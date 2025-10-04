Ông Putin đáp trả ông Trump, NATO

Về nhận xét trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Nga chỉ là "một con cọp giấy", chủ nhân Điện Kremlin nói thẳng: "Hãy đến và đối phó con cọp này đi". "Nếu chúng ta (Nga - NV) đang chống trả trước toàn bộ khối NATO (ở Ukraine - NV), chúng ta chuyển động, tiến lên phía trước, và chúng ta cảm thấy tự tin, và chúng ta là một con cọp giấy, thì bản thân NATO là gì?", ông Putin đặt câu hỏi.

Ông Putin đáp trả bình luận ‘cọp giấy’, phủ nhận muốn tấn công NATO

Nhà lãnh đạo Nga cũng chỉ trích cái gọi là chiêu trò gây hoảng loạn của giới cầm quyền châu Âu với hành động thường xuyên lan truyền cảnh báo rằng chiến tranh với Nga đang cận kề để nhằm mục tiêu tăng chi tiêu quân sự.

Tổng tư lệnh quân đội Nga hứa hẹn nước này sẽ đáp trả xứng đáng trước làn sóng quân sự hóa tại châu Âu. "Chúng tôi đang bám sát tiến trình quân sự hóa ngày càng gia tăng tại châu Âu", ông Putin nhấn mạnh, đồng thời cảnh báo Nga sẽ không chậm trễ trong việc đáp trả.

Tổng thống Putin phát biểu tại Câu lạc bộ Đối thoại Valdai ở TP.Sochi ngày 2.10 Ảnh: Reuters

Tổng thống Putin cũng cho hay Nga quan sát được có quốc gia, không đề cập tên, đang chuẩn bị thử vũ khí hạt nhân, và cảnh báo Nga sẽ làm điều tương tự nếu viễn cảnh đó diễn ra.

Nhà lãnh đạo cũng nhắc lại đề nghị gia hạn hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân New START với Mỹ, vốn hết hạn vào năm sau. Nếu Trung Quốc tham gia bất kỳ hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân nào trong tương lai, ông Putin cho rằng cũng nên tính đến kho hạt nhân của Anh và Pháp.