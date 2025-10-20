Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 20.10.2025: Công ty tăng giá mua vàng miếng SJC

Thanh Xuân
Thanh Xuân
20/10/2025 09:02 GMT+7

Các công ty tăng giá mua vàng miếng SJC, còn bán ra đứng yên. Kim loại quý thế giới tăng giảm liên tục vào đầu ngày.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá mua vào vàng miếng SJC 500.000 đồng mỗi lượng, lên 150 triệu đồng, trong khi giá bán ra đứng yên ở mức 151 triệu đồng. Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng giá mua vàng miếng lên 150 triệu đồng, bán ra 151 triệu đồng. Ngược lại, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) lại giảm giá mua vào 500.000 đồng/lượng, xuống còn 149,5 triệu đồng, bán ra giữ nguyên ở mức 151 triệu đồng. Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng SJC rút ngắn còn 1 - 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn không thay đổi vào đầu ngày. Công ty SJC mua vào 148 triệu đồng, bán ra 150,3 triệu đồng; Công ty PNJ mua vào 148 triệu đồng, bán ra 151 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 20.10.2025: Công ty tăng giá mua vàng miếng SJC- Ảnh 1.

Giá mua vàng miếng tăng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới biến động mạnh, tăng giảm liên tục trong biên độ từ 4.218 - 4.268 USD/ounce. Tuy nhiên, xu hướng giảm giá vẫn giữ chủ đạo. Ở mức giá cao kỷ lục đạt được tuần trước ở 4.392 USD/ounce, các nhà đầu tư thế giới đã thực hiện chốt lời trong phiên giao dịch cuối tuần. Hoạt động chốt lời của nhà đầu tư có thể sẽ còn tiếp tục diễn ra vào đầu tuần này.

Một số thông tin hiện gây bất lợi cho việc tăng giá của vàng là Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp trực tiếp trong tuần này tại Malaysia để tiếp tục thương lượng liên quan kế hoạch của Mỹ tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc. Trước đó, căng thẳng thương mại giữa hai nước leo thang khi Trung Quốc áp đặt loạt biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với ngành đất hiếm. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa áp thuế 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Ngoài ra, tình hình tại dải Gaza sau thỏa thuận ngừng bắn vẫn diễn ra căng thẳng khiến vàng bật tăng trở lại.

Với việc chính phủ Mỹ đóng cửa, thị trường tiếp tục phụ thuộc vào dữ liệu của khu vực tư nhân. Trong tuần này, các nhà kinh tế sẽ theo dõi dữ liệu bán nhà và số liệu sơ bộ về sản xuất. Ngoại lệ duy nhất cho việc thiếu dữ liệu sẽ là số liệu lạm phát. Theo các báo cáo, Cục Thống kê Lao động Mỹ đã triệu tập một số lượng hạn chế người lao động trở lại làm việc để công bố dữ liệu giá tiêu dùng tháng 9. Theo tờ New York Times, dữ liệu này cần thiết để tính toán mức điều chỉnh chi phí sinh hoạt hàng năm cho người hưởng an sinh xã hội. Theo luật liên bang, Cơ quan An sinh Xã hội phải công bố kế hoạch điều chỉnh trước ngày 1.11.

Tin liên quan

Lực bán tăng lên, giá vàng nhẫn tiếp tục giảm

Lực bán tăng lên, giá vàng nhẫn tiếp tục giảm

Ngày 19.10, giá vàng nhẫn trong nước tiếp tục giảm khi lực bán vàng tăng lên.

Đưa vốn vàng phát triển kinh tế đất nước

Khám phá thêm chủ đề

Vàng miếng giá vàng vàng nhẫn Mỹ trung quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận