Thế giới

Tổng thống Putin miêu tả phẩm chất của lãnh đạo kế cận

Vi Trân
Vi Trân
19/09/2025 08:17 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng thế hệ lãnh đạo kế tiếp của Nga phải là những người không biết run sợ và tận tâm phụng sự tổ quốc.

Trong cuộc họp với lãnh đạo các đảng phái đại diện tại Duma Quốc gia Nga (hạ viện) ngày 18.9, Tổng thống Vladimir Putin đã liệt kê những phẩm chất cần có của thế hệ lãnh đạo kế cận.

Tổng thống Putin miêu tả phẩm chất của lãnh đạo kế cận - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp các lãnh đạo đảng phái thuộc Duma Quốc gia ở ngoại ô Moscow ngày 18.9

ẢNH: REUTERS

Theo ông Putin, các vị trí chủ chốt trong bộ máy lãnh đạo của Nga phải được nắm giữ bởi những cá nhân dũng cảm, tận tâm phụng sự tổ quốc. "Những con người kiên định và can đảm như vậy mới có khả năng thay thế ban lãnh đạo hiện tại", Tổng thống Putin nhấn mạnh, theo TASS.

Bày tỏ quan điểm trong bối cảnh thảo luận về việc cựu binh của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine tham gia các kỳ bầu cử sắp tới, ông Putin nói: "Chúng ta cần tìm kiếm, xác định và đề cử những người không hề sợ hãi khi phụng sự tổ quốc, sẵn sàng hy sinh sức khỏe và tính mạng. Chính những người này phải được đưa vào các vị trí lãnh đạo. Họ sẽ là những người kế nhiệm chúng ta trong tương lai. Chúng ta cần suy nghĩ thật kỹ về điều này. Cảm ơn các vị đã đề xuất những ứng viên như vậy".

Ông cũng nhấn mạnh: "Tôi biết rằng các cựu binh đang gia nhập hàng ngũ của các vị. Tôi tin chắc rằng họ sẽ có những đóng góp tích cực cho hoạt động của các đảng phái chính trị - cả ở cấp địa phương lẫn toàn quốc, bao gồm cả Duma Quốc gia và các cơ quan chính phủ liên bang".

Tổng thống Putin miêu tả phẩm chất của lãnh đạo kế cận - Ảnh 2.

Tổng thống Putin cho rằng thế hệ lãnh đạo kế tiếp phải là những người dũng cảm, sẵn sàng phụng sự tổ quốc

ẢNH: REUTERS

Ông Putin cảm ơn các lãnh đạo đảng vì đã tiếp nhận cựu binh trở về từ xung đột Ukraine, đồng thời kêu gọi đưa những người "đã liều mình vì nước Nga" vào các cương vị lãnh đạo. "Chúng ta sẽ trao ngọn đuốc cho họ", Tổng thống Nga kết luận.

Trong một diễn biến liên quan, Điện Kremlin ngày 18.9 xác nhận Phó chánh văn phòng tổng thống Dmitry Kozak đã từ chức, theo đài RT. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng ông Kozak từ chức theo nguyện vọng cá nhân, không nêu rõ lý do.

Ông Kozak là nhân vật thân cận lâu năm của Tổng thống Putin, từng làm việc chung trong chính quyền thành phố St. Petersburg vào thập niên 1990. Ông từng giữ nhiều vị trí cấp cao trong chính quyền như bộ trưởng phát triển vùng và phó thủ tướng. Ông là người giám sát công tác tổ chức Thế vận hội mùa đông Sochi vào năm 2014.

