'FAM đã làm hoen ố danh tiếng của Malaysia, gây phẫn nộ trong nước và quốc tế'

Việc nhận án phạt từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) ngày 26.9 khiến uy tín của bóng đá Malaysia suy giảm nghiêm trọng. Ủy ban kỷ luật FIFA cáo buộc FAM đã làm giả giấy tờ để đưa các cầu thủ nước ngoài, không có nguồn gốc Malaysia vào thi đấu cho đội tuyển bóng đá quốc gia nước này. Theo án phạt của FIFA, FAM phải nộp 1,9 triệu RM (khoảng 11,5 tỉ đồng). Đồng thời, 7 cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel cũng bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng và mỗi người phải nộp phạt 2.000 Francs Thụy Sĩ (khoảng 66,1 triệu đồng).

Trung tâm C4 bình luận: “Chỉ trong vài tuần, vụ việc đã làm hoen ố danh tiếng của Malaysia, gây phẫn nộ trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, bất chấp sự phẫn nộ này, FAM hầu như không làm gì để khắc phục tình hình. Thay vì chịu trách nhiệm FAM lại hoàn toàn im lặng. Đây là sự sỉ nhục quốc gia rất lớn, làm thất thoát hàng triệu ringgit tiền thuế của người dân. FAM và các bên liên quan đã liên tục trốn tránh trách nhiệm trước sự quan tâm rất lớn của công chúng Malaysia”.

Hình ảnh bóng đá Malaysia bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau vụ nhập tịch 7 cầu thủ ẢNH: REUTERS

Trung tâm C4 tuyên bố: “Trung tâm Chống tham nhũng và Chủ nghĩa thân hữu yêu cầu tất cả các bên liên quan phải chịu trách nhiệm ngay lập tức về vụ bê bối này. Chúng tôi nhấn mạnh, nếu im lặng, tiếp tục trốn tránh trách nhiệm sẽ phản ánh cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng ở Malaysia”.

FAM đã thất bại liên tục về trách nhiệm giải trình

Để xoa dịu CĐV Malaysia, ngày 17.10, FAM đã tổ chức phiên họp báo đặc biệt. Tuy nhiên, kết thúc họp báo, các quan chức FAM càng khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn vì họ không thể trả lời nhiều câu hỏi của giới truyền thông. Thay vào đó, luật sư Vittoz và CEO của đội tuyển quốc gia Malaysia Rob Friend là những người đề cập trực tiếp vấn đề liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch. Trung tâm C4 đánh giá, chi tiết này cho thấy FAM đang trốn tránh trách nhiệm và phải chịu tác động rất lớn từ các yếu tố bên ngoài.

Bóng đá Malaysia trước ngày phán quyết kháng cáo: Sự im lặng đáng sợ của 7 cầu thủ

Trung tâm C4 đặt ra nghi vấn: “Sự việc này cho thấy kể cả những người nước ngoài như ông Rob Friend và Vittoz còn có tầm ảnh hưởng lớn hơn cả FAM, điều này rất đáng lo ngại. Trước tình hình này, FAM đã xây dựng khuôn khổ nào để bảo vệ các quyết định của mình không bị tác động bởi những nhân vật bên ngoài? Làm thế nào FAM đảm bảo rằng sự can thiệp bên ngoài đó được quản lý một cách công bằng, công khai và minh bạch?”.

FAM lúng túng trước câu hỏi của truyền thông trong họp báo ngày 17.10 ẢNH: REUTERS

Với những gì đã xảy ra trong gần 1 tháng qua, Trung tâm C4 đánh giá FAM đã đánh mất hoàn toàn niềm tin của CĐV Malaysia. Trung tâm C4 kết luận: “Việc xử lý vụ bê bối này, bao gồm phản ứng không thỏa đáng trước sự phẫn nộ của công chúng và sự coi thường tính minh bạch cho thấy tình trạng thiếu trách nhiệm đáng lo ngại ở cấp cao nhất của FAM. Ở mọi thời điểm, FAM đều từ chối nhận trách nhiệm về vụ bê bối lớn nhất lịch sử bóng đá Malaysia. Thay vào đó, FAM lại tập trung vào việc tự bảo vệ mình hơn là thực hiện các bước cần thiết để khắc phục thảm họa này”.