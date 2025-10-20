Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Sau Venezuela, Mỹ tấn công chết người trên tàu Colombia với cáo buộc chở ma túy

Thụy Miên
Thụy Miên
20/10/2025 06:50 GMT+7

Mỹ ngày 19.10 thông báo đã thực hiện một vụ tấn công, lần này nhằm vào mục tiêu mà họ gọi là tàu chở ma túy liên hệ với lực lượng vũ trang cánh tả ở Colombia, theo đó mở rộng chiến dịch quân sự ngoài khơi Nam Mỹ.

Trong vụ tấn công được tiến hành hôm 17.10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết lực lượng nước này đã tấn công một tàu buôn ma túy mà ông cho là có liên hệ với Quân đoàn Tự do Quốc gia Colombia (ELN), một tổ chức vũ trang cánh tả thành lập từ năm 1964. Theo AFP hôm nay 20.10 dẫn lời Bộ trưởng Mỹ, 3 thành viên trên tàu đã thiệt mạng.

Ông Hegseth nói rằng mục tiêu đã trúng đòn tấn công trong lúc di chuyển tại vùng biển quốc tế thuộc phạm vi phụ trách của Bộ Tư lệnh Nam Mỹ (SOUTHCOM). Lãnh đạo Lầu Năm Góc không nói rõ vị trí con tàu. Colombia có đường bờ biển tiếp giáp cả Đại Tây Dương lẫn Thái Bình Dương.

Ông Trump tuyên bố sẽ tăng thuế đối với Colombia, căng thẳng ma túy leo thang

Thông tin về vụ tấn công được công bố trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19.10 tuyên bố chính quyền Washington sẽ chấm dứt viện trợ tài chính cho Colombia, đồng thời cáo buộc người đồng cấp Gustavo Petro dung túng cho hoạt động sản xuất ma túy.

Trên mạng xã hội, ông Trump cáo buộc ông Petro là "trùm ma túy" cổ súy cho sản xuất ma túy trên diện rộng khắp Colombia, và úp mở về khả năng có hành động can thiệp tại Colombia, nhưng không nói rõ là gì.

Sau Venezuela, Mỹ tấn công chết người trên tàu Colombia với cáo buộc chở ma túy- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Colombia Gustavo Petro tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội

ảnh: afp

Đáp trả đầy giận dữ trên X, ông Petro nhấn mạnh Colombia chưa từng hành xử thô lỗ đối với Mỹ, nhưng ông Trump thì làm như thế đối với Colombia.

Tháng trước, Mỹ đã hủy bỏ thị thực của ông Petro sau khi nhà lãnh đạo Colombia phát biểu tại một cuộc mít tinh ủng hộ Palestine bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York (bang New York, Mỹ).

Cho đến nay, Colombia nhận được nhiều viện trợ nhất của Mỹ ở Nam Mỹ, với 740 triệu USD chỉ riêng trong năm 2023. Trong đó, một nửa số tiền viện trợ được dùng để chống buôn bán ma túy.

Trước những động thái trên, quan hệ Mỹ - Colombia đã rơi xuống mức thấp mới.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh Mỹ từ tháng 8 đã triển khai nhiều tàu hải quân đến vùng biển ngoài khơi Venezuela và đã tấn công ít nhất 6 tàu mà Lầu Năm Góc cho là vận chuyển ma túy đến Mỹ, đến nay giết chết ít nhất 27 người.

Tin liên quan

Venezuela dàn trận sẵn sàng chống Mỹ nhưng hy vọng Qatar giúp thương thuyết

Venezuela dàn trận sẵn sàng chống Mỹ nhưng hy vọng Qatar giúp thương thuyết

Chính phủ Venezuela tăng cường lực lượng vũ trang sau khi Mỹ tiến hành một cuộc không kích nhằm vào các thuyền xuất phát từ Venezuela mà Washington cáo buộc chở ma túy.

Ông Trump cho CIA hoạt động ngầm tại Venezuela, cân nhắc chống ma túy trên bộ

Mỹ tấn công 'thuyền chở ma túy' thứ 5 ngoài khơi Venezuela

Khám phá thêm chủ đề

Colombia buôn ma túy tàu chở ma túy Mỹ - Colombia Mỹ tấn công
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận