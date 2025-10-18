Venezuela dàn trận sẵn sàng chống Mỹ nhưng hy vọng Qatar giúp thương thuyết

Theo ABC News ngày 18.10 dẫn lời 2 quan chức hiểu rõ kế hoạch của Venezuela, khoảng 284 mặt trận đã được kích hoạt, sẵn sàng cho xung đột trên bộ hoặc trên biển.

Quân đội Venezuela tuần tra quanh cầu quốc tế Simon Bolívar tại biên giới Colombia -Venezuela ngày 16.10.2025 ẢNH: AFP

Lực lượng dân quân vũ trang của Venezuela cũng được đặt trong tình trạng báo động cao để bảo vệ các khu vực ven biển. Các quan chức này tuyên bố khoảng 4,5 triệu thành viên dân quân đã được triển khai.

Các nguồn tin cho biết Qatar đang làm trung gian cho các cuộc đối thoại giữa chính phủ Mỹ và Venezuela. Trong khi đó, các đại sứ quán Venezuela tại Na Uy và Úc đã bị đóng cửa.

Gia đình người thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ ngoài khơi Venezuela đi tìm công lý

Ngày 16.10, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã không kích một thuyền được cho là buôn lậu ma túy do các tổ chức khủng bố ma túy điều hành, đánh dấu cuộc tấn công thứ 6 kể từ mùa hè năm nay. Theo Reuters dẫn nguồn thạo tin, 2 người sống sót sau vụ việc đã được trực thăng Mỹ giải cứu và đang bị giam giữ.

Gần đây, Tổng thống Trump đã đe dọa tấn công Venezuela bằng đường bộ, xác nhận các hoạt động bí mật của Mỹ đang diễn ra bên trong Caracas. Ông cũng ra lệnh cho máy bay ném bom tuần tra ngoài khơi Venezuela, một động thái phô trương sức mạnh chưa từng có nhằm gây sức ép buộc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro từ chức.

Chính phủ Venezuela bác bỏ toàn bộ cáo buộc của Mỹ, gọi những tuyên bố của ông Trump là "dàn dựng chính trị".

Tại Nhà Trắng ngày 17.10, khi được hỏi về tin Tổng thống Maduro đề nghị nhượng bộ "mọi thứ trong nước" để giảm căng thẳng, ông Trump đáp: "Đúng vậy, ông ta đã đề nghị mọi thứ, vì ông ấy biết rõ không thể đùa với nước Mỹ".