điện từ

Tàu sân bay Phúc Kiến triển khai tiêm kích bằng máy phóng điện từ

Đài CCTV đã công bố hình ảnh dùng máy phóng điện từ triển khai tiêm kích J-15T từ tàu sân bay Phúc Kiến, đánh dấu cột mốc quan trọng cho tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc được trang bị hệ thống phóng hiện đại như tàu sân bay Mỹ.

Quân đội Trung Quốc hé lộ vũ khí tham gia lễ duyệt binh sắp tới

Khám phá thêm chủ đề

Tàu sân bay trung quốc tàu sân bay Phúc Kiến Duyệt binh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận