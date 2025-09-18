Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Nổ súng tại Mỹ, 5 cảnh sát bị bắn, 3 người tử vong

Vi Trân
Vi Trân
18/09/2025 07:41 GMT+7

Một vụ nổ súng đã xảy ra tại bang Pennsylvania (Mỹ) chiều 17.9 làm 5 cảnh sát trúng đạn, trong đó 3 người tử vong.

CNN dẫn nguồn tin cho biết vụ nổ súng có vẻ xảy ra trong lúc cảnh sát đang thực thi lệnh bắt giữ của tòa án. Vụ nổ súng xảy ra vào lúc 14 giờ, khi tổng đài khẩn cấp 911 nhận được cuộc gọi về một sự cố tại thị trấn North Codorus ở hạt York, miền trung bang Pennsylvania.

Nổ súng tại Mỹ, 5 cảnh sát bị bắn, 3 người tử vong - Ảnh 1.

Cảnh sát và nhân viên cấp cứu tại hiện trường vụ nổ súng ngày 17.9 ở bang Pennsylvania

ẢNH: AP

Đại tá Christopher Paris của cảnh sát bang Pennsylvania thông báo trong cuộc họp báo rằng 3 cảnh sát đã thiệt mạng và 2 người bị thương, đang trong tình trạng ổn định tại bệnh viện. Nghi phạm nổ súng đã bị cảnh sát bắn chết, theo CBS News.

Cảnh sát vẫn đang điều tra nhưng tin rằng không còn mối đe dọa nào cho người dân. Bệnh viện WellSpan, nơi điều trị 2 người bị thương nghiêm trọng, đã ra lệnh phong tỏa nhằm tăng cường an ninh.

Thống đốc Josh Shapiro và Tổng chưởng lý bang Dave Sunday đã tức tốc đến hiện trường.

Phó thống đốc Austin Davis kêu gọi người dân cầu nguyện cho các cảnh sát và những người liên quan vụ nổ súng, tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Nổ súng tại Mỹ, 5 cảnh sát bị bắn, 3 người tử vong - Ảnh 2.

Lực lượng khẩn cấp chặn tuyến đường dẫn đến hiện trường vụ nổ súng

ẢNH: AP

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi thông báo Cục Điều tra liên bang (FBI) và Cục Quản lý rượu, thuốc lá và vũ khí (ATF) cũng đang đến hiện trường để hỗ trợ. "Bạo lực chống lại lực lượng hành pháp là một tai họa cho xã hội và không bao giờ được chấp nhận. Hãy cầu nguyện cho các cảnh sát liên quan", bà Bondi viết trên mạng xã hội.

Bộ trưởng An ninh nội địa Kisti Noem xác nhận đang theo dõi tình hình và làm việc với các đối tác liên cơ quan. Sở cảnh sát khu vực miền bắc York và hạt York đang dẫn đầu cuộc điều tra.

Các trường học trong vùng đã ra lệnh trú ẩn tại chỗ nhưng sau đó nhận được thông báo an toàn từ lực lượng hành pháp.

