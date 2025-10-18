Mỹ bắt 2 người sống sót sau vụ bắn chìm 'thuyền ma túy' ở Caribbean

Theo Reuters ngày 17.10 dẫn 3 nguồn thạo tin cho hay chiếc thuyền nêu trên đã bị Mỹ không kích khiến 2 người khác thiệt mạng.

Thông tin trên đồng nghĩa với việc 2 người sống sót có thể trở thành những tù nhân chiến tranh đầu tiên trong chiến dịch mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố là nhằm chống lại mối đe dọa "khủng bố ma túy" mà ông cho là xuất phát từ Venezuela.

Một tàu chiến Mỹ ngoài khơi Colombia trong cuộc tập trận ẢNH: REUTERS

Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin trên.

Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng cuộc tấn công nhằm vào "một tàu ngầm chở ma túy được chế tạo chuyên dụng để vận chuyển một lượng lớn ma túy", nhưng không đề cập số thương vong.

Tổng thống Trump ngày 17.10 cho biết nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro đã đưa ra "những nhượng bộ lớn" nhằm giảm căng thẳng với Washington, khẳng định ông Maduro "không dám đùa với nước Mỹ", Reuters đưa tin.

Một nguồn tin cho biết con tàu bị tấn công có thể là tàu bán ngầm - loại phương tiện thường được các băng nhóm ma túy dùng để lẩn tránh bị phát hiện..

Năm nguồn tin khác xác nhận quân đội Mỹ đã triển khai trực thăng giải cứu những người sống sót và đưa họ lên tàu chiến Mỹ.

Trước đó, không có người sống sót được báo cáo sau các cuộc không kích của Mỹ vào tàu bị nghi chở ma túy ngoài khơi Venezuela. Theo chính quyền Tổng thống Trump, các cuộc tấn công trước đây của Mỹ đã khiến 27 người thiệt mạng.

Các cuộc tấn công diễn ra giữa lúc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở vùng Caribbean với sự tham gia của tàu khu trục tên lửa dẫn đường, máy bay F-35, tàu ngầm hạt nhân và khoảng 6.500 binh sĩ, trong bối cảnh căng thẳng leo thang với chính phủ Venezuela.

Ngày 15.10, ông chủ Nhà Trắng tiết lộ đã cho phép Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) tiến hành "các hoạt động bí mật" trong lãnh thổ Venezuela.

Trong một bức thư gửi tới Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Đại sứ Venezuela Samuel Moncada đã yêu cầu cơ quan này đưa ra tuyên bố các cuộc không kích của Mỹ ngoài khơi Venezuela là "bất hợp pháp" và kêu gọi bảo vệ chủ quyền nước này.

Theo Reuters, Lầu Năm Góc gần đây báo cáo Quốc hội rằng Trump đã xác định Mỹ "đang tham gia vào một cuộc xung đột vũ trang phi quốc tế". Báo cáo này được xem là cơ sở pháp lý cho việc triển khai lực lượng Mỹ tại Caribbean.

Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cho biết chiến dịch chống ma túy mới sẽ không do Bộ Tư lệnh miền Nam (SOUTHCOM) phụ trách, mà được giao cho Lực lượng Viễn chinh Thủy quân Lục chiến II thường trực tại Bắc Carolina. Quyết định đó khiến giới quan sát quân sự ngạc nhiên.

Ngày 15.10, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thông báo Đô đốc đứng đầu SOUTHCOM sẽ từ chức vào cuối năm nay, sớm hơn hai năm so với kế hoạch.