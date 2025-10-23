Tân HLV trưởng đội tuyển Thái Lan nói điều bất ngờ trong ngày ra mắt, Madam Pang lên tiếng

Sau thông báo chính thức về việc chấm dứt hợp đồng với HLV Masatada Ishii vào ngày 21.10, FAT đã bổ nhiệm ông Anthony Hudson (trước đó giữ chức Giám đốc kỹ thuật FAT) làm tân HLV trưởng của đội tuyển Thái Lan. Lễ công bố HLV trưởng mới được tổ chức tại trụ sở FAT vào chiều 23.10.

Theo truyền thông Thái Lan, Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam (còn được gọi là Madam Pang) cho biết việc bổ nhiệm ông Hudson dựa trên sự cân nhắc chung của bộ phận kỹ thuật, nhằm đảm bảo tính liên tục trong công việc của đội tuyển Thái Lan và chuẩn bị cho các trận đấu quan trọng vào tháng 11. Cụ thể, "voi chiến" sẽ đá giao hữu với Singapore vào ngày 13.11, trước khi có trận đấu trên sân khách gặp Sri Lanka thuộc khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027 vào ngày 18.11.

"Thái Lan có thể dự World Cup"

Tại buổi ra mắt, HLV Hudson khẳng định mục tiêu trước mắt của ông là đưa đội tuyển Thái Lan giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Khi được hỏi về World Cup, tân HLV trưởng "voi chiến" chia sẻ: "Tôi tin đội tuyển Thái Lan có khả năng góp mặt ở vòng chung kết World Cup. Tuy nhiên, bóng đá Thái Lan cần phải phát triển thế hệ cầu thủ trẻ và tạo điều kiện thi đấu cho họ nhiều hơn".

HLV Hudson ra mắt truyền thông Thái Lan ngày 23.10 ẢNH: FAT

"Quyết định đảm nhận vai trò HLV trưởng đội tuyển Thái Lan xuất phát từ tình yêu của tôi dành cho đất nước này. Tôi thấy niềm đam mê bóng đá của mọi người dân Thái Lan. Tôi nói điều này không chỉ vì phòng họp báo chật kín người. Mong muốn của tôi là dẫn dắt đội tuyển vào vòng chung kết Asian Cup 2027, và tiếp theo là khiến cho các tuyển thủ và người hâm mộ Thái Lan tự hào", trang Thairath dẫn lời HLV Hudson.

Madam Pang nói gì?

"Vào thời điểm quan trọng này, chúng ta cần một người hiểu rõ bóng đá Thái Lan. Anthony Hudson đã làm việc với FAT ở mọi cấp độ và có kinh nghiệm quốc tế dày dặn", Madam Pang nhấn mạnh. Madam Pang khẳng định, FAT tin tưởng vào tiềm năng của Hudson và tin rằng vị HLV 44 tuổi này có thể dẫn dắt đội tuyển Thái Lan phát triển, kể cả mục tiêu ngắn lẫn dài hạn. "Đội tuyển Thái Lan cần sự ổn định và định hướng rõ ràng. Anthony Hudson là người phù hợp vào lúc này", Chủ tịch FAT chia sẻ.

Anthony Hudson (sinh năm 1981) là HLV người Mỹ gốc Anh, từng huấn luyện nhiều đội tuyển quốc tế như Mỹ, New Zealand và Bahrain. Ông cũng có thời gian làm việc tại các CLB chuyên nghiệp ở Anh và Mỹ. Hudson giữ chức Giám đốc kỹ thuật FAT từ năm 2024.