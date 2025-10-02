Ông Trump 'chỉ đùa' khi đăng hình ảnh AI của nghị sĩ Dân chủ

Hình ảnh ông Jeffries đã bị chỉnh sửa ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 2.10 dẫn lời Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết các video bị chỉnh sửa bằng AI mà Tổng thống Donald Trump đăng trên mạng xã hội về lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries là một trò đùa, đồng thời bác bỏ cáo buộc từ phía đảng Dân chủ cho rằng các video này mang tính phân biệt chủng tộc.

Ông Trump đang đối đầu với các lãnh đạo Dân chủ về tình trạng chính phủ đóng cửa, hiện đã bước sang ngày đầu tiên.

Hôm 29.9, ông đăng trên tài khoản Truth Social của mình một đoạn video cho thấy ông Jeffries phát biểu bên ngoài Nhà Trắng, với hình ảnh chèn thêm ria mép và chiếc mũ rộng vành, trong khi nhạc Mariachi truyền thống Mexico vang lên. Ông Jeffries là người da màu, mẹ ông là người gốc Cape Verde ở châu Phi.

Sau khi ông Jeffries lên án bài đăng gốc là "ghê tởm", ông Trump lại đăng một đoạn video khác ghi cảnh ông Jeffries trong cuộc phỏng vấn này, tiếp tục chèn thêm ria mép và mũ rộng vành. Nhà Trắng đã phát lại đoạn video đó trên các màn hình lớn trong phòng họp báo hôm 1.10.

"Tôi nghĩ điều đó buồn cười. Tổng thống chỉ đùa thôi và chúng tôi đang có một khoảng thời gian vui vẻ", ông Vance nói tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, khi một phóng viên hỏi làm thế nào những hình ảnh này phù hợp với tuyên bố của Nhà Trắng rằng họ sẵn sàng đàm phán thiện chí với các lãnh đạo Dân chủ.

"Các bạn vẫn có thể đàm phán thiện chí trong khi cũng trêu chọc một chút về những điều vô lý trong các quan điểm của đảng Dân chủ, và thậm chí, anh biết đấy, trêu chọc chính những điều vô lý của bản thân họ", ông nói thêm.

Ông Jeffries cùng các nghị sĩ cấp cao khác của đảng Dân chủ đã gọi những hình ảnh này là mang tính phân biệt chủng tộc và hẹp hòi.