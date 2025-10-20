Sau Venezuela, Mỹ tấn công chết người trên tàu Colombia với cáo buộc chở ma túy

Trong vụ tấn công được tiến hành hôm 17.10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết lực lượng nước này đã tấn công một tàu buôn ma túy mà ông cho là có liên hệ với Quân đoàn Tự do Quốc gia Colombia (ELN), một tổ chức vũ trang cánh tả thành lập từ năm 1964. Theo AFP hôm nay 20.10 dẫn lời Bộ trưởng Mỹ, 3 thành viên trên tàu đã thiệt mạng.

Ông Hegseth nói rằng mục tiêu đã trúng đòn tấn công trong lúc di chuyển tại vùng biển quốc tế thuộc phạm vi phụ trách của Bộ Tư lệnh Nam Mỹ (SOUTHCOM). Lãnh đạo Lầu Năm Góc không nói rõ vị trí con tàu. Colombia có đường bờ biển tiếp giáp cả Đại Tây Dương lẫn Thái Bình Dương.

Ông Trump tuyên bố sẽ tăng thuế đối với Colombia, căng thẳng ma túy leo thang

Thông tin về vụ tấn công được công bố trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19.10 tuyên bố chính quyền Washington sẽ chấm dứt viện trợ tài chính cho Colombia, đồng thời cáo buộc người đồng cấp Gustavo Petro dung túng cho hoạt động sản xuất ma túy.

Trên mạng xã hội, ông Trump cáo buộc ông Petro là "trùm ma túy" cổ súy cho sản xuất ma túy trên diện rộng khắp Colombia, và úp mở về khả năng có hành động can thiệp tại Colombia, nhưng không nói rõ là gì.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Colombia Gustavo Petro tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội ảnh: afp

Đáp trả đầy giận dữ trên X, ông Petro nhấn mạnh Colombia chưa từng hành xử thô lỗ đối với Mỹ, nhưng ông Trump thì làm như thế đối với Colombia.

Tháng trước, Mỹ đã hủy bỏ thị thực của ông Petro sau khi nhà lãnh đạo Colombia phát biểu tại một cuộc mít tinh ủng hộ Palestine bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York (bang New York, Mỹ).

Cho đến nay, Colombia nhận được nhiều viện trợ nhất của Mỹ ở Nam Mỹ, với 740 triệu USD chỉ riêng trong năm 2023. Trong đó, một nửa số tiền viện trợ được dùng để chống buôn bán ma túy.

Trước những động thái trên, quan hệ Mỹ - Colombia đã rơi xuống mức thấp mới.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh Mỹ từ tháng 8 đã triển khai nhiều tàu hải quân đến vùng biển ngoài khơi Venezuela và đã tấn công ít nhất 6 tàu mà Lầu Năm Góc cho là vận chuyển ma túy đến Mỹ, đến nay giết chết ít nhất 27 người.