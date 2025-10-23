Thể thao Indonesia bị Ủy ban Olympic quốc tế 'cấm vận', nhân vật lớn phản đối mạnh mẽ

IOC chấm dứt mọi hình thức đối thoại với Ủy ban Olympic Indonesia

Trong thông báo trên trang chủ, IOC cho biết sau khi Chính phủ Indonesia hủy thị thực cho các VĐV Israel tham dự giải vô địch thể dục dụng cụ thế giới lần thứ 53 đang diễn ra tại Jakarta, Ủy ban Thường vụ IOC đã cuộc họp để thảo luận về vấn đề này. Theo đó, IOC một lần nữa nhấn mạnh lập trường: "Tất cả các VĐV, đội tuyển và quan chức thể thao đủ điều kiện phải được phép tham gia các cuộc thi và sự kiện thể thao quốc tế mà không bị quốc gia đăng cai phân biệt đối xử dưới bất kỳ hình thức nào, phù hợp với Hiến chương Olympic và các nguyên tắc cơ bản về không phân biệt đối xử, tự chủ và trung lập chính trị chi phối phong trào Olympic.

Để tránh những tình huống tương tự trong tương lai, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã quyết định như sau: Chấm dứt mọi hình thức đối thoại với Ủy ban Olympic quốc gia Indonesia về việc đăng cai các kỳ Olympic, Olympic trẻ, các sự kiện hoặc hội nghị Olympic trong tương lai cho đến khi chính phủ Indonesia cung cấp cho IOC những đảm bảo đầy đủ rằng họ sẽ cho phép tất cả những người tham dự, bất kể quốc tịch, được vào nước này để tham dự; Khuyến cáo tất cả các liên đoàn quốc tế không tổ chức bất kỳ sự kiện thể thao hoặc cuộc họp quốc tế nào tại Indonesia, cho đến khi chính phủ Indonesia đưa ra được những đảm bảo đầy đủ cho các liên đoàn quốc tế rằng họ sẽ cho phép tất cả những người tham dự, bất kể quốc tịch nào, vào nước này để tham dự; Yêu cầu Ủy ban Olympic quốc gia Indonesia và Liên đoàn Thể dục dụng cụ quốc tế (FIG) đến trụ sở IOC tại Lausanne (Thụy Sĩ) để thảo luận về tình hình diễn ra trước giải vô địch thể dục dụng cụ thế giới lần thứ 53.

Những quyết định của IOC được xem là giáng một đòn mạnh vào tham vọng đăng cai Olympic của Indonesia.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia kiêm Chủ tịch PSSI Erick Thohir ẢNH: BỘ THANH NIÊN VÀ THỂ THAO INDONESIA

Chủ tịch PSSI tuyên bố cứng rắn

Trên cổng thông tin điện tử chính thức của Bộ Thanh Niên và Thể thao Indonesa, Bộ trưởng kiêm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir cũng có động thái liên quan đến các quyết định của IOC.

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Erick Thohir khẳng định: "Bộ Thanh niên và Thể thao, với tư cách là đại diện của Chính phủ Indonesia, luôn tuân thủ nguyên tắc duy trì an ninh, trật tự công cộng và lợi ích công cộng trong mọi sự kiện quốc tế. Bước đi này tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành. Nguyên tắc này cũng dựa trên Hiến pháp năm 1945, trong đó tôn trọng an ninh và trật tự công cộng, cũng như nghĩa vụ của chính phủ Indonesia trong việc duy trì trật tự quốc tế".

"Indonesia sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực trong nhiều sự kiện thể thao khác nhau ở Đông Nam Á, châu Á và thế giới, để thể thao Indonesia có thể trở thành đại sứ và phản ánh sự vĩ đại của quốc gia này trong mắt thế giới", ông Erick Thohir kết luận.