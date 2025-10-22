‘Mua vàng giá cao chẳng khác nào cầm hòn than nóng’

Tại diễn đàn kinh doanh 2026 với chủ đề "Không gian tăng trưởng mới: Cơ hội và chiến lược" ngày 22.10, tại Hà Nội, hàng loạt chuyên gia kinh tế bày tỏ ấn tượng mạnh với đà tăng giá của vàng.

TS Võ Trí Thành, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia, chia sẻ: "Từ đầu năm đến nay, giá vàng tăng tới 55 - 56%, cao ngất ngưởng. Lúc giá vàng thế giới lên 3.000 USD/ounce, tôi đã bất ngờ, sau đó dần dần vượt 4.000 USD/ounce và dự báo còn có thể tăng cao nữa".

Ông Huỳnh Minh Tuấn, nhà sáng lập FIDT kiêm Phó chủ tịch Chứng khoán APG, phân tích, 10 tháng đầu năm nay, giá vàng thế giới tăng tới 56%, chủ yếu xuất phát từ 3 động lực chính.

Đó là Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất chậm hơn kỳ vọng làm tăng sức hấp dẫn của vàng; lo ngại khủng hoảng kinh tế toàn cầu từ các chính sách thuế quan khiến vàng trở thành kênh trú ẩn an toàn; nhu cầu mua vào mạnh mẽ từ các ngân hàng T.Ư.

"Với bối cảnh nhiều bất ổn, vàng được dự báo sẽ tiếp tục là tâm điểm trong thời gian tới", ông Tuấn khẳng định.

Cùng với diễn biến giá vàng thế giới, thị trường vàng trong nước thời gian qua cũng biến động dữ dội.

Ông Nguyễn Quang Huy (Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường đại học Nguyễn Trãi) cho rằng, giá vàng trong nước "nóng" từng ngày, mấu chốt xuất phát từ thói quen, tập quán của người Việt Nam.

Nhu cầu tiêu dùng và quan niệm tích trữ vàng của người dân Việt Nam đã ăn sâu từ lâu. Tâm lý này khiến giá vàng càng cao người dân càng fomo (hội chứng tâm lý sợ bị bỏ lỡ - PV), đi xếp hàng mua vàng.

"Tuyệt đối không vay tiền để đầu tư vàng, bạc"

Với góc độ là nhà đầu tư, có quá trình tích sản lâu dài về vàng, chuyên gia vàng, bạc Chu Phương bày tỏ, biến động thị trường vừa qua là quá lớn.

Ngay sáng nay, giá vàng SJC đã giảm đến 5 triệu đồng/lượng. Biến động quá mạnh như thế dễ khiến những nhà đầu tư không trường vốn, không tích sản từ nền giá thấp rơi vào trạng thái lo lắng, hoảng sợ.

Chuyên gia Ngô Trí Long cảnh báo người dân tuyệt đối không vay mượn để đầu tư vàng, bạc ẢNH: ĐAN THANH

"Nhà đầu tư trong nước đã mua vàng ở vùng giá 5X, 6X, 7X, hiện nay có thể khá tự tin, đóng bảng giá và nghiên cứu các hình thức đầu tư khác, như tìm mảnh đất tốt hay cổ phiếu tiềm năng.

Tuy nhiên, những nhà đầu tư mới tham gia trong thời gian này sẽ rất dễ bị sốc. Thay vì đạt được kỳ vọng giá vàng sẽ tăng 50 - 60% như giai đoạn vừa qua, họ thậm chí có thể rơi vào cảnh vừa mua đã lỗ", bà Phương nói.

Bà Phương đặc biệt nhấn mạnh, những nhà đầu tư có tâm lý fomo, không mua được vàng từ các thương hiệu chính thức mà giao dịch qua tay trên thị trường "chợ đen" sẽ đối mặt 2 rủi ro lớn: chất lượng vàng và không có hóa đơn chứng từ.

"Vàng không phải là khoản đầu tư nhỏ. Nếu nhà đầu tư vừa fomo ở mức giá cao, ngoài rủi ro điều chỉnh thị trường còn đối mặt thêm rủi ro khi giao dịch ở thị trường tự do thì chẳng khác nào đang cầm hòn than nóng. Hòn than ấy cứ chuyền từ tay người này sang tay người khác, ai cầm cuối cùng chắc chắn sẽ bị bỏng", bà Phương lưu ý.

Ngoài các rủi ro nêu trên, theo bà Phương, khi tham gia đầu tư vàng cần tính đến cả chi phí cơ hội về thời gian, công sức. Giai đoạn vừa qua lượng cung hàng rất nhỏ. Nhiều nhà đầu tư phải đánh đổi, xếp hàng nhiều giờ chỉ để mua được 1 - 2 chỉ vàng. Có người xếp hàng mà vẫn không mua được, coi như công cốc.

Ông Tuấn nhấn mạnh, nếu áp dụng chiến lược tích lũy vàng theo kiểu mua đều hàng tháng theo đúng khả năng tài chính thì trong khoảng 10 năm trở lại đây đều đem lại kết quả khá tốt. Chiến lược này an toàn mà vẫn đảm bảo hiệu quả, hơn hẳn việc đánh cược bất chấp rủi ro.

Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long nhắc đi nhắc lại "vàng không bao giờ mất giá trị mà chỉ thay đổi chủ nhân", cần phân bổ hợp lý các kênh đầu tư. "Nếu có trong tay 100 đồng, tôi sẽ đầu tư 70 đồng vào vàng và 30 đồng vào bạc. Tuy nhiên, chỉ nên đầu tư trong khả năng của mình, tuyệt đối không vay mượn để đầu tư", ông Long khuyến cáo.