Nổ súng chết người ở văn phòng cơ quan nhập cư Mỹ

CNN ngày 25.9 đưa tin nghi phạm Joshua Jahn, 27 tuổi, đã nổ súng vào văn phòng ICE ở Dallas (bang Texas, Mỹ) khiến 1 người đang bị giam thiệt mạng và 2 người khác nguy kịch. Một trong 2 người bị thương là công dân Mexico. Nghi phạm sau đó đã dùng súng tự sát.

Cảnh sát Dallas cho biết tay súng đã trèo lên nóc tòa nhà gần văn phòng ICE ở địa phương rồi bắn tỉa vào cơ sở này vào sáng 24.9 theo giờ địa phương.

Nghi phạm Joshua Jahn nổ súng vào văn phòng ICE ở Dallas ngày 24.9

ẢNH: TRẠI GIAM HẠT COLLIN

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra theo hướng đây là "hành vi bạo lực có mục tiêu". Giám đốc FBI Kash Patel đăng lên mạng xã hội X hình ảnh những viên đạn mà nghi phạm chưa sử dụng, trong đó có vỏ đạn in dòng chữ “Phản đối ICE”.

“Đánh giá ban đầu về bằng chứng cho thấy có động cơ liên quan hệ tư tưởng đằng sau vụ tấn công này”, ông Patel viết. Cảnh sát cũng khám xét một ô tô đậu gần văn phòng ICE.

Những viên đạn tại hiện trường nghi phạm nổ súng, một vỏ đạn có dòng chữ "Anti-ICE" (Phản đối ICE) ẢNH: GIÁM ĐỐC FBI KASH PATEL

Cơ quan chức năng cho biết nghi phạm có gia đình sống tại thị trấn Fairview, hạt Collin ở Texas. FBI đã có mặt tại căn nhà được cho là của gia đình nghi phạm vào chiều 24.9 theo giờ địa phương. Kênh Fox 4 dẫn lời một hàng xóm nói rằng bà đã sống tại khu phố trong 30 năm và biết mọi người tại đây, trừ gia đình nghi phạm vì họ khá kín tiếng.

Joshua Jahn từng bị bắt vào năm 2015 tại hạt Collin vì tàng trữ cần sa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài viết trên mạng xã hội Truth Social, lên án vụ nổ súng bắt nguồn từ “những thành viên Dân chủ cực tả” liên tục bôi nhọ lực lượng thực thi pháp luật. Thị trưởng Dallas Eric Johnson kêu gọi sự đoàn kết sau vụ nổ súng.

Hạ nghị sĩ Dân chủ Marc Veasey ở Texas cho rằng cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa cần dừng những phát ngôn gây chia rẽ, thay vào đó nên có những lời động viên, an ủi.