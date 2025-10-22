Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Quân sự

Pháo đài bay B-52 tập trận tấn công gần Venezuela giữa căng thẳng

Vi Trân
Vi Trân
22/10/2025 16:03 GMT+7

Các oanh tạc cơ B-52H của Không quân Mỹ đã tập trận tấn công gần Venezuela giữa thời điểm căng thẳng leo thang về các vụ tấn công tàu thuyền nghi chở ma túy tại khu vực.

Các oanh tạc cơ chiến lược tầm xa B-52H Stratofortress (còn gọi là Pháo đài bay) của Không quân Mỹ từ căn cứ không quân Barksdale ở bang Louisiana đã thực hiện sứ mệnh diễn tập tấn công bằng máy bay ném bom tại khu vực quản lý của Bộ Chỉ huy miền nam (SOUTHCOM) vào hôm 15.10, theo trang Military Times ngày 22.10.

Pháo đài bay B - 52 tập trận tấn công gần Venezuela giữa căng thẳng leo thang - Ảnh 1.

Pháo đài bay B-52H và tiêm kích F-35B tập trận tấn công tại khu vực của SOUTHCOM ngày 15.10

ẢNH: KHÔNG QUÂN MỸ

Theo đó, 3 chiếc B-52H đã tiến hành cuộc tập trận ở khu vực ngoài khơi Venezuela với sự hộ tống của các tiêm kích tàng hình F-35B.

Cuộc tập trận nhằm chứng minh cam kết của Mỹ trong việc chủ động ngăn chặn các mối đe dọa thù địch đối với lục địa Mỹ và khu vực, tăng cường huấn luyện phi đội và đảm bảo tính sẵn sàng của lực lượng toàn cầu để ứng phó mọi tình huống bất ngờ hoặc thách thức.

Pháo đài bay B - 52 tập trận tấn công gần Venezuela giữa căng thẳng leo thang - Ảnh 2.

Hai máy bay chiến đấu F-35B và oanh tạc cơ B-52H

ẢNH: KHÔNG QUÂN MỸ

Cuộc tập trận diễn ra giữa thời điểm căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela. Vào tháng 3, Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế lên các nước nhập khẩu dầu mỏ từ Venezuela.

Trong chưa đầy 2 tháng qua, Mỹ đã tiến hành ít nhất 7 cuộc không kích tàu thuyền bị cáo buộc chở ma túy ngoài khơi Venezuela, làm tổng cộng 32 người thiệt mạng, theo AP.

Các đợt không kích gây phản ứng không chỉ từ các bên trong khu vực mà còn cả từ chính giới Mỹ. Đô đốc Alvin Holsey, chỉ huy SOUTHCOM hôm 16.10 thông báo sẽ về hưu vào tháng 12 dù mới đảm nhận chức vụ này từ tháng 11.2024.

Pháo đài bay B - 52 tập trận tấn công gần Venezuela giữa căng thẳng leo thang - Ảnh 3.

Cuộc tập trận tấn công diễn ra giữa thời điểm căng thẳng dâng cao giữa Mỹ và Venezuela

ẢNH: KHÔNG QUÂN MỸ

Gần đây, ông Trump xác nhận đã phê chuẩn cho Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) tiến hành hoạt động ngầm tại Venezuela. Chính quyền ông Trump cáo buộc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro liên quan hoạt động buôn ma túy và treo thưởng cho việc bắt giữ nhà lãnh đạo. Ông Maduro cực lực bác bỏ các cáo buộc và tố cáo Washington âm mưu can thiệp tình hình Venezuela.

Quân đội Mỹ đã triển khai nhiều tàu chiến, tàu ngầm năng lượng hạt nhân, chiến đấu cơ F-35 và khoảng 6.500 binh sĩ tại khu vực Caribbean.

