Bà Takaichi Sanae đắc cử lãnh đạo LDP, Nhật Bản sắp có nữ thủ tướng đầu tiên

Theo NHK, cựu Bộ trưởng An ninh kinh tế Nhật Bản Takaichi Sanae đã đánh bại 4 ứng cử viên khác để trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo đảng cầm quyền LDP, thay thế Thủ tướng Ishiba Shigeru.

Thủ tướng Ishiba Shigeru, lãnh đạo đảng LDP cầm quyền và người kế nhiệm Takaichi Sanae sau cuộc bầu cử tại Tokyo ngày 4.10 ẢNH: REUTERS

Thủ tướng Ishiba đã kích hoạt cuộc bầu cử khi ông công bố quyết định từ chức hồi tháng 9.

Theo NHK, cuộc bầu chọn lãnh đạo LDP ngày 4.10 diễn ra hai vòng. Ở vòng đầu, bà Takaichi giành được 183 phiếu và ông Koizumi Shinjiro, Bộ trưởng Nông, Lâm, Ngư nghiệp, xếp thứ hai với 164 phiếu. Ba ứng cử viên còn lại gồm Chánh văn phòng nội các Hayashi Yoshimasa, cựu Bộ trưởng An ninh kinh tế Kobayashi Takayuki và cựu Ngoại trưởng Motegi Toshimitsu xếp ở các vị trí sau nên bị loại.

Đến vòng hai, 295 nghị sĩ LDP và 47 đại diện các văn phòng tỉnh của đảng này đủ điều kiện bỏ phiếu. Bà Takaichi được công bố là người chiến thắng nhưng chưa rõ số phiếu.

Quốc hội Nhật Bản dự kiến sẽ bỏ phiếu để phê chuẩn bà Takaichi Sanae làm thủ tướng trong vài ngày tới. Nếu được thông qua, bà Takaichi sẽ làm nên lịch sử khi trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản.

Theo Reuters, cuộc bỏ phiếu tại quốc hội để bầu thủ tướng mới dự kiến diễn ra vào ngày 15.10. LDP và đảng liên minh Komeito vẫn là lực lượng lớn nhất tại quốc hội trong khi các đảng đối lập bị cho là không đoàn kết để đưa ra ứng viên cạnh tranh, theo Kyodo News.

LDP đã cầm quyền tại Nhật Bản trong gần như toàn bộ thời gian sau Thế chiến 2. Tuy nhiên, liên minh cầm quyền giữa đảng này và Komeito đã bị mất thế đa số tại lưỡng viện quốc hội trong năm qua.

Bà Takaichi (64 tuổi) phát biểu trước vòng bỏ phiếu thứ hai rằng muốn "biến nỗi lo của người dân- về cuộc sống thường nhật cũng như về tương lai - thành hy vọng".

Là một người ủng hộ chính sách "Abenomics" của cố Thủ tướng Shinzo Abe nhằm thúc đẩy nền kinh tế bằng chi tiêu mạnh tay và chính sách tiền tệ nới lỏng, bà Takaichi từng chỉ trích việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất.

Bà Takaichi cũng nêu khả năng đàm phán lại một thỏa thuận đầu tư với Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo đó giảm bớt các mức thuế trừng phạt của ông Trump để đổi lấy khoản đầu tư vào Mỹ được bảo trợ bằng tiền thuế của người dân Nhật.



