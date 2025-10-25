FAM tốn bộn tiền nếu kháng cáo lên CAS

Nếu tiếp tục không đồng ý với quyết định của FIFA, FAM sẽ đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS ). Tuy nhiên, giới chuyên môn cảnh báo con đường kháng cáo này tiềm ẩn nhiều rủi ro cả về tài chính lẫn uy tín.



N ỘP PHẠT BẰNG THUẾ CỦA DÂN?

Tiết lộ với báo chí Malaysia, luật sư Zhafri Aminurrashid cho biết FAM sẽ phải chi khoảng 1,27 triệu ringgit (tương đương hơn 7,8 tỉ đồng) nếu kháng cáo lên CAS, bao gồm lệ phí gửi đơn và một phần chi phí hành chính. Nếu FAM không nộp đủ khoản chi phí đặt trước, đơn kháng cáo sẽ không được thụ lý.

Không tin vào nội binh, đội tuyển Malaysia đã dùng cầu thủ nhập tịch có hồ sơ không được minh bạch ẢNH: NGỌC LINH

Ngoài ra, FAM còn phải trả nhiều chi phí phát sinh khác. Chi phí thuê luật sư quốc tế có thể dao động từ 100.000 - 200.000 ringgit. Nếu cần mời nhân chứng chuyên môn hoặc chuyên gia kỹ thuật, mức phí có thể lên tới 10.000-50.000 ringgit/người. Tổng cộng, theo ước tính của các luật sư Malaysia, FAM cần ít nhất 1 triệu ringgit (hơn 5,3 tỉ đồng) để trang trải toàn bộ quá trình nếu vụ việc được đưa lên CAS. Và nếu vụ kiện kéo dài hoặc có thêm chứng cứ, tổng chi phí có thể tăng gấp đôi.

Giới quan sát cho rằng FAM không chỉ đối mặt với gánh nặng tài chính mà còn rủi ro về hình ảnh. Nếu kháng cáo thất bại, không những án phạt của FIFA được giữ nguyên, mà FAM còn bị buộc phải chịu toàn bộ chi phí vụ kiện. Xin được nhắc lại, từ kết luận điều tra FAM đã giả mạo giấy tờ khi tiến hành nhập tịch cho 7 cầu thủ nước ngoài, FIFA đã yêu cầu FAM nộp phạt 350.000 francs Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng). Chưa kể FAM còn đang phải đối mặt với nguy cơ bị các CLB chủ quản của 7 cầu thủ kiện lên FIFA. Trong trường hợp FIFA thụ lý vụ việc và sau đó xử FAM thua kiện, số tiền phạt mà FAM phải trả có thể lên đến hàng triệu USD.

Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul John nhấn mạnh, trong những vụ tranh tụng thể thao quốc tế, thua thì mất rất nhiều. Đặc biệt là khi các bên phải chi trả cho các chuyên gia luật thể thao quốc tế, vốn có mức phí rất cao. Trên diễn đàn bóng đá Malaysia, người hâm mộ nước này cũng bày tỏ lo ngại FAM sẽ lấy tiền đâu ra để nộp phạt, hay lại từ tiền thuế của dân...

Ngày 24.10, Trung tâm phòng chống tham nhũng Malaysia lần đầu tiên lên tiếng gay gắt về bê bối mà FAM gây ra: "Vụ bê bối đã làm hoen ố danh tiếng của Malaysia, tạo làn sóng phẫn nộ trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, bất chấp sự phẫn nộ này, FAM hầu như không làm gì để khắc phục tình hình. Thay vì chịu trách nhiệm, FAM lại hoàn toàn im lặng. FAM đã làm thất thoát hàng triệu ringgit tiền thuế của người dân. FAM và các bên liên quan đã liên tục trốn tránh trách nhiệm trước sự quan tâm rất lớn của công chúng Malaysia".

FAM im lặng, các CẦU THỦ VẪN CHƯA LÊN TIẾNG

Không chỉ FAM vẫn giữ thái độ im lặng mà chính 7 cầu thủ bị FIFA phạt tiền và cấm thi đấu 12 tháng cũng không có một lời giải thích. Họ chưa chứng minh được nguồn gốc ông bà là người Malaysia theo quy định nhập tịch. Những gương mặt từng được tung hô như biểu tượng của "bản lĩnh nhập tịch" giờ gần như biến mất khỏi truyền thông.

Báo chí Malaysia ngày 24.10 đã chỉ trích: "Sự im lặng của các cầu thủ bị nghi ngờ nhập tịch lậu khiến dư luận đặt dấu hỏi: phải chăng họ đang chờ đợi phán quyết cuối cùng từ FIFA, hay đơn giản là không có gì để nói? Trong môi trường bóng đá hiện đại, nơi minh bạch và niềm tin là điều sống còn, thái độ im lặng đồng loạt rất đáng chê trách. Im lặng đôi khi là vàng, nhưng ở trường hợp này sự im lặng đang trở thành bóng đen bao phủ cả một nền bóng đá. Malaysia từng được xem là "điển hình thành công" trong chính sách nhập tịch cầu thủ. Nhưng giờ đây, người hâm mộ thất vọng, thậm chí cảm thấy bị phản bội. Nếu họ không thực sự là người Malaysia, thì niềm tự hào dân tộc trên sân cỏ còn lại gì?".