Giá vàng hôm nay 20.10.2025: Công ty tăng giá mua vàng miếng SJC

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá mua vào vàng miếng SJC 500.000 đồng mỗi lượng, lên 150 triệu đồng, trong khi giá bán ra đứng yên ở mức 151 triệu đồng. Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng giá mua vàng miếng lên 150 triệu đồng, bán ra 151 triệu đồng. Ngược lại, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) lại giảm giá mua vào 500.000 đồng/lượng, xuống còn 149,5 triệu đồng, bán ra giữ nguyên ở mức 151 triệu đồng. Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng SJC rút ngắn còn 1 - 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn không thay đổi vào đầu ngày. Công ty SJC mua vào 148 triệu đồng, bán ra 150,3 triệu đồng; Công ty PNJ mua vào 148 triệu đồng, bán ra 151 triệu đồng…

Giá mua vàng miếng tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới biến động mạnh, tăng giảm liên tục trong biên độ từ 4.218 - 4.268 USD/ounce. Tuy nhiên, xu hướng giảm giá vẫn giữ chủ đạo. Ở mức giá cao kỷ lục đạt được tuần trước ở 4.392 USD/ounce, các nhà đầu tư thế giới đã thực hiện chốt lời trong phiên giao dịch cuối tuần. Hoạt động chốt lời của nhà đầu tư có thể sẽ còn tiếp tục diễn ra vào đầu tuần này.

Một số thông tin hiện gây bất lợi cho việc tăng giá của vàng là Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp trực tiếp trong tuần này tại Malaysia để tiếp tục thương lượng liên quan kế hoạch của Mỹ tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc. Trước đó, căng thẳng thương mại giữa hai nước leo thang khi Trung Quốc áp đặt loạt biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với ngành đất hiếm. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa áp thuế 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Ngoài ra, tình hình tại dải Gaza sau thỏa thuận ngừng bắn vẫn diễn ra căng thẳng khiến vàng bật tăng trở lại.

Với việc chính phủ Mỹ đóng cửa, thị trường tiếp tục phụ thuộc vào dữ liệu của khu vực tư nhân. Trong tuần này, các nhà kinh tế sẽ theo dõi dữ liệu bán nhà và số liệu sơ bộ về sản xuất. Ngoại lệ duy nhất cho việc thiếu dữ liệu sẽ là số liệu lạm phát. Theo các báo cáo, Cục Thống kê Lao động Mỹ đã triệu tập một số lượng hạn chế người lao động trở lại làm việc để công bố dữ liệu giá tiêu dùng tháng 9. Theo tờ New York Times, dữ liệu này cần thiết để tính toán mức điều chỉnh chi phí sinh hoạt hàng năm cho người hưởng an sinh xã hội. Theo luật liên bang, Cơ quan An sinh Xã hội phải công bố kế hoạch điều chỉnh trước ngày 1.11.