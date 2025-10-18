Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Venezuela dàn trận sẵn sàng chống Mỹ nhưng hy vọng Qatar giúp thương thuyết

Trí Đỗ
Trí Đỗ
18/10/2025 16:12 GMT+7

Chính phủ Venezuela tăng cường lực lượng vũ trang sau khi Mỹ tiến hành một cuộc không kích nhằm vào các thuyền xuất phát từ Venezuela mà Washington cáo buộc chở ma túy.

Theo ABC News ngày 18.10 dẫn lời 2 quan chức hiểu rõ kế hoạch của Venezuela, khoảng 284 mặt trận đã được kích hoạt, sẵn sàng cho xung đột trên bộ hoặc trên biển.

Venezuela dàn trận sẵn sàng chống Mỹ nhưng hy vọng Qatar giúp thương thuyết- Ảnh 1.

Quân đội Venezuela tuần tra quanh cầu quốc tế Simon Bolívar tại biên giới Colombia -Venezuela ngày 16.10.2025

ẢNH: AFP

Lực lượng dân quân vũ trang của Venezuela cũng được đặt trong tình trạng báo động cao để bảo vệ các khu vực ven biển. Các quan chức này tuyên bố khoảng 4,5 triệu thành viên dân quân đã được triển khai.

Các nguồn tin cho biết Qatar đang làm trung gian cho các cuộc đối thoại giữa chính phủ Mỹ và Venezuela. Trong khi đó, các đại sứ quán Venezuela tại Na Uy và Úc đã bị đóng cửa.

Gia đình người thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ ngoài khơi Venezuela đi tìm công lý

Ngày 16.10, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã không kích một thuyền được cho là buôn lậu ma túy do các tổ chức khủng bố ma túy điều hành, đánh dấu cuộc tấn công thứ 6 kể từ mùa hè năm nay. Theo Reuters dẫn nguồn thạo tin, 2 người sống sót sau vụ việc đã được trực thăng Mỹ giải cứu và đang bị giam giữ.

Gần đây, Tổng thống Trump đã đe dọa tấn công Venezuela bằng đường bộ, xác nhận các hoạt động bí mật của Mỹ đang diễn ra bên trong Caracas. Ông cũng ra lệnh cho máy bay ném bom tuần tra ngoài khơi Venezuela, một động thái phô trương sức mạnh chưa từng có nhằm gây sức ép buộc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro từ chức.

Chính phủ Venezuela bác bỏ toàn bộ cáo buộc của Mỹ, gọi những tuyên bố của ông Trump là "dàn dựng chính trị".

Tại Nhà Trắng ngày 17.10, khi được hỏi về tin Tổng thống Maduro đề nghị nhượng bộ "mọi thứ trong nước" để giảm căng thẳng, ông Trump đáp: "Đúng vậy, ông ta đã đề nghị mọi thứ, vì ông ấy biết rõ không thể đùa với nước Mỹ".

Tin liên quan

Mỹ bắt 2 người sống sót sau vụ bắn chìm 'thuyền ma túy' ở Caribbean

Mỹ bắt 2 người sống sót sau vụ bắn chìm 'thuyền ma túy' ở Caribbean

Quân đội Mỹ được cho là đang giam giữ 2 người sống sót sau khi bắn chìm một thuyền bị nghi chở ma túy ở vùng Caribbean.

Mỹ tấn công 'thuyền chở ma túy' thứ 5 ngoài khơi Venezuela

Ông Trump cho CIA hoạt động ngầm tại Venezuela, cân nhắc chống ma túy trên bộ

Khám phá thêm chủ đề

Venezuela Mỹ ma túy Lực lượng vũ trang Nicolas Maduro
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận