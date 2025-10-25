Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ngoại hạng Anh: M.U trước 'cú ăn ba'

Kinh Thi
Kinh Thi
25/10/2025 03:17 GMT+7

M.U là CLB Anh đầu tiên có được thành tích 'ăn ba' hoành tráng (VĐQG, đoạt cúp quốc gia và cúp C1 châu Âu trong cùng một mùa). Bây giờ, người ta chơi chữ, hơi đau lòng, khi bảo M.U cũng đang đứng trước một cú ăn ba.

NHỮNG CỘT MỐC QUAN TRỌNG

Có hai cách hiểu về khái niệm "ăn ba" đang chờ M.U chinh phục ngay lúc này. Thứ nhất, M.U sẽ hoàn thành chuỗi 3 trận thắng liên tiếp nếu lấy trọn 3 điểm trước Brighton tại sân nhà Old Trafford trong trận đấu muộn đêm nay tại giải Ngoại hạng (23 giờ 30 ngày 25.10).

Ngoại hạng Anh: M.U trước 'cú ăn ba'- Ảnh 1.

Tiền đạo Matheus Cunha (phải) đang có phong độ tốt trong màu áo M.U

ẢNH: AFP

Thoạt nghe có vẻ đơn giản. Nhưng với M.U suốt vài năm nay, đấy sẽ là một kỳ tích. Thắng được 2 trận liên tiếp đã là sự kiện quá quan trọng rồi (M.U vừa làm được điều này, lần đầu tiên dưới thời HLV Ruben Amorim). Từ đầu mùa bóng trước đến nay, M.U chưa từng có được cảm giác thắng liền 3 trận ở giải Ngoại hạng. Vả lại, Brighton tuy không có tên tuổi gì, nhưng lại là "ông kẹ" đối với M.U. Họ đã thắng M.U ở 6/7 cuộc đụng độ gần đây nhất tại giải Ngoại hạng, và thắng trong 3 chuyến làm khách gần đây nhất tại Old Trafford.

Nói đến M.U mùa này là phải nói về bộ ba tấn công mới mẻ, đặc biệt là hai tiền đạo cánh (hoặc tiền đạo lùi) Matheus Cunha, Bryan Mbeumo. Họ đều ghi bàn cho đội bóng cũ của mình khi gặp Brighton mùa trước, và đang có phong độ tốt trong màu áo M.U hiện thời. Hy vọng chiến thắng cho đội chủ sân Old Trafford ở vòng này là không nhỏ.

Cách hiểu thứ hai về khái niệm "ăn ba" đang mời gọi M.U là quan trọng và khó hơn rất nhiều. Sẽ là cuộc cách mạng thành công cho HLV Amorim nếu ông dẫn dắt được M.U chiến thắng trong cả 3 trận sắp tới: lần lượt gặp Brighton, Nottingham Forest và Tottenham. Mùa trước, M.U thua cả 6 trận khi gặp các đội này tại giải Ngoại hạng (chưa kể còn thua Tottenham ở cúp Liên đoàn và Europa League). Chưa bao giờ M.U thời Amorim lại khởi sắc và có tinh thần tốt như lúc này. Nhưng hãy chờ xem, liệu M.U này có vươn được đến những cột mốc mới, như một tuyên bố trở lại hàng ngũ bóng đá đỉnh cao.

CHỜ XEM LỨA TRẺ TUYỆT VỜI CỦA CHELSEA

Chỉ trong một đêm, lịch sử được viết lại đến 3 lần, khi Chelsea đè bẹp Ajax Amsterdam 5-1 ở loạt trận vừa qua tại Champions League. Đầu tiên, Marc Guiu trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn cho Chelsea tại Champions League. Chỉ vài chục phút sau đó, Estevao xô ngã kỷ lục của Guiu. Và khi trận đấu kết thúc thì Guiu đã rớt xuống vị trí số 3 trong danh sách. Tyrique George, trẻ hơn Guiu 1 tháng, đã kịp xuất hiện trên bảng tỷ số. Và Chelsea trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử có đến 3 cầu thủ "tuổi teen" cùng ghi bàn trong một trận đấu ở Champions League.

Càng tuyệt vời khi chiến thắng với ấn tượng sâu đậm về độ trẻ của Chelsea được thực hiện trước Ajax - đội giữ kỷ lục là nhà vô địch trẻ nhất trong lịch sử Champions League (năm 1995). 10 cầu thủ có độ tuổi từ 21 trở xuống đã xuất hiện trong đội hình Chelsea ở trận thắng Ajax. Ở giải Ngoại hạng mùa này, Chelsea là đội có tuổi trung bình của đội hình chính thấp nhất (24 năm, 116 ngày). Chưa có cầu thủ nào quá 28 tuổi từng ra sân dưới thời của HLV Enzo Maresca. Tối nay, lực lượng trẻ tuyệt vời này sẽ gặp Sunderland lúc 21 giờ. Tuy là đội mới thăng hạng, nhưng Sunderland đang bay bổng, chỉ thua đội nhì bảng Manchester City 2 điểm sau 8 vòng đấu. Trận đấu do vậy sẽ rất hấp dẫn.

Chelsea đang có phong độ tốt với 4 trận thắng liên tiếp tính chung mọi giải. Khả năng cao là họ sẽ có trận thắng thứ 3 liên tiếp ở giải Ngoại hạng, lần đầu tiên dưới thời Maresca.

