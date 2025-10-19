Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Lực bán tăng lên, giá vàng nhẫn tiếp tục giảm

Thanh Xuân
Thanh Xuân
19/10/2025 17:06 GMT+7

Ngày 19.10, giá vàng nhẫn trong nước tiếp tục giảm khi lực bán vàng tăng lên.

Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu ngày 19.10 tăng lượng vàng bán ra cho mỗi khách hàng lên 5 chỉ thay vì 1 chỉ trước đó nhưng hẹn 20 ngày sau mới trả hàng. Công ty Bảo Tín Minh Châu, đơn vị có giá vàng nhẫn cao nhất trên thị trường đã giảm 1 triệu đồng mỗi lượng vào chiều tối 18.10, còn 155,5 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 158,5 triệu đồng.

Lực bán tăng lên, giá vàng nhẫn tiếp tục giảm- Ảnh 1.

Giá vàng nhẫn tự do giảm

ẢNH: NGỌC THẮNG

Vàng nhẫn 4 số 9 của các tiệm giảm từ mức giá 159 - 160 triệu đồng/lượng của ngày hôm trước xuống 151 triệu đồng/lượng trong ngày 19.10. Tiệm vàng M.N (Vĩnh Long) có giá mua vàng nhẫn còn 139,2 triệu đồng, bán ra 145,5 triệu đồng (giảm từ 7 - 8 triệu đồng mỗi lượng so với ngày trước đó). Trên các diễn đàn vàng, người rao bán vàng cũng tăng lên nhiều. Các thành viên của diễn đàn "Giao lưu mua bán vàng" rao bán vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji… với giá từ 168 - 169 triệu đồng/lượng. Thế nhưng, nhiều người chỉ mua lại 160 - 165 triệu đồng mỗi lượng, giảm từ 2 - 3 triệu đồng/lượng so với 1 ngày trước.

Kết thúc tuần qua, giá vàng thế giới đã giảm 130 USD/ounce sau khi tăng lên kỷ lục ở 4.380 USD/ounce. Dù giá cuối tuần ở 4.252 USD/ounce nhưng vẫn ghi nhận mức tăng 570 USD/ounce trong 30 ngày qua, tương đương 15,4%.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, tâm lý của các chuyên gia Phố Wall phân cực hơn sau mức tăng mạnh của giá vàng và sự thoái lui mạnh trong ngắn hạn, trong khi thái độ của các nhà đầu tư Main Street vẫn tương đối ổn định trước tuần tới. 15 nhà phân tích đã tham gia khảo sát vàng của Kitco News, trong đó 9 chuyên gia (tương đương 60%) dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 4 chuyên gia khác (tương đương 27%) dự đoán giá sẽ giảm. 2 nhà phân tích còn lại (chiếm 13% tổng số) dự đoán kim loại quý sẽ đi ngang.

