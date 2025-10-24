Messi chính thức ký hợp đồng gia hạn với Inter Miami, MLS lập kỷ lục mới

Messi tiếp tục, CĐV khắp nơi phấn khích

Kênh ESPN FC cho rằng, khoảnh khắc đoạn video CLB Inter Miami công bố Messi ký hợp đồng gia hạn thêm 3 năm nữa trong sân vận động Miami Freedom Park đang xây dựng sắp hoàn thành vào năm 2026, là thời điểm trọng đại của bóng đá thế giới. Người hâm mộ toàn cầu sẽ không còn phập phồng lo ngại danh thủ 38 tuổi này bất chợt giải nghệ nữa, khi nay đã có thời điểm rõ ràng để vẫn còn tận hưởng anh thi đấu.

Messi thực hiện nhiều dự án bóng đá trẻ ở Mỹ, cho thấy anh gắn bó lâu dài tại đây và CLB Inter Miami Ảnh: Reuters

Tương tự như Ronaldo, đối trọng lâu năm của Messi, cũng sẽ thi đấu đến tháng 6.2027, ở độ tuổi 42 mới kết thúc hợp đồng với CLB Al Nassr ở Ả Rập Xê Út. Điều này cũng đồng nghĩa, cả Messi và Ronaldo đều hướng đến World Cup 2026, trước khi tận hưởng khoảng thời gian còn lại trong sự nghiệp của mình.

Với Messi, anh cho rằng việc gia hạn và tiếp tục thi đấu cho Inter Miami tại sân Miami Freedom Park sau World Cup 2026 là một giấc mơ khi anh vẫn theo đuổi dự án của CLB. "Tôi thực sự hạnh phúc khi được ở lại đây và tiếp tục dự án này, một dự án không chỉ là giấc mơ mà còn trở thành hiện thực tuyệt đẹp - được thi đấu tại sân vận động này, Miami Freedom Park. Kể từ khi đến Miami, tôi đã rất hạnh phúc, vì vậy tôi thực sự vui mừng khi được tiếp tục ở đây", Messi bày tỏ.

Anh cũng nhấn mạnh: "Tất cả chúng tôi đều rất hào hứng về khoảnh khắc cuối cùng được thi đấu tại Miami Freedom Park. Chúng tôi rất mong chờ ngày nó hoàn thành - để trải nghiệm nó từ bên trong, tại ngôi nhà mới của chúng tôi, và để người hâm mộ cũng được tận hưởng. Sẽ là một điều rất đặc biệt khi được chơi trên sân nhà, tại một sân vận động hoành tráng như vậy".

Ông David Beckham quyết tâm biến Inter Miami thành ‘siêu CLB’ để Messi chính thức ký hợp đồng gia hạn Ảnh: Reuters

Chủ tịch CLB Inter Miami, ông David Beckham nói: "Khi chúng tôi bắt đầu hành trình này, tầm nhìn của chúng tôi là mang những cầu thủ xuất sắc nhất đến Inter Miami. Năm 2023, chúng tôi đã mang cầu thủ xuất sắc nhất từng chơi bóng đá đến thành phố của mình.

Hôm nay, tôi rất vui vì anh ấy vẫn tận tâm như xưa và vẫn muốn khoác lên mình màu áo hồng của Inter Miami và chơi cho đội của chúng tôi. Là một ông chủ, được có một cầu thủ yêu bóng đá như anh ấy, người đã cống hiến rất nhiều cho bóng đá ở đất nước này và truyền cảm hứng cho thế hệ tài năng trẻ tiếp theo như anh ấy đã làm, tôi cảm thấy rất may mắn. Cảm ơn Messi, chúc mừng tương lai".

Sự có mặt của Messi tại Inter Miami trong 3 năm nữa, bảo đảm cho CLB này tiếp tục sự phát triển và bước vào một giai đoạn cực kỳ quan trọng trở thành đội bóng tầm cỡ thế giới khi ra mắt sân vận động chính thức Miami Freedom Park vào năm 2026.

MLS tăng kỷ lục người xem nhờ Messi và Son Heung-min

Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) vừa công bố, mùa giải 2025 đã chứng kiến lượng người xem trực tiếp hàng tuần tăng 29% so với cùng kỳ năm trước, với tổng lượng khán giả đạt mức cao thứ hai trong lịch sử.

Theo đó, MLS cho biết các trận đấu đạt trung bình lên đến 3,7 triệu lượt người xem trực tiếp mỗi tuần trên các kênh phát trực tuyến và truyền thống. Lần đầu tiên, MLS công bố số liệu kết hợp từ nhiều nền tảng, bao gồm MLS Season Pass của Apple TV, FOX Sports, TSN, RDS, Comcast, DirecTV, Amazon Prime Video, TikTok, EA FC Mobile và các đối tác quốc tế.

Cùng với Messi, Son Heung-min và Thomas Muller chinh phục hoàn toàn người hâm mộ Mỹ Ảnh: Reuters

Ngoài ra, MLS báo cáo đã có 11,2 triệu người hâm mộ đã đến xem các trận đấu mùa giải chính thức năm 2025, trung bình 21.988 người mỗi trận, và cho biết 19 CLB đã thu hút hơn 20.000 người hâm mộ mỗi trận. Tổng số lượng người xem giải MLS đã tăng 12% kể từ năm 2022.

Cũng theo MLS, các tài khoản của giải đấu và CLB đã ghi nhận kỷ lục 13,7 tỉ lượt hiển thị vào năm 2025, tăng 17% so với một năm trước đó, trong khi tổng số người theo dõi trên các nền tảng tăng 10% lên hơn 109 triệu người. Đây được xem là mức tăng trưởng tương tác nhanh nhất trong năm nay trong số các giải đấu lớn ở Bắc Mỹ.

Về doanh thu bán áo đấu, Messi vẫn dẫn đầu mùa thứ 3 liên tiếp, trong khi anh cũng sẽ có đối thủ cạnh tranh đáng gờm là Son Heung-min (xếp thứ 2) dù mới đến MLS hồi tháng 8. Sự có mặt của Son Heung-min cũng giúp CLB Los Angeles FC tăng lượng khán giả đến xem lên 16% và trong vòng 72 giờ sau khi chuyển nhượng, anh là VĐV có trang phục bán chạy nhất trên toàn hệ thống Fanatics.