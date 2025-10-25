Mỹ điều tàu sân bay hiện đại nhất tới, Venezuela phản ứng mạnh

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 25.10 đưa tin Lầu Năm Góc vừa ra lệnh điều động một nhóm tác chiến tàu sân bay đến đối phó các băng nhóm buôn lậu ma túy ở châu Mỹ La tinh, đánh dấu bước leo thang lớn trong việc tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ mà nhà lãnh đạo Venezuela cảnh báo là nhằm "dựng lên một cuộc chiến".

Việc điều động nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford "sẽ tăng cường năng lực hiện có để phá vỡ hoạt động buôn ma túy và làm suy yếu, tháo gỡ các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia", theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell.

Thông báo về tàu sân bay được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết một cuộc không kích nhằm vào một tàu bị cáo buộc do băng nhóm buôn ma túy Venezuela Tren de Aragua điều hành khiến 6 người thiệt mạng trên vùng biển Caribbean.

"Nếu các người là những kẻ khủng bố buôn lậu ma túy, chúng tôi sẽ đối xử với các người như đối xử với al-Qaeda. Ngày hay đêm, chúng tôi sẽ lập bản đồ mạng lưới, theo dõi nhân sự, truy lùng và tiêu diệt các người", Hegseth viết trên X.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từng vận động tranh cử với cam kết chấm dứt các cuộc can thiệp quân sự ở nước ngoài, hồi đầu tháng 9 đã phát động một chiến dịch quân sự nhằm vào các tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy, phá hủy ít nhất 10 tàu bằng không kích.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng việc Mỹ tăng cường lực lượng trong khuôn khổ chiến dịch này làm dấy lên lo ngại tại Venezuela rằng mục tiêu cuối cùng của Washington là lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro và quyết định điều tàu sân bay chắc chắn sẽ khiến những lo ngại đó gia tăng.

Tổng thống Maduro tối 24.10 cáo buộc chính quyền ông Trump đang khơi mào cho "một cuộc chiến bất tận mới".

"Họ từng hứa sẽ không bao giờ can dự vào một cuộc chiến nào nữa, vậy mà giờ họ đang dựng lên một cuộc chiến mà chúng ta sẽ ngăn chặn", ông Maduro nói trên các kênh truyền hình nhà nước.