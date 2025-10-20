Chủ tịch Quốc hội: Kỳ họp 10 sẽ thông qua 49 luật, quyết định công tác nhân sự

Sáng 20.10, Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội 2021 - 2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc kỳ họp 10, Quốc hội khóa XV ẢNH: GIA HÂN

Khối lượng lập pháp lớn nhất lịch sử Quốc hội

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tại kỳ họp 10 lần này, trong khoảng 40 ngày, Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận và quyết định khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung có ý nghĩa quan trọng chiến lược.

Dự kiến, tại kỳ họp Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 53 dự án luật, nghị quyết, trong đó có 49 luật. Đây là khối lượng công tác lập pháp lớn nhất trong lịch sử các kỳ họp Quốc hội, là minh chứng sinh động cho tinh thần pháp luật phải đi trước một bước, mở đường cho đổi mới sáng tạo, lấy cuộc sống và lợi ích của nhân dân làm thước đo của chính sách.

Các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước tham dự phiên khai mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV ẢNH: GIA HÂN

Theo Chủ tịch Quốc hội, các dự án luật bao quát hầu hết các lĩnh vực trọng yếu, nhiều vấn đề mới, biến động liên tục; kịp thời thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết mới của Đảng; tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, môi trường, năng lượng; lành mạnh hóa thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản…

Điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia

Cạnh đó, Quốc hội cũng xem xét các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2025; việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 về phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công. Trên cơ sở đó, Quốc hội xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước trong giai đoạn tiếp theo.

Trên cơ sở xem xét, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030; Chương trình mục tiêu quốc gia về hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; chăm sóc sức khỏe nhân dân, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035.

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra trong 40 ngày, thông qua 53 dự án luật, nghị quyết và nhiều nội dung quan trọng ẢNH: GIA HÂN

Quốc hội sẽ xem xét, quyết định điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030; phê chuẩn Hiệp định thuộc lĩnh vực đối ngoại theo đề nghị của Chủ tịch nước; xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Đồng thời, tại kỳ họp cũng sẽ bố trí thời gian để Quốc hội thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng…

Chia sẻ với đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa bão, lũ lụt, sạt lở gần đây, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội đề nghị Chính phủ, các địa phương, các ngành tiếp tục tập trung nguồn lực, hỗ trợ khẩn cấp cho vùng bị thiệt hại, đồng thời, rà soát, đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất nước.

"Với tinh thần đổi mới, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, tôi đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tập trung cao độ, phát huy cao nhất trí tuệ, kinh nghiệm, tất cả vì lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.