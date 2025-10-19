Kỳ lạ giá vàng nhẫn vượt vàng miếng SJC

Kỳ lạ mua vàng nhẫn "giấy" giá cao

Giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu đang có mức cao nhất thị trường là 156,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào, bán ra 159,5 triệu đồng, cao hơn các công ty kinh doanh vàng khác khoảng 7 - 8,5 triệu đồng/lượng. Hiện Công ty Phú Quý mua vào vàng nhẫn ở mức 148 triệu đồng, bán ra 151 triệu đồng; tập đoàn Doji mua vào 149,5 triệu đồng, bán ra 150,9 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 148 triệu đồng, bán ra 150,2 triệu đồng/lượng…

Giá vàng nhẫn tăng cao hơn vàng miếng SJC ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Điểm kỳ lạ là giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu cao hơn cả vàng miếng SJC đến 8,5 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng miếng SJC tại Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 150,5 triệu đồng, bán ra 151 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 149,5 triệu đồng, bán ra 151 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vào 149,5 triệu đồng, bán ra 151 triệu đồng/lượng… Chiều 18.10, chúng tôi liên hệ Công ty Bảo Tín Minh Châu thì được hướng dẫn đến công ty lấy số thứ tự để mua vàng. Công ty thông báo bán tối đa 1 nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long và hẹn 20 ngày sau trả hàng. Trong thời gian chờ này, khách hàng muốn bán lại vàng thì mang giấy hẹn ra, công ty sẽ mua lại.

Đây có lẽ là lần đầu tiên giá vàng nhẫn không chỉ vượt mặt vàng miếng mà còn vượt rất xa, lên tới gần chục triệu đồng/lượng. Lý giải điều này, chuyên gia kinh tế Trần Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Viễn Đông, tiết lộ các doanh nghiệp (DN) kinh doanh vàng bạc thời gian gần đây đều niêm yết giá vàng miếng SJC nhưng không có vàng để bán. Từ ngày 10.10, khi quy định bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng của Nhà nước, cấp phép cho một số DN và ngân hàng thương mại nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu… có hiệu lực thì đến nay cũng chưa có đơn vị nào được cấp phép nhập khẩu. Vì không có thương hiệu vàng miếng khác nên người dân vẫn nghĩ chỉ có vàng miếng SJC là thương hiệu quốc gia.

Trong khi đó, vàng nhẫn được giao dịch nhỏ giọt nên giá bám sát thị trường theo cung - cầu và đây là giao dịch thật. Các công ty nâng giá mua vàng nhẫn lên cao để thu hút khách hàng nên cũng đồng thời tăng giá bán ra tương ứng. Hơn nữa, hiện nay bước vào mùa lễ hội, cưới hỏi cuối năm đẩy nhu cầu trang sức lên cao. Vì vậy nhiều người dân chấp nhận mua vàng nhẫn với giá cao. Đó là chưa kể nhu cầu mua vàng tích trữ của người dân gia tăng khi giá kim loại quý càng lên cao. Những nguyên nhân đó khiến giá vàng nhẫn bị đẩy lên cao hơn vàng miếng SJC.

"Tâm lý khách hàng hay hành vi tiêu dùng thường khi giá hàng hóa gia tăng càng thúc đẩy nhu cầu mua vào cao hơn. Trước đây khi thị trường vàng giao dịch bình thường, vàng miếng SJC được mua bán thông suốt thì nhiều người sẽ mua vàng miếng nhiều hơn. Gần đây do không mua được vàng miếng SJC thì người dân chuyển sang mua vàng nhẫn. Các DN kinh doanh không có nguyên liệu để sản xuất vàng nhẫn cung ứng ra thị trường nên giá bán bị đẩy lên cao là dễ hiểu", ông Trần Thanh Hải chia sẻ thêm.

Đây cũng là lý giải của ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới, về hiện tượng hy hữu nói trên. Theo ông Trọng, các công ty niêm yết giá thấp nhưng không có vàng bán, còn công ty nào còn vàng bán thì cũng sẽ đưa giá sát giá thị trường. Không những vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu mà giá vàng nhẫn các thương hiệu khác trên thị trường tự do đang giao dịch có giá cao hơn mức giá mà các công ty niêm yết khá nhiều. Trên các diễn đàn mua bán vàng, một số người rao bán vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Bảo Tín Mạnh Hải… với giá từ 160 - 166 triệu đồng/lượng, cao hơn giá công ty công bố từ 10 - 16 triệu đồng mỗi lượng. Còn giá vàng miếng SJC cũng rao mua bán với mức giá từ 168 - 170 triệu đồng/lượng, cao hơn giá các công ty niêm yết 17 - 19 triệu đồng/lượng.

Thận trọng với giá vàng

Hôm qua, giá vàng đã quay đầu giảm 2 triệu đồng mỗi lượng vàng miếng SJC, nhưng kim loại quý trong nước ghi nhận có mức tăng trong tuần mạnh nhất từ trước đến nay với 9,5 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC lập mức giá kỷ lục ở 153 triệu đồng/lượng chiều bán ra, mua vào 151,5 triệu đồng/lượng. So với đầu năm, vàng miếng tăng gần 69 triệu đồng/lượng, tương đương mức lên giá gần 82%. Tốc độ tăng giá của vàng trong nước nhanh hơn so với thế giới. Giá vàng thế giới sau khi đạt mức cao kỷ lục ở 4.380 USD/ounce đã giảm gần 130 USD/ounce trước lực bán chốt lời của nhà đầu tư, xuống còn 4.252 USD/ounce. Dù vậy, so với đầu năm, kim loại quý thế giới vẫn tăng 1.630 USD/ounce, tương đương gần 62%. Vàng đã tăng giá tuần thứ 9 liên tiếp. Giá vàng miếng SJC đắt hơn thế giới lên 15,8 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn có mức đắt hơn lên 15,3 - 24,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước hiện cao hơn thế giới từ 11,6 - 18%.

Giá vàng miếng SJC ở mức cao kỷ lục ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Ông Nguyễn Ngọc Trọng nhận xét: Tình trạng khan hiếm nguồn cung vàng miếng, nguồn nguyên liệu khiến giá vàng trong nước liên tục bị đẩy lên cao. Sau 8 ngày chính thức xóa bỏ độc quyền vàng miếng, cho nhập khẩu vàng nguyên liệu, thị trường chưa có thông tin về đơn vị nào được sản xuất vàng miếng, cũng như nhập khẩu vàng nguyên liệu. Rủi ro trên thị trường đang ở mức cao khi giá mua và bán vàng của các công ty được đẩy lên chót vót so với trước. Giá mua và bán vàng nhẫn chênh nhau lên 3 triệu đồng/lượng thay vì khoảng 1 triệu đồng. Tuy nhiên, khi những thông tin về vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu trong thời gian tới xuất hiện, giá vàng trong nước có thể đảo chiều đi xuống rất nhanh. Những người mua vàng thời điểm này cần hết sức thận trọng.

Theo TS Nguyễn Trí Hiếu, tất cả hiện tượng trên thị trường vàng trong nước hiện nay từ việc giá vàng nhẫn cao hơn vàng miếng, công ty bán vàng nhỏ giọt, vàng trong nước đắt hơn thế giới… đều xuất phát từ nguồn cung trên thị trường không có. Khi thị trường chính thức không có hàng, không có giao dịch thì thị trường tự do lại nổi lên, phình ra. Được biết, các DN, ngân hàng đang thực hiện việc xin phép sản xuất, nhập khẩu vàng nguyên liệu nên trước mắt có thể chưa có ngay nguồn cung ra thị trường. Trong khi đó, giá vàng thế giới tăng dữ dội cùng yếu tố tâm lý tăng cao dẫn đến tái lập hình ảnh xếp hàng chờ mua vàng.

"Để giá vàng trong nước hạ nhiệt thì Ngân hàng Nhà nước sớm cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho các đơn vị sản xuất. Nguồn cung này có thể không dồi dào vì liên quan đến tỷ giá trong khi giá vàng thế giới hiện vẫn chưa hết sốt khi nhiều yếu tố đang hỗ trợ tăng giá như căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) còn giảm lãi suất… Một số dự báo cho rằng vàng thế giới có thể lên 5.000 USD/ounce. Rõ ràng những ai đầu tư vào vàng thời gian qua có lợi nhuận nhưng mua thời điểm này thì không ai dám chắc được giá luôn đi lên", ông Nguyễn Trí Hiếu cho hay.