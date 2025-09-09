Chính trường Nhật nóng với cuộc tranh ghế thủ tướng

Cuộc họp bất thường

LDP cầm quyền ở Nhật Bản đã tổ chức một cuộc họp bất thường với giới lãnh đạo đảng vào hôm qua (8.9), một ngày sau khi Thủ tướng Ishiba thông báo ông quyết định rời khỏi vị trí chủ tịch LDP, theo Đài NHK. Tại cuộc họp, Thủ tướng Ishiba cho hay ông từng nói rằng mình phải chịu trách nhiệm về việc LDP thất bại trong 2 cuộc bầu cử, khiến đảng này mất thế đa số ở lưỡng viện quốc hội, nhưng ông cũng đã nói sẽ đưa ra quyết định vào thời điểm thích hợp.

(Từ trái qua) Các thành viên LDP đã hoặc sẽ có thể ra tranh chức chủ tịch đảng: Hayashi, Motegi, Koizumi, Kobayashi và Takaichi ẢNH: AFP

Thủ tướng Ishiba cho hay ông nghĩ việc sắp kết thúc các cuộc đàm phán thuế quan với Mỹ là một thời điểm thích hợp để đưa ra quyết định. Sau vài tháng đàm phán, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 4.9 đã ký sắc lệnh áp dụng các mức thuế thấp hơn đối với ô tô và các sản phẩm khác nhập khẩu từ Nhật. Trong đó, thuế đối với ô tô Nhật sẽ ở mức 15%, thay vì 27,5%.

Ông Trump "bất ngờ" về việc ông Ishiba từ chức Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cho hay ông "bất ngờ" khi biết Thủ tướng Nhật Shigeru Ishiba ngày 7.9 thông báo quyết định từ chức, theo Kyodo News. "Tôi rất bất ngờ, vì tôi biết ông ấy, tôi quý mến ông ấy, và giờ ông ấy lại từ chức. Thực ra, tôi thấy ông ấy là một người rất tốt. Chúng tôi đã làm việc với nhau rất tốt", ông Trump cho hay.

Thủ tướng Ishiba nói thêm rằng ông sẽ cố gắng tiếp tục hoàn thành trách nhiệm của mình đối với người dân Nhật cho đến khi lãnh đạo mới của LDP được bầu chọn. LDP dự kiến sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo mới vào ngày 4.10, theo Đài truyền hình TBS dẫn lời một quan chức cấp cao của đảng này. Tân chủ tịch LDP gần như chắc chắn sẽ trở thành thủ tướng mới của Nhật.

Ông Ishiba đã nắm quyền lãnh đạo LDP vào tháng 9.2024 và trở thành người thứ 10 trong đảng này giữ chức thủ tướng kể từ năm 2000. "Chúng tôi đã thay đổi thủ tướng nhiều lần rồi. Tôi lo ngại rằng dù ai là thủ tướng mới thì cũng sẽ không có gì thay đổi", AFP dẫn lời một công dân Nhật tên Yuri Okubo (25 tuổi).

Các ứng viên tiềm năng

Sau cuộc họp bất thường nói trên, Tổng thư ký LDP Moriyama Hiroshi thông báo thể thức bầu chọn người kế nhiệm ông Ishiba dự kiến sẽ được quyết định sau khi được thảo luận tại cuộc họp của Hội đồng chung LDP vào hôm nay (9.9). Ông Moriyama hy vọng rằng trong quá trình vận động tranh chức chủ tịch LDP, các cuộc tranh luận sẽ bắt đầu từ việc luôn sát cánh cùng người dân và xoa dịu những lo lắng trong cuộc sống của họ.

Cựu Ngoại trưởng Nhật Toshimitsu Motegi hôm qua đã trở thành nghị sĩ đầu tiên của LDP ra tranh chức chủ tịch LDP, theo Reuters. "Đảng Dân chủ tự do đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ khi thành lập. Chúng tôi phải nhanh chóng đoàn kết để giải quyết những thách thức nghiêm trọng trong và ngoài nước, đồng thời đưa đất nước tiến lên", ông Motegi (70 tuổi), phát biểu với giới báo chí khi công bố kế hoạch tranh vị trí lãnh đạo LDP.

Ngoài ông Motegi, một số thành viên LDP khác cũng đang tìm cách tranh chức chủ tịch đảng. Cựu Bộ trưởng An ninh kinh tế Takayuki Kobayashi (51 tuổi) cho hay ông sẽ tham khảo ý kiến của các thành viên khác về việc ứng cử. Cùng ngày, Kyodo News dẫn một số nguồn tin cho hay Chánh văn phòng Nội các Nhật Yoshimasa Hayashi (64 tuổi) cũng có ý định tham gia cuộc đua trở thành lãnh đạo LDP. Ông Hayashi và ông Motegi lần lượt đứng thứ 4 và 6 trong số 9 ứng viên tham gia đường đua tranh ghế chủ tịch LDP vào tháng 9.2024.

Tuy nhiên, những ứng viên hàng đầu là cựu Bộ trưởng An ninh kinh tế Sanae Takaichi (64 tuổi), và Bộ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Shinjiro Koizumi (44 tuổi) - con trai của cựu Thủ tướng Koizumi Junichiro, theo Reuters. Cả hai đều chưa chính thức tuyên bố ứng cử, nhưng bà Takaichi và ông Koizumi lần lượt về 2 và 3 trong cuộc đua tranh chức chủ tịch LDP vào tháng 9.2024.

"Mọi dấu hiệu đều cho thấy cuộc đua sẽ quyết định họ sẽ đối đầu với nhau", ông Jeffrey Hall, giảng viên ngành nghiên cứu Nhật Bản tại Đại học Nghiên cứu quốc tế Kanda (Nhật), nhận định.