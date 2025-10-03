Ông Trump tuyên bố 'xung đột vũ trang' với các băng nhóm ma túy

Ông Trump phát biểu với các tướng lĩnh Mỹ tại Căn cứ Thủy quân lục chiến Quantico ở bang Virginia hôm 30.9 ẢNH: REUTERS

Hãng AFP ngày 3.10 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng nước này đang "xung đột vũ trang" với các băng nhóm ma túy, trong thông báo gửi đến Quốc hội sau các cuộc tấn công tàu thuyền ngoài khơi Venezuela.

Bức thư có thể được xem như cơ sở cho ít nhất 3 cuộc tấn công gần đây trên vùng biển quốc tế, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng.

"Tổng thống xác định các băng nhóm này là lực lượng vũ trang phi nhà nước, liệt vào danh sách tổ chức khủng bố và cho rằng hành động của chúng cấu thành một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào Mỹ", thông báo của Lầu Năm Góc cho hay.

Thông báo cũng mô tả những kẻ tình nghi buôn lậu là "chiến binh bất hợp pháp".

Chính quyền ông Trump đã điều động một số tàu quân sự đến vùng biển Caribbean với tuyên bố để đối phó những nhóm buôn ma túy.

"Như chúng tôi đã nhiều lần nói, tổng thống hành động phù hợp với luật xung đột vũ trang để bảo vệ đất nước khỏi những kẻ tìm cách đưa chất độc chết người vào bờ biển của chúng ta", phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly cho biết.

"Ông ấy đang thực hiện cam kết đối phó các băng nhóm và loại bỏ những mối đe dọa an ninh quốc gia này để ngăn chúng giết thêm nhiều người Mỹ", bà nói thêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino ngày 2.10 cho biết đã phát hiện 5 máy bay chiến đấu gần bờ biển nước này và gọi đó là mối đe dọa từ Mỹ.

"Sự hiện diện của những máy bay này gần vùng biển Caribbean của chúng ta là một hành động khiêu khích, một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia", ông Padrino cáo buộc.

Chính phủ Venezuela ra tuyên bố "kêu gọi Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Peter Hegseth ngay lập tức chấm dứt thái độ liều lĩnh, hiếu chiến và tìm kiếm cảm giác mạnh của mình", điều đang gây xáo trộn hòa bình ở vùng Caribbean.

Tuyên bố lên án cái mà họ gọi là một "cuộc xâm nhập bất hợp pháp" của các máy bay chiến đấu Mỹ vào khu vực do Venezuela kiểm soát không lưu, cáo buộc Mỹ có hành động "khiêu khích" và "đe dọa chủ quyền quốc gia".

Bộ Ngoại giao Venezuela cho biết các máy bay này bị phát hiện "cách bờ biển 75 km", nhưng không nói rõ liệu chúng có vi phạm không phận Venezuela hay không.

Lầu Năm Góc chưa lập tức phản hồi đề nghị đưa ra bình luận.

Tháng trước, ông Trump đã điều 10 chiếc F-35 đến Puerto Rico, vùng lãnh thổ của Mỹ ở Caribbean, đợt triển khai quân sự lớn nhất tại khu vực này trong hơn 3 thập niên.

Ông cũng điều thêm 8 tàu chiến và một tàu ngầm hạt nhân đến khu vực, trong chiến dịch được tuyên bố nhằm chống nạn buôn ma túy xuyên qua vùng Caribbean vào Mỹ.