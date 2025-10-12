Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Thương chiến Mỹ - Trung bất ngờ leo thang

Hoàng Đình
Hoàng Đình
12/10/2025 05:00 GMT+7

Sau một thời gian tạm lắng căng thẳng kèm những động thái hướng đến đàm phán, Mỹ và Trung Quốc bất ngờ leo thang căng thẳng thương mại bằng các biện pháp "ăn miếng trả miếng".

Sáng qua (11.10, theo giờ VN), viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế bổ sung ở mức 100% với hàng hóa Trung Quốc.

Ăn miếng trả miếng

Cụ thể, ông Trump viết: "Trung Quốc đã quyết định cực kỳ hung hăng về thương mại khi gửi một bức thư cực kỳ thù địch đến thế giới, nói rằng Trung Quốc sẽ áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu quy mô lớn đối với hầu hết mọi sản phẩm mà họ sản xuất, và một số thậm chí không phải do họ sản xuất".

Động thái kiểm soát mà ông Trump đề cập chính là việc Trung Quốc ngày 10.10 thông báo tăng cường các biện pháp hạn chế xuất khẩu đất hiếm. Nước này bổ sung 5 nguyên tố đất hiếm vào nhóm kiểm soát xuất khẩu và giám sát chặt chẽ hơn đối với bên nhập khẩu. Vốn dĩ, Trung Quốc là nhà cung cấp đất hiếm quan trọng của thế giới, bao gồm cả Mỹ, nên có ảnh hưởng lớn trong chuỗi giá trị ngành công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực chip bán dẫn.

Thương chiến Mỹ - Trung bất ngờ leo thang và những tác động toàn cầu - Ảnh 1.

Tổng thống Trump và Chủ tịch nước Tập Cận Bình trong lần gặp nhau tại Nhật vào năm 2019

Ảnh: Reuters

Từ lý do trên, chủ nhân Nhà Trắng tuyên bố: "Bắt đầu từ ngày 1.11.2025 (hoặc sớm hơn, tùy thuộc vào bất kỳ hành động hoặc thay đổi nào khác của Trung Quốc), Mỹ sẽ áp thuế 100% đối với Trung Quốc, mức thuế này áp trên bất kỳ biểu thuế nào mà họ hiện đang trả. Cũng vào ngày 1.11, chúng tôi sẽ áp đặt kiểm soát xuất khẩu đối với các phần mềm quan trọng".

Liên quan vấn đề vừa nêu, cùng ngày 11.10, ông Trump trước đó đã viết một nội dung khác cũng liên quan việc Trung Quốc: "Tôi đã dự kiến gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong 2 tuần nữa, tại Hội nghị thượng đỉnh APEC ở Hàn Quốc, nhưng bây giờ dường như không có lý do gì để làm như vậy".

Hồi tháng 9, Tổng thống Trump và Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm trực tiếp với kết quả được cả hai bên thông báo là rất tích cực. Không những thế, hai bên còn sắp xếp cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra từ ngày 31.10 - 1.11 tới đây tại Hàn Quốc. Trước cuộc điện đàm, Trung Quốc từng nới lỏng hạn chế xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ, ngược lại Washington cũng mở đường một phần cho việc bán chip bán dẫn tiên tiến cho Trung Quốc. Vì thế, thương chiến Mỹ - Trung được kỳ vọng có thể hạ nhiệt.

Ông Trump đánh thuế bổ sung 100% để trả đũa biện pháp 'bất ngờ' từ Trung Quốc

Thế nhưng, chỉ trong vài tuần, mọi chuyện đã đột ngột thay đổi. Cùng ngày 10.10, Trung Quốc không chỉ tăng cường biện pháp siết chặt xuất khẩu đất hiếm, mà Cục Quản lý thị trường nhà nước Trung Quốc (SAMR) thông báo mở cuộc điều tra nhằm vào tập đoàn Qualcomm - "người khổng lồ" về chip bán dẫn của Mỹ, vì nghi ngờ công ty này vi phạm luật chống độc quyền của Trung Quốc trong thương vụ hồi tháng 6 thâu tóm Công ty Autotalks (Israel), chuyên phát triển chip dành cho công nghệ tự hành của ô tô.

Tổng thống Trump muốn gì ?

Trả lời Thanh Niên hôm qua 11.10, GS Stephen Robert Nagy (Đại học Cơ Đốc giáo quốc tế - Nhật Bản, học giả tại Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Nhật) phân tích: "Những lời đe dọa áp thuế của Tổng thống Trump nhằm mục đích buộc Bắc Kinh phải thúc đẩy một cuộc họp quan trọng giữa ông với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình về thỏa thuận thương mại và khoáng sản quan trọng. Hiện nay, thông tin về tình hình kinh tế Trung Quốc không mấy khả quan, đồng thời còn có cả tin đồn chưa được kiểm chứng về sức khỏe của lãnh đạo nước này. Nên có thể, chủ nhân Nhà Trắng xem đây là cơ hội để thúc đẩy một thỏa thuận với Bắc Kinh theo hướng có lợi cho Washington".

"Tuy nhiên, đó có thể là một tính toán sai lầm từ phía Mỹ, bởi không giống như Mỹ thì cá nhân của Tổng thống đóng vai trò rất lớn trong các cuộc đàm phán, nhưng Trung Quốc lại khác. Mặc dù ông Tập Cận Bình đứng đầu nước này và có rất nhiều quyền lực nhưng các quyết định quan trọng đều cần có sự đồng thuận tập thể của cả ban lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì thế, ngay cả khi thật sự đang có những khó khăn, đảng Cộng sản Trung Quốc cũng khó đồng ý với một thỏa thuận vội vàng", GS Nagy phân tích thêm.

GS Nagy cũng dự báo: "Nếu không có cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập, Mỹ có thể bỏ qua hội nghị thượng đỉnh APEC. Giống như G7 ở Canada vừa qua, Tổng thống Trump có xu thế xem các cuộc họp đa phương là lãng phí thời gian và tận dụng những cơ hội này cho các cuộc họp song phương cấp cao và quan trọng".

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Trung nói gì trong lần đầu điện đàm?

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Trung nói gì trong lần đầu điện đàm?

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã có cuộc gọi video trực tuyến đầu tiên với người đồng cấp Trung Quốc Đổng Quân vào ngày 9.9.

Thấy gì từ cuộc điện đàm thượng đỉnh Mỹ - Trung ?

Khám phá thêm chủ đề

thương chiến Mỹ - Trung thuế xuất khẩu Trung Quốc trung quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận