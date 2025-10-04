Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ông Putin đáp trả ông Trump, NATO

Thụy Miên
Thụy Miên
04/10/2025 05:14 GMT+7

Phát biểu tại diễn đàn các chuyên gia Nga có tên Câu lạc bộ Đối thoại Valdai ở TP.Sochi (Nga) rạng sáng qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo việc Mỹ chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine sẽ đánh dấu một giai đoạn leo thang hoàn toàn mới, trong đó tính cả quan hệ Nga - Mỹ, theo Reuters.

Về nhận xét trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Nga chỉ là "một con cọp giấy", chủ nhân Điện Kremlin nói thẳng: "Hãy đến và đối phó con cọp này đi". "Nếu chúng ta (Nga - NV) đang chống trả trước toàn bộ khối NATO (ở Ukraine - NV), chúng ta chuyển động, tiến lên phía trước, và chúng ta cảm thấy tự tin, và chúng ta là một con cọp giấy, thì bản thân NATO là gì?", ông Putin đặt câu hỏi.

Ông Putin đáp trả bình luận ‘cọp giấy’, phủ nhận muốn tấn công NATO

Nhà lãnh đạo Nga cũng chỉ trích cái gọi là chiêu trò gây hoảng loạn của giới cầm quyền châu Âu với hành động thường xuyên lan truyền cảnh báo rằng chiến tranh với Nga đang cận kề để nhằm mục tiêu tăng chi tiêu quân sự.

Tổng tư lệnh quân đội Nga hứa hẹn nước này sẽ đáp trả xứng đáng trước làn sóng quân sự hóa tại châu Âu. "Chúng tôi đang bám sát tiến trình quân sự hóa ngày càng gia tăng tại châu Âu", ông Putin nhấn mạnh, đồng thời cảnh báo Nga sẽ không chậm trễ trong việc đáp trả.

Ông Putin đáp trả ông Trump, NATO - Ảnh 1.

Tổng thống Putin phát biểu tại Câu lạc bộ Đối thoại Valdai ở TP.Sochi ngày 2.10

Ảnh: Reuters

Tổng thống Putin cũng cho hay Nga quan sát được có quốc gia, không đề cập tên, đang chuẩn bị thử vũ khí hạt nhân, và cảnh báo Nga sẽ làm điều tương tự nếu viễn cảnh đó diễn ra.

Nhà lãnh đạo cũng nhắc lại đề nghị gia hạn hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân New START với Mỹ, vốn hết hạn vào năm sau. Nếu Trung Quốc tham gia bất kỳ hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân nào trong tương lai, ông Putin cho rằng cũng nên tính đến kho hạt nhân của Anh và Pháp.

Tin liên quan

Chiến sự Ukraine ngày 1.294: Ukraine tấn công Sochi khi ông Putin đang có mặt?

Chiến sự Ukraine ngày 1.294: Ukraine tấn công Sochi khi ông Putin đang có mặt?

Một đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) đã xảy ra tại thành phố Sochi của Nga khi Tổng thống Vladimir Putin được cho là đang có mặt tại thành phố này.

Ông Putin đề xuất gia hạn thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ

Ông Putin cảnh báo nếu Mỹ gửi Tomahawk cho Ukraine, nêu trường hợp Nga thử hạt nhân

Khám phá thêm chủ đề

trung quốc Trump NATO Điện Kremlin Donald Trump Vladimir Putin
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận