Thế giới

Ông Trump cho CIA hoạt động ngầm tại Venezuela, cân nhắc chống ma túy trên bộ

Vi Trân
Vi Trân
16/10/2025 07:48 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đã phê chuẩn cho CIA hoạt động tại Venezuela và cảnh báo sắp tới có thể cho tấn công trên bộ vào các nhóm buôn ma túy.

Báo The New York Times ngày 15.10 đăng bài viết cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã bí mật phê chuẩn cho Cục Tình báo trung ương (CIA) thực hiện chiến dịch ngầm tại Venezuela.

Đây là bước leo thang mới nhất trong chiến dịch gia tăng sức ép của Mỹ lên Venezuela. Trong vài tuần qua, quân đội Mỹ đã tấn công nhiều tàu bị cáo buộc chở ma túy ngoài khơi Venezuela.

Ông Trump cho CIA hoạt động ngầm tại Venezuela, cân nhắc chống ma túy trên bộ - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 15.10

ẢNH: REUTERS

Theo The New York Times, mệnh lệnh mới cho phép CIA thực hiện chiến dịch có tính sát thương tại Venezuela, có thể có hành động ngầm chống Tổng thống Nicolas Maduro hoặc các quan chức chính quyền. Mục tiêu của chiến lược là nhằm loại ông Maduro khỏi quyền lực.

Trước đó, chính quyền Mỹ đã treo thưởng 50 triệu USD cho thông tin dẫn đến bắt giữ và kết án ông Maduro.

Khi được hỏi về thông tin này, ông Trump xác nhận đã phê chuẩn cho CIA hoạt động tại Venezuela. Khi được hỏi tiếp rằng CIA có thể hạ bệ ông Maduro hay không, Tổng thống Mỹ nói đó là câu hỏi buồn cười và từ chối trả lời.

"Tôi nghĩ rằng Venezuela đang cảm nhận được sức nóng", nhà lãnh đạo nói.

Ông Trump nói Mỹ đánh chìm thêm 'thuyền ma túy', hạ sát 6 'tội phạm'

Bên cạnh đó, ông Trump xác nhận đang cân nhắc tiến hành các cuộc tấn công các nhóm buôn ma túy trên bộ vì "chúng tôi đã kiểm soát rất tốt trên biển".

Đến nay, Mỹ đã tiến hành ít nhất 5 cuộc tấn công tàu thuyền bị nghi là chở ma túy ngoài khơi Venezuela, làm ít nhất 27 người thiệt mạng. Ông Trump cho rằng mỗi cuộc tấn công như vậy cứu mạng 25.000 người tại Mỹ nhưng không đưa ra bằng chứng.

Chính quyền Venezuela đã phản đối tuyên bố của ông Trump về việc phê chuẩn cho CIA tiến hành chiến dịch ngầm tại quốc gia Nam Mỹ. Venezuela gọi đây là hành động vi phạm luật quốc tế và hiến chương Liên Hiệp Quốc, nhằm hợp thức hóa chiến dịch thay đổi chế độ với mục tiêu sau cùng là chiếm giữ tài nguyên dầu mỏ của Venezuela.

Trước đó, ông liên tục cáo buộc Venezuela là trung tâm của việc buôn chất gây nghiện fentanyl vào Mỹ, nhưng theo Reuters, các tài liệu chính thức của Mỹ cho thấy Mexico mới là nguồn chính.

Mỹ tấn công 'thuyền chở ma túy' thứ 5 ngoài khơi Venezuela

Mỹ tấn công 'thuyền chở ma túy' thứ 5 ngoài khơi Venezuela

Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ đã tiến hành một cuộc không kích vào một chiếc thuyền 'chở ma túy' ngoài khơi bờ biển Venezuela ngày 14.10, giết '6 nghi phạm buôn bán ma túy'.

