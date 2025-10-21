Đề nghị có biện pháp mạnh mẽ hơn trong kiểm soát thị trường vàng, bất động sản

Sáng 21.10, thảo luận tổ tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV về tình hình kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ lo ngại trước diễn biến phức tạp của thị trường vàng và bất động sản.

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành (đoàn Thái Nguyên) nhìn nhận vấn đề thị trường bất động sản và thị trường vàng đang đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản lý. Về thị trường vàng, đại biểu Thành băn khoăn dù hệ thống pháp luật đã được ban hành cơ bản, nhưng việc kiểm soát, quản lý vẫn chưa hiệu quả, còn điểm nghẽn.

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành (đoàn Thái Nguyên) ẢNH: PHẠM THẮNG

"Người dân phản ánh chỉ muốn mua nhẫn cưới cũng khó khăn trong thời điểm hiện nay khi giá vàng tăng quá cao, trong khi trước đây điều này không quá khó", ông Thành nói.

Nhấn mạnh thị trường bất động sản và thị trường vàng là một "thước đo" quan trọng của nền kinh tế, đại biểu Nguyễn Lâm Thành kiến nghị Chính phủ có biện pháp mạnh mẽ hơn trong kiểm soát, điều hành, vừa bảo đảm thị trường vàng hoạt động đúng quy luật cung - cầu, vừa giữ cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh.

Theo đại biểu đoàn Thái Nguyên, thời gian qua, Quốc hội đã ban hành nhiều luật quan trọng như luật Nhà ở, luật Kinh doanh bất động sản, luật Các tổ chức tín dụng… nhưng việc kiểm soát thị trường bất động sản vẫn chưa theo kịp thực tế, dẫn đến giá nhà đất tăng mạnh, đặc biệt là giá chung cư tại các đô thị lớn.

Ông nhấn mạnh đến bất cập trên thị trường bất động sản khi giá tăng cao, khiến việc sở hữu nhà ngày càng xa tầm tay của người thu nhập thấp, thậm chí những người có thu nhập trung bình, thu nhập khá cũng khó tiếp cận nhà ở.

Do đó, đại biểu Thành kiến nghị cần rà soát lại các quy định pháp luật liên quan cũng như điều hành chính sách vĩ mô để bảo đảm thị trường phát triển ổn định, bền vững.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cũng cho rằng, trong bối cảnh giá vàng thế giới tăng liên tục, giá vàng trong nước cũng đang rất nóng. Đặc biệt là tình trạng chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới bị nới rộng lên hàng chục triệu đồng/lượng.

Theo ông Hòa, trước đây chúng ta đã kiểm soát được mức chênh này chỉ 3 - 5 triệu đồng/lượng, đến nay chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới lại tăng lên, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân, tác động đến giá cả thị trường.

Chính phủ đã sửa đổi Nghị định 24/2012 về quản lý thị trường vàng, trong đó có quy định cấp phép cho các doanh nghiệp, ngân hàng đủ điều kiện tham gia nhập khẩu vàng, nhưng đến nay vẫn chưa doanh nghiệp nào được cấp phép nhập khẩu vàng. Do đó, ông Hòa kiến nghị Chính phủ cần quan tâm đến vấn đề này để kiểm soát được giá vàng, tránh ảnh hưởng đến điều hành kinh tế vĩ mô.

Giá vàng tăng vì hạn chế nhập khẩu vàng

Cũng bày tỏ băn khoăn về giá vàng, đại biểu Nguyễn Thị Phú Hà (đoàn Phú Thọ), từ đầu năm đến nay, khi giá vàng thế giới chỉ khoảng hơn 3.000 USD, các chuyên gia dự báo cuối năm nay sẽ lên 4.000 USD. Thế nhưng Việt Nam lại có những chính sách hạn chế không cho mua vàng.

Đại biểu Nguyễn Thị Phú Hà ẢNH: PHẠM THẮNG

"Tôi thấy cả thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ và các nước tăng tích lũy, tăng dự trữ vàng rất cao, và tăng một cách rất đột biến, kể cả các nước phát triển. Ngày xưa không có nhiều, nhưng hiện nay họ tăng dự trữ lên tài sản", bà Hà nói và cho rằng nếu cứ giữ chính sách hạn chế nhập khẩu sẽ mất tài sản của dân, của doanh nghiệp.

"Trong xu hướng hiện nay như các dự báo của các chuyên gia đến năm 2026 vàng sẽ tăng đến 5.000 USD/ounce và đến năm 2029 sẽ là 10.000 USD/ounce và có thể còn cao hơn. Trong khi chúng ta lại không cho dân mua vàng. Người dân như các cụ hưu trí tiết kiệm được một ít tiền đầu năm, các cụ mua được một chỉ vàng thì bây giờ số tiền cũng được gấp đôi. Trong khi gửi tiết kiệm lãi suất tiết kiệm chỉ được 3 - 4%", đại biểu Phú Hà nói và cảnh báo, nếu cứ hạn chế thì cuối cùng người dân sẽ đi mua chui, không cẩn thận thì vàng chất lượng không đảm bảo, lúc bán không được.