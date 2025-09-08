‘Người thổi gió’ gia nhập đường đua ghế Thủ tướng Nhật Bản

Cựu Tổng thư ký đảng Dân chủ Tự do (LDP) Toshimitsu Motegi ảnh: afp

Cựu Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi (70 tuổi) hôm nay 8.9 thông báo quyết định tranh chức Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, cũng là người sẽ giữ vai trò Thủ tướng Nhật Bản.

LDP dự kiến bầu ra chủ tịch đảng vào đầu tháng 10, sau khi Thủ tướng Ishiba Shigeru thông báo từ chức hôm 7.9, theo AFP.

"Chúng ta phải đưa Nhật Bản tiến lên phía trước, giải quyết những vấn đề khó khăn trong nước và nước ngoài", ông Motegi phát biểu trước báo giới, thêm rằng "tôi đã quyết định chạy đua vào ghế chủ tịch".

Ông Motegi, cựu Tổng thư ký LDP và cũng từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính, là ứng viên sớm nhất thông báo về quyết định trên.

Với khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo, chính khách này từng tốt nghiệp Đại học Harvard được gọi là "người thổi gió ông Trump" nhờ vào năng lực xử lý khôn khéo trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Nhật Bản.

Một ứng viên khác là bà Sanae Takaichi (64 tuổi) từng là tay trống trong ban nhạc heavy metal. Bà là chính khách theo đuổi chính sách dân tộc cứng rắn và từng thất bại trước ông Ishiba năm 2024. Nếu đắc cử, bà sẽ có cơ hội trở thành nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản.

Ông Shinjiro Koizumi (44 tuổi) con trai cựu Thủ tướng Koizumi Junichiro, giữ chức Bộ trưởng Nông nghiệp dưới thời Thủ tướng Ishiba cũng có thể tranh cử đợt này.

Một số gương mặt tiềm năng khác có thể kể đến là ông Yoshimasa Hayashi, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, và ông Takayuki Kobayashi, cựu Bộ trưởng An ninh Kinh tế.

Theo một quan chức LDP, trong tuần này đảng sẽ họp bàn về thời điểm và cách thức tổ chức bầu chủ tịch mới.