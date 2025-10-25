Sếp lớn bóng đá Indonesia muốn đoạt HCV SEA Games 33 sau cú sốc mất vé World Cup 2026

Dồn mọi hỗ trợ cho đội U.23 Indonesia dự SEA Games 33, đội tuyển tính sau

Theo ông Erick Thohir, ưu tiên của PSSI trong thời điểm hiện nay là dồn mọi hỗ trợ tốt nhất cho đội U.23 Indonesia dự SEA Games 33 tại Thái Lan vào tháng 12 tới, quyết tâm phải bảo vệ thành công chiếc HCV môn bóng đá nam.

Đội U.23 Indonesia (áo đỏ) sẽ triệu tập đội hình mạnh nhất có thể dự SEA Games 33, bao gồm cầu thủ nhập tịch và thần đồng Marselino Ferdinan Ảnh: Đồng Nguyên Khang

"Liên đoàn sẽ hỗ trợ hết mình cho đội tuyển U.23 Indonesia tại SEA Games năm nay, bao gồm cả việc vận động các CLB có cầu thủ vẫn đang thi đấu tại các giải đấu đang diễn ra", ông Erick Thohir nhấn mạnh.

Ông Erick Thohir xác định, U.23 Indonesia sẽ triệu tập đội hình với thành phần cầu thủ tốt nhất có thể trong độ tuổi dự SEA Games 33, bao gồm các cầu thủ nhập tịch và thi đấu ở đội tuyển như Ivar Jenner, Adrian Wibowo, và thậm chí cả tài năng trẻ số 1 của bóng đá xứ vạn đảo ngôi sao Marselino Ferdinan (hiện 21 tuổi).

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia thẳng thắn tuyên bố không ‘tái hợp’ với ông Shin Tae-yong

"Không phải là không thể, chúng tôi sẽ cố gắng triệu tập những cầu thủ giỏi nhất hiện có, nếu họ có thể tham gia trong kỳ nghỉ tháng 12, khi một số giải đấu có thể không bị hoãn. Chúng tôi đã mời Adrian Wibowo, Marselino Ferdinan, Mauro Zijlstra, Ivar Jenner và những người khác. Bởi vì chúng tôi muốn đạt được mục tiêu tối đa (HCV môn bóng đá nam SEA Games 33). Chúng tôi sẽ xem mọi thứ diễn ra như thế nào trong thời gian tới", ông Erick Thohir bày tỏ.

Cũng theo ông Erick Thohir, vì ưu tiên đội U.23, nên trong lịch FIFA Days tháng 11 sắp tới đây, nếu đội tuyển Indonesia vẫn chưa có HLV trưởng mới, PSSI sẽ xếp lịch cho đội U.23 thi đấu như một phần trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33.

Theo CNN Indonesia, việc ông Erick Thohir và PSSI dồn mọi sự tập trung cho đội U.23 cũng dễ hiểu, vì đội tuyển nước này sau thất bại ở vòng loại World Cup 2026 đang được tái thiết lại và vẫn chưa có HLV trưởng mới. Bên cạnh đó, đội tuyển Indonesia cũng không còn mục tiêu lớn nào trong phần còn lại năm nay và cả năm sau, trước khi dự Asian Cup 2027.

Thời của HLV Kluivert và Shin Tae-yong đã qua

Cũng tại cuộc họp báo ngày 24.10, ông Erick Thohir khẳng định, PSSI chưa bao giờ liên hệ với HLV kỳ cựu Louis van Gaal để mời về dẫn dắt đội tuyển Indonesia, chấm dứt mọi tin đồn hiện nay.

HLV Shin Tae-yong hết cửa trở lại đội tuyển Indonesia Ảnh: AFP

Ngoài ra, ông Erick Thohir cũng cho biết, liên đoàn luôn ủng hộ hết mình các HLV Shin Tae-yong và Kluivert trong thời gian qua. Nhưng các HLV này không thể giúp bóng đá xứ vạn đảo dự World Cup và thời của họ cũng đã qua. Qua đó, ông Erick Thohir cũng đóng luôn cánh cửa trở lại đội tuyển Indonesia của HLV Shin Tae-yong, người vừa mở lời về đề nghị này mới đây.

Ông Erick Thohir nhấn mạnh, PSSI không vội vã và vẫn đang thảo luận về các ứng cử viên tiềm năng cho vị trí HLV trưởng tiếp theo của đội tuyển Indonesia. Trong đó, tiêu chí đặt ra là nhà cầm quân này có thể đáp ứng các mục tiêu của liên đoàn đồng thời duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả cầu thủ và liên đoàn.

PSSI đặt mục tiêu và dự án lớn cho đội tuyển Indonesia phải giành quyền dự World Cup 2034, trong khi kỳ World Cup 2030 phải tiếp tục vào vòng loại ba để tranh vé dự vòng chung kết.

Ngoài ra, ông Erick Thohir cũng xác nhận, sau khi HLV Kluivert và các cộng sự ở ban huấn luyện đội tuyển bị sa thải, các nhân vật người Hà Lan khác, như Alexander Zwiers (giám đốc kỹ thuật), Jordi Cruyff (cố vấn) và Simon Tahamata (người đứng đầu bộ phận tuyển trạch) vẫn còn làm việc ở PSSI.