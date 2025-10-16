Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng miếng SJC tự do rao mức không tưởng 170 triệu đồng/lượng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
16/10/2025 16:26 GMT+7

Chiều 16.10, trên các diễn đàn mua bán vàng tự do, nhiều thành viên rao bán vàng miếng SJC với mức giá lên 170 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn 4 số 9 đẩy lên 162 triệu đồng/lượng.

Chiều 16.10, tại diễn đàn Giao lưu mua bán vàng, một thành viên ẩn danh rao bán 2 lượng vàng miếng SJC với giá mong muốn 170,1 triệu đồng/lượng. Mức giá này cao hơn 3 triệu đồng/lượng so với thành viên khác rao vào sáng cùng ngày ở 167 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, có thành viên cần mua vàng miếng SJC với giá 166 triệu đồng/lượng. Còn giá vàng nhẫn của Công ty Bảo Tín Minh Hải rao bán với gái 162 triệu đồng/lương; còn Công ty Bảo Tín Minh Châu rao bán lên 161 triệu đồng/lượng…

Giá vàng miếng SJC tự do rao mức không tưởng 170 triệu đồng/lượng- Ảnh 1.

Vàng miếng SJC rao bán lên 170,1 triệu đồng/lượng

ẢNH: T.X

Mức giá vàng trên thị trường tự do đang nhảy loạn xạ trong khi các đơn vị kinh doanh vàng gần như ít thay đổi giá. Công ty SJC, Tập đoàn Doji mua vào vàng miếng SJC với giá 147,1 triệu đồng, bán ra 149,1 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 148,1 triệu đồng, bán ra 149,1 triệu đồng… Giá vàng nhẫn của các công ty cũng vượt mặt so với vàng miếng SJC, Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 151 triệu đồng, bán ra 154 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 145,1 triệu đồng, bán ra 149,1 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vào 146,5 triệu đồng, bán ra 149 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 145,9 triệu đồng, bán ra 148,2 triệu đồng…

Giá vàng trên thị trường tự do biến động khi các công ty kinh doanh vàng hết hàng. Công ty Bảo Tín Minh Châu tạm hết vàng nhẫn, vàng miếng…, dẫn đến giá vàng miếng SJC tự do cao hơn các công ty niêm yết 21 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn tự do cao hơn 7 triệu đồng/lượng.

Mức giá rao bán vàng miếng SJC trên thị trường tự do "không tưởng" khi đắt hơn thế giới lên đến 35,3 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn lên đến 26 triệu đồng/lượng. Kim loại quý thế giới tăng 26 USD/ounce, lên 4.235 USD/ounce.

Giá vàng nhẫn tăng lên 153 triệu đồng/lượng, vượt vàng miếng SJC

Giá vàng nhẫn tăng lên 153 triệu đồng/lượng, vượt vàng miếng SJC

Giá vàng nhẫn Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng lên 153 triệu đồng/lượng, vượt giá vàng miếng SJC ở mức 149,1 triệu đồng/lượng.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
