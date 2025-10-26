HLV Amorim hành động ‘lạ’ chưa từng thấy, M.U đè bẹp Brighton bằng lối đá khó tin

HLV Amorim hò hét liên tục, M.U chơi tưng bừng trong hiệp 1

Sau 2 trận thắng liên tiếp, M.U phần nào vớt vát lại hy vọng nơi người hâm mộ. Đặc biệt, trận thắng 2-1 ngay trên sân Liverpool ở vòng 8 giúp tinh thần thầy trò HLV Amorim lên rất cao. Trong màn so tài với Brighton, HLV Amorim cũng tự tin thực hiện 2 sự thay đổi trong đội hình. Trên hàng công, Sesko trở lại, đá thay vị trí Mason Mount. Sự thay đổi còn lại đến ở hàng thủ, khi Leny Yoro được chọn thay vì Harry Maguire.

Những sự điều chỉnh này giúp M.U tạo ra thế trận áp đảo trước Brighton trong hiệp 1. Đội chủ sân Old Trafford cầm bóng gần 60% và tung ra đến 8 cú sút, gấp 4 lần đối thủ. Kết thúc hiệp đấu, M.U cũng có lợi thế lớn khi dẫn trước 2-0. Bàn thắng đầu tiên của “Quỷ đỏ” đến từ pha sút bóng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm của Cunha ở phút 24. Trong khi đó, bàn thắng thứ 2 ở phút 34 có phần may mắn khi Casemiro sút bóng đập lưng hậu vệ Brighton bay vào lưới.

M.U thi đấu áp đảo trước đối thủ được đánh giá khó chịu Brighton, dễ dàng dẫn 2-0 ẢNH: REUTERS

Trước lợi thế lớn mà M.U có sau hiệp 1, trang The Guardian (Anh) nhận xét: “Một màn trình diễn bất ngờ của M.U đã đến trong hiệp 1. Nếu theo dõi M.U từ đầu giải nhiều CĐV thậm chí còn có thể thốt lên rằng đội chủ nhà đang trình diễn lối đá thật khó tin. M.U chơi đầy gắn kết, di chuyển linh hoạt ở mọi vị trí trên sân. Không chỉ hàng công xuất sắc, hàng thủ của họ cũng trở nên chắc chắn. Những thứ bất ngờ này đã giúp M.U dẫn trước Brighton - một đội luôn được xem là khắc tinh của “Quỷ đỏ” mỗi khi đối đầu”.

Trong khi đó, trang Daily Mail chú ý những hành động của HLV Amorim trong hiệp 1: “Ông Amorim liên tục hò hét, vỗ tay động viên từng cầu thủ ngoài sân. Đây chắc chắn là điều rất lạ, khiến nhiều người phải bất ngờ! Trước đó, khi M.U trải qua chuỗi trận không tốt đầu mùa, HLV người Bồ Đào Nha luôn tỏ ra yếu ớt, thậm chí còn không dám nhìn học trò thi đấu”.

HLV Amorim liên tục hò hét thay vì ngồi im trong ghế huấn luyện như những trận trước ẢNH: REUTERS

Sự áp đảo của M.U tiếp tục được duy trì trong hiệp 2. Đội chủ nhà vẫn kiểm soát bóng vượt trội, liên tục pressing khiến Brighton không lên nổi bóng. Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút 61, M.U tìm được bàn nâng tỷ số lên thành 3-0. Lần này Bryan Mbeumo là cầu thủ lập công với cú đá chìm tinh tế trong vòng cấm.

Ở chiều ngược lại, Brighton chơi phòng ngự phản công. Bắt đầu từ phút 70, đội khách bất ngờ đẩy cao đội hình đội hình tấn công và sở hữu nhiều cơ hội ăn bàn. Phút 74, cựu cầu thủ M.U Danny Welbeck sút phạt đẹp mắt, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Đến phút 90+3, Brighton tìm được bàn thắng thứ 2 do công của Charalampos Kostoulas. Dù vậy, đến phút 90+6, Bryan Mbeumo dập tắt mọi hy vọng của Brighton bằng cú đá đẹp mắt, ấn định thắng lợi 4-2 cho M.U.

Bryan Mbeumo (số 19) mang về bàn thắng thứ 3 cho M.UẢNH: REUTERS

Với thắng lợi 4-2 trước Brighton, M.U có 16 điểm sau 9 vòng đấu, tạm vươn lên đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng. Khoảng cách giữa M.U và đội xếp đầu là Arsenal giờ đây chỉ còn là 3 điểm (M.U đá nhiều hơn 1 trận). Đáng chú ý, kể từ khi HLV Amorim lên nắm quyền, đây mới là lần đầu tiên M.U giành chiến thắng ở 3 trận liên tiếp.