Cử tri lo ngại trước biến động giá vàng, bất động sản

Sáng 20.10, tại ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến ẢNH: GIA HÂN

Ông Chiến cho hay, cử tri và nhân dân vui mừng, đánh giá cao trước nhiều kết quả đã đạt được trong thời gian qua. Điển hình là cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cạnh đó, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách nhằm nâng cao đời sống của người dân như: hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; miễn học phí cho học sinh; khám sức khỏe định kỳ, miễn giảm viện phí; đầu tư xây dựng trường học nội trú tại 248 xã biên giới đất liền; đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội để người thu nhập thấp có điều kiện cải thiện nhà ở.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, Đảng và Nhà nước đã tặng mỗi người dân 100.000 đồng. Theo ông Chiến, việc này để lại trong lòng nhân dân cảm xúc dâng trào về tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với đời sống nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt "Đảng vì dân, dân tin Đảng".

Cử tri và nhân dân cũng đánh giá cao kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV, không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn mà còn tiếp tục hoàn thiện thể chế về chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, phục vụ kịp thời cho bộ máy nhà nước vận hành sau sáp nhập, sắp xếp.

Đồng thời, tin tưởng vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tiếp tục thực hiện quyết liệt, đạt nhiều kết quả rất quan trọng…

Lo ngại trước biến động khó lường của giá vàng, bất động sản

Tiếp tục trình bày báo cáo, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, nhiều ý kiến còn băn khoăn, lo lắng về chính sách áp đặt thuế quan của Mỹ, mặc dù đã có điều chỉnh nhưng vẫn còn nguy cơ rủi ro lớn cho các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Cùng đó là lo ngại về tác động của lạm phát toàn cầu cùng với sự biến động khó lường của giá vàng và bất động sản đến kinh tế trong nước; khu vực kinh tế tư nhân vẫn còn khó khăn.

Cử tri và nhân dân cũng băn khoăn, lo lắng về tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ cháy, nổ làm chết nhiều người; tình hình thiên tai, "bão chồng bão, lũ chồng lũ", gây hậu quả rất nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản, đời sống.

Trước tình trạng ngập lụt, tắc đường chưa có giải pháp tháo gỡ hiệu quả ở Hà Nội và TP.HCM, cử tri và nhân dân rất mong đợi Đảng và Nhà nước có giải pháp căn cơ, khả thi hơn trong phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường đất, nước, không khí… để người dân có cuộc sống ổn định, an toàn.

Cử tri và nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo chưa được giải quyết triệt để. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, tố cáo ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức; thủ tục hành chính giải quyết còn chậm, chưa đáp ứng kỳ vọng của người dân…

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV ẢNH: GIA HÂN

Đẩy mạnh cắt giảm các thủ tục hành chính ở mọi lĩnh vực

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị, ông Đỗ Văn Chiến cho hay, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị Đảng và Nhà nước tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và ban hành các hướng dẫn, biện pháp tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp sau sắp xếp, sáp nhập; bảo đảm thực sự tinh, gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời, quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật số; đồng bộ thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai…; giải quyết cắt giảm các thủ tục hành chính ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; sớm hoàn thành việc xác định vị trí việc làm, số lượng biên chế tương ứng, từ đó thực hiện chính sách tiền lương mới.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đề nghị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không đúng quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, gây bức xúc cho cử tri và nhân dân.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả hơn nữa công tác phòng, chống sản xuất, mua bán, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng; tình trạng giả danh cơ quan nhà nước, lợi dụng không gian mạng để đe dọa, lừa đảo gây tâm trạng hoang mang trong đời sống xã hội; kiên quyết phát hiện, xử lý nghiêm minh những người tung tin thất thiệt, phương hại đến lợi ích của tổ chức, cá nhân, của Đảng và Nhà nước…