Pháp lục soát tàu chở dầu nghi liên quan 'hạm đội bóng tối' của Nga

Theo Reuters ngày 1.10, hiện tàu chở dầu Boracay đang neo đậu gần thành phố Saint-Nazaire, miền tây nước Pháp.

Ông Stephane Kellenberger, công tố viên tại Brest, nói với AFP rằng 2 thành viên thủy thủ đoàn tự xưng là thuyền trưởng và thuyền phó của con tàu Boracay đã bị bắt giữ. Công tố viên này cho biết một cuộc điều tra đã được mở sau khi thủy thủ đoàn không cung cấp bằng chứng về quốc tịch tàu và không chấp hành lệnh từ cơ quan chức năng.

Lực lượng Pháp trên tàu chở dầu Boracay ngoài khơi cảng Saint-Nazaire, miền tây nước Pháp ngày 1.10.2025 ẢNH: AFP

Hãng tin AFP cho hay các phóng viên khi bay ngang khu vực đã nhìn thấy lính Pháp mặc quân phục và đội mũ trùm đầu tuần tra trên boong tàu vào chiều 1.10. Trong khi đó, Kênh truyền hình tin tức BFM của Pháp cũng phát hình ảnh cho thấy lính đeo mặt nạ và mặc quân phục xuất hiện trên tàu từ hôm 27.9.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) ở Đan Mạch, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 1.10 cho biết nước này đang điều tra con tàu vì "những hành vi phạm tội nghiêm trọng".

Ông Macron cho biết đánh giá chung cho thấy "hạm đội bóng tối" của Nga bao gồm từ 600 - 1.000 tàu, thường có quyền sở hữu và bảo hiểm không rõ ràng và nhiều chiếc đã hoạt động hơn 20 năm.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 1.10 cho biết họ không có thông tin gì về con tàu này, song nói thêm rằng quân đội Nga đôi khi phải hành động để lập lại trật tự trước những hoạt động "khiêu khích" từ bên ngoài.

Tàu chở dầu Boracay được đóng năm 2007, nằm trong danh sách trừng phạt của Anh và EU đối với Nga. Đầu năm nay, tàu này đã bị chính quyền Estonia bắt giữ vì không có cờ quốc gia hợp lệ.

Theo dữ liệu của MarineTraffic, Boracay rời cảng Primorsk (Nga) ngày 20.9, đi qua biển Baltic, Đan Mạch, biển Bắc và eo biển Manche, trước khi đổi hướng áp sát bờ biển Pháp.

Nga cảnh báo ý định tịch thu tài sản đóng băng

Điện Kremlin ngày 1.10 cảnh báo sẽ truy tố bất kỳ cá nhân hoặc quốc gia nào mà Nga coi là "đánh cắp" tài sản của mình, đồng thời nhấn mạnh việc chiếm đoạt tài sản Moscow sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đối với hệ thống tài chính và môi trường đầu tư châu Âu, theo Reuters.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ẢNH: REUTERS

Liên minh châu Âu đang xem xét đề xuất sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để bảo đảm khoản vay 140 tỉ euro (164,37 tỉ USD) cho Ukraine.

Hiện có khoảng 255 tỉ euro tài sản Nga bị phong tỏa, trong đó 210 tỉ euro nằm ở châu Âu. Riêng Euroclear, trung tâm lưu ký chứng khoán tại Brussels (Bỉ), đang nắm giữ 185 tỉ euro, với khoảng 176 tỉ euro đã được chuyển thành tiền mặt sau khi các chứng khoán đáo hạn.

"Chúng tôi đang thảo luận về kế hoạch chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp của Nga. Trong tiếng Nga, chúng tôi gọi đó đơn giản là hành vi trộm cắp", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên, cảnh báo mọi cá nhân hoặc quốc gia liên quan sẽ "bị truy tố theo cách này hay cách khác và phải chịu trách nhiệm".

Nga cảnh báo 'phản ứng quyết liệt' nếu NATO, EU 'gây hấn'

Điện Kremlin đã nhiều lần tuyên bố rằng nỗ lực chiếm đoạt tài sản của nước này sẽ làm suy yếu niềm tin vào hệ thống ngân hàng trung ương, đồng euro như một loại tiền tệ cũng như sự an toàn của quyền sở hữu tài sản ở châu Âu.

"Đây là những bước đi phá hủy hoàn toàn lòng tin vào nguyên tắc bất khả xâm phạm tài sản. Cú boomerang này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến những quốc gia lưu trữ tiền tệ chính, những nước quan tâm đến sức hấp dẫn đầu tư", theo ông Peskov.