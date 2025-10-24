Rộ tin CLB của 7 cầu thủ nhập tịch sẽ đòi Malaysia bồi thường: FAM càng tổn thất nặng?

Bóng đá Malaysia đang ở tâm điểm của một cuộc khủng hoảng lớn chưa từng có, khi 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA cấm thi đấu một năm vì vi phạm quy định về tư cách thi đấu. Cùng với đó, FAM và các cầu thủ phải nộp phạt tổng cộng gần 2 triệu RM (gần 12,5 tỉ đồng).

Các cầu thủ gồm Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces và Gabriel Palmero bị cáo buộc không đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Malaysia do không chứng minh được nguồn gốc ông bà là người Malaysia như quy định của FIFA.

Sự im lặng gây tranh cãi

Kể từ khi án phạt được công bố, cả FAM lẫn 7 cầu thủ đều không lên tiếng. Không một tuyên bố chính thức, không một lời giải thích hay xin lỗi. Mọi động thái nhỏ nhất trên mạng xã hội của họ đều bị người hâm mộ "soi" kỹ lưỡng để tìm manh mối.

7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA phạt cấm thi đấu 1 năm

Sự im lặng đó khiến dư luận dấy lên nhiều câu hỏi: phải chăng họ đang được tư vấn pháp lý để tránh làm phức tạp vụ việc, hay đơn giản là không dám đối mặt với dư luận đang phẫn nộ?

Theo New Straits Times, nhà phê bình bóng đá Datuk Dr Pekan Ramli cho rằng, không rõ các cầu thủ này có thật sự hiểu hết rủi ro khi chấp nhận khoác áo đội tuyển Malaysia, hay bị cuốn hút bởi danh nghĩa đại diện cho quốc gia ở đấu trường quốc tế.

"Họ có biết hậu quả hay nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không đi xa đến vậy? Hoặc có thể họ đã được hứa hẹn điều gì đó khiến họ bỏ qua rủi ro", ông Pekan đặt vấn đề.

"Nếu FIFA có bằng chứng rằng ông bà của họ không phải người Malaysia, thì bản thân các cầu thủ phải chịu trách nhiệm. Nếu họ biết và vẫn im lặng, đây chính là cái giá phải trả".

Bài học đắt giá cho bóng đá Malaysia

Ông Pekan Ramli nhấn mạnh, vụ việc này là lời cảnh báo nghiêm khắc cho bất kỳ ai đang tìm cách đi đường tắt trong bóng đá quốc tế.

"Mỗi án phạt không chỉ là trừng phạt, mà còn là thông điệp răn đe người khác. Hãy coi đây là lời nhắc rằng con đường tắt trong bóng đá luôn có giá của nó", ông nói.

Bóng đá Malaysia gặp khủng hoảng nặng nề nhất trong nhiều năm ẢNH: Ngọc Linh

Không chỉ bị treo giò 1 năm và nộp phạt nặng, các cầu thủ còn phải đối mặt với tổn thất nghiêm trọng về danh tiếng - thứ có thể theo họ suốt nhiều năm.

"Uy tín của họ trong cộng đồng bóng đá quốc tế đã bị ảnh hưởng nặng nề. Vụ việc này chắc chắn sẽ tác động đến các cuộc đàm phán chuyển nhượng trong tương lai", ông Pekan phân tích.

Tuy nhiên, ông vẫn tin rằng nếu các cầu thủ thể hiện sự trung thực và khiêm tốn, họ vẫn có cơ hội được tha thứ.

"Hình ảnh của họ bị hoen ố, đúng, nhưng tài năng vẫn là tài năng. Nếu họ chứng minh được sự chân thành và nỗ lực xây dựng lại niềm tin, các CLB có thể sẽ trao cho họ cơ hội thứ hai", ông nói.

Bóng đá Malaysia rối ren: Cầu thủ bị FIFA xử phạt 'mất tích' bí ẩn

Hệ lụy lan rộng đến các CLB

Án cấm thi đấu khiến các CLB trong và ngoài nước - nơi những cầu thủ này đang đầu quân - rơi vào thế bị động. Họ đã đầu tư lớn vào hợp đồng và lương bổng, nay buộc phải thi đấu suốt mùa giải mà không có sự phục vụ của các trụ cột.

Theo New Straits Times, một số CLB được cho là đang xem xét khả năng đòi bồi thường hoặc yêu cầu FAM chịu trách nhiệm cho việc mất người do lỗi xác minh tư cách thi đấu, dù đến nay vẫn chưa có đơn kiện chính thức nào được nộp.

Nếu điều này xảy ra, gánh nặng tài chính của FAM sẽ càng trở nên nghiêm trọng, trong bối cảnh bóng đá Malaysia đang chật vật khôi phục hình ảnh sau hàng loạt thất bại gần đây.

Theo kế hoạch, FIFA sẽ đưa ra phán quyết về đơn kháng cáo của FAM vào ngày 30.10. Đây được xem là "phút 89" quyết định vận mệnh của cả 7 cầu thủ và tương lai của chính FAM – tổ chức đang chịu sức ép khổng lồ từ người hâm mộ và giới chuyên môn.

Nếu kháng cáo thất bại, án phạt sẽ được giữ nguyên, đồng nghĩa với việc bóng đá Malaysia sẽ mất một loạt nhân tố chủ chốt ít nhất trong một năm, còn hình ảnh bóng đá quốc gia trên trường quốc tế tiếp tục bị tổn hại.