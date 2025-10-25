Messi ghi ngay cú đúp sau bản hợp đồng mới, Inter Miami thẳng tiến ở MLS Cup

Messi thăng hoa, Inter Miami sẽ đổi vận

Trước trận đấu gặp lại Nashville SC ở vòng 1 play-off tranh ngôi vô địch MLS Cup, đối thủ mà Inter Miami đã thắng với tỷ số tới 5-2 ở lượt cuối MLS, Messi đã được trao danh hiệu vua phá lưới với 29 bàn sau 28 trận cho mùa giải thường niên 2025. Danh hiệu này cũng giúp Messi trở thành ứng cử viên sáng giá nhất đoạt giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải MLS năm thứ hai liên tiếp, để thiết lập kỷ lục lịch sử ở giải đấu này.

Messi nhận danh hiệu vua phá lưới MLS 2025 với 29 bàn sau 28 trận Ảnh: Reuters

Danh thủ 38 tuổi người Argentina cũng vừa ký hợp đồng mới với Inter Miami với thời hạn đến tháng 12.2028, khi anh ở tuổi 41. Sự thăng hoa về mặt phong độ và tâm lý phấn chấn sau bản hợp đồng mới xác định tương lai, Messi tiếp tục thi đấu đầy hưng phấn và ghi thêm 1 cú đúp nữa.

Đối đầu trở lại với Nashville SC trong chuỗi 3 trận đấu ở vòng 1 play-off MLS Cup, Messi sớm giúp Inter Miami có khởi đầu tốt đẹp. Phút 19, pha phối hợp tuyệt hảo giữa Messi, De Paul và Suarez, để cuối cùng Suarez tung đường chuyền sắc lẹm giúp Messi thoát xuống vào vòng cấm tung người đánh đầu cận thành ghi bàn đẹp mắt mở tỷ số 1-0.

Bàn thắng mở tỷ số này giúp Inter Miami thi đấu đầy vững chắc, từng bước kiểm soát mọi tình hình trên sân để đảm bảo thế trận có lợi cho mình, không chỉ mặt tỷ số mà còn về mặt thể lực và lực lượng cho trận tiếp theo gặp lại Nashville SC trên sân khách tại sân Geodis Park lúc 6 giờ 30 ngày 2.11 tới, trong trận thứ 2 ở vòng 1 play-off.

Ở hiệp 2, với lối chơi chắc chắn và chậm rãi, Inter Miami gần như sớm khóa sổ luôn trận đấu bằng bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Tadeo Allende ghi phút 62, cũng sau pha đánh đầu cận thành từ quả tạt chính xác của hậu vệ Ian Fray.

Trong khi đó, Messi có lẽ cũng đã rút kinh nghiệm đau thương từ vòng play-off năm ngoái, sau khi giúp Inter Miami nắm chắc chiến thắng ở trận đầu tại vòng 1 play-off năm nay, anh thi đấu cầm chừng và lùi sâu hơn để kiến tạo cơ hội cho đồng đội. Qua đó, để giữ sức chuẩn bị cho trận kế tiếp ở sân khách.

Pha tung người đánh đầu ghi bàn đẹp mắt của Messi mở tỷ số cho Inter Miami Ảnh: Reuters

Mặc dù vậy, trong những phút bù giờ, hậu vệ và thủ môn CLB Nashville SC mắc sai lầm, tạo điều kiện cho Messi dễ dàng ghi bàn thứ 2 trong trận nâng tỷ số 3-0 cho Inter Miami ở phút 90+6. Phút 90+12, cầu thủ Hany Mukhtar gỡ bàn an ủi cho Nashville SC rút ngắn tỷ số còn 1-3, sau quả đá phạt đẹp mắt.

Với trận thắng này, Inter Miami nếu tiếp tục giành chiến thắng ở trận thứ 2 trước Nashville SC trên sân khách (ngày 2.11 tới), họ sẽ sớm đi tiếp vào vòng bán kết khu vực miền Đông mà không cần thi đấu trận thứ 3 trên sân nhà.

Tại đây, Inter Miami sẽ có thêm các ngày nghỉ để chuẩn bị gặp 1 trong 2 đối thủ là FC Cincinnati hoặc Columbus Crew. Từ vòng bán kết khu vực miền Đông chỉ thi đấu 1 trận xác định đội đi tiếp, nếu hòa sau 90 phút sẽ thi đấu hiệp phụ, nếu vẫn hòa sẽ tiến hành sút luân lưu phân định thắng thua.

Vòng play-off tranh ngôi vô địch MLS Cup năm nay, Messi và các đồng đội Inter Miami quyết tâm sẽ đổi vận, tiến xa hơn vòng 1 và hướng đến ngôi vô địch. Đây là danh hiệu mà Messi và Inter Miami còn thiếu trong bộ sưu tập của mình.

Ở nhánh đấu bảng khu vực miền Đông, Inter Miami sau khi nắm lợi thế ở vòng 1 trước đối thủ Nashville SC để vào bán kết. Trường hợp họ tiếp tục thẳng tiến vào trận chung kết khu vực này, họ sẽ gặp các đối thủ ở nhánh còn lại, gồm cặp Philadelphia Union gặp Chicago Fire FC và cặp Charlotte FC gặp New York City FC.

Trường hợp vô địch vòng play-off khu vực miền Đông, Inter Miami sẽ gặp đội vô địch ở khu vực miền Tây như các ứng cử viên San Diego FC, Los Angeles FC của Son Heung-min hay Vancouver Whitecaps FC của Thomas Muller, để tranh ngôi vô địch MLS Cup vào ngày 7.12.