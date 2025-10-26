Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

HLV Amorim hành động ‘lạ’ chưa từng thấy, M.U đè bẹp Brighton bằng lối đá khó tin

Văn Trình
Văn Trình
26/10/2025 01:33 GMT+7

Đêm 25.10, dù phải gặp đối thủ khó chịu Brighton ở vòng 9 Ngoại hạng Anh 2025 - 2026 nhưng M.U đã trình diễn lối chơi đẹp mắt, giành thắng lợi 4-2 để tạm chen chân vào tốp 4.

HLV Amorim hò hét liên tục, M.U chơi tưng bừng trong hiệp 1

Sau 2 trận thắng liên tiếp, M.U phần nào vớt vát lại hy vọng nơi người hâm mộ. Đặc biệt, trận thắng 2-1 ngay trên sân Liverpool ở vòng 8 giúp tinh thần thầy trò HLV Amorim lên rất cao. Trong màn so tài với Brighton, HLV Amorim cũng tự tin thực hiện 2 sự thay đổi trong đội hình. Trên hàng công, Sesko trở lại, đá thay vị trí Mason Mount. Sự thay đổi còn lại đến ở hàng thủ, khi Leny Yoro được chọn thay vì Harry Maguire.

Những sự điều chỉnh này giúp M.U tạo ra thế trận áp đảo trước Brighton trong hiệp 1. Đội chủ sân Old Trafford cầm bóng gần 60% và tung ra đến 8 cú sút, gấp 4 lần đối thủ. Kết thúc hiệp đấu, M.U cũng có lợi thế lớn khi dẫn trước 2-0. Bàn thắng đầu tiên của “Quỷ đỏ” đến từ pha sút bóng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm của Cunha ở phút 24. Trong khi đó, bàn thắng thứ 2 ở phút 34 có phần may mắn khi Casemiro sút bóng đập lưng hậu vệ Brighton bay vào lưới.

HLV Amorim hành động ‘lạ’ chưa từng thấy, M.U đè bẹp Brighton bằng lối đá khó tin - Ảnh 1.

M.U thi đấu áp đảo trước đối thủ được đánh giá khó chịu Brighton, dễ dàng dẫn 2-0

ẢNH: REUTERS

Trước lợi thế lớn mà M.U có sau hiệp 1, trang The Guardian (Anh) nhận xét: “Một màn trình diễn bất ngờ của M.U đã đến trong hiệp 1. Nếu theo dõi M.U từ đầu giải nhiều CĐV thậm chí còn có thể thốt lên rằng đội chủ nhà đang trình diễn lối đá thật khó tin. M.U chơi đầy gắn kết, di chuyển linh hoạt ở mọi vị trí trên sân. Không chỉ hàng công xuất sắc, hàng thủ của họ cũng trở nên chắc chắn. Những thứ bất ngờ này đã giúp M.U dẫn trước Brighton - một đội luôn được xem là khắc tinh của “Quỷ đỏ” mỗi khi đối đầu”.

Trong khi đó, trang Daily Mail chú ý những hành động của HLV Amorim trong hiệp 1: “Ông Amorim liên tục hò hét, vỗ tay động viên từng cầu thủ ngoài sân. Đây chắc chắn là điều rất lạ, khiến nhiều người phải bất ngờ! Trước đó, khi M.U trải qua chuỗi trận không tốt đầu mùa, HLV người Bồ Đào Nha luôn tỏ ra yếu ớt, thậm chí còn không dám nhìn học trò thi đấu”. 

HLV Amorim hành động ‘lạ’ chưa từng thấy, M.U đè bẹp Brighton bằng lối đá khó tin - Ảnh 2.

HLV Amorim liên tục hò hét thay vì ngồi im trong ghế huấn luyện như những trận trước

ẢNH: REUTERS

Sự áp đảo của M.U tiếp tục được duy trì trong hiệp 2. Đội chủ nhà vẫn kiểm soát bóng vượt trội, liên tục pressing khiến Brighton không lên nổi bóng. Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút 61, M.U tìm được bàn nâng tỷ số lên thành 3-0. Lần này Bryan Mbeumo là cầu thủ lập công với cú đá chìm tinh tế trong vòng cấm. 

Ở chiều ngược lại, Brighton chơi phòng ngự phản công. Bắt đầu từ phút 70, đội khách bất ngờ đẩy cao đội hình đội hình tấn công và sở hữu nhiều cơ hội ăn bàn. Phút 74, cựu cầu thủ M.U Danny Welbeck sút phạt đẹp mắt, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Đến phút 90+3, Brighton tìm được bàn thắng thứ 2 do công của Charalampos Kostoulas. Dù vậy, đến phút 90+6, Bryan Mbeumo dập tắt mọi hy vọng của Brighton bằng cú đá đẹp mắt, ấn định thắng lợi 4-2 cho M.U.

HLV Amorim hành động ‘lạ’ chưa từng thấy, M.U đè bẹp Brighton bằng lối đá khó tin - Ảnh 3.
HLV Amorim hành động ‘lạ’ chưa từng thấy, M.U đè bẹp Brighton bằng lối đá khó tin - Ảnh 4.

Bryan Mbeumo (số 19) mang về bàn thắng thứ 3 cho M.UẢNH: REUTERS

Với thắng lợi 4-2 trước Brighton, M.U có 16 điểm sau 9 vòng đấu, tạm vươn lên đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng. Khoảng cách giữa M.U và đội xếp đầu là Arsenal giờ đây chỉ còn là 3 điểm (M.U đá nhiều hơn 1 trận). Đáng chú ý, kể từ khi HLV Amorim lên nắm quyền, đây mới là lần đầu tiên M.U giành chiến thắng ở 3 trận liên tiếp. 

Tin liên quan

Nhiếp chính vương Malaysia đăng ảnh chụp cùng Chủ tịch FIFA, hé lộ FAM nhập tịch thêm… 27 cầu thủ

Nhiếp chính vương Malaysia đăng ảnh chụp cùng Chủ tịch FIFA, hé lộ FAM nhập tịch thêm… 27 cầu thủ

Sau buổi họp báo vào chiều 25.10, ông Johor Tunku Ismail - Nhiếp chính vương của Malaysia tiếp tục có động thái bất ngờ.

Người quyền lực nhất bóng đá Malaysia bất ngờ nói sự thật về VFF, chua chát dự báo FIFA không giảm án

Messi ghi ngay cú đúp sau bản hợp đồng mới, Inter Miami thẳng tiến ở MLS Cup

Khám phá thêm chủ đề

M.U Ngoại hạng Anh amorim Liverpool Arsenal Chelsea
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận