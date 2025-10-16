Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng nhẫn tăng lên 153 triệu đồng/lượng, vượt vàng miếng SJC

Thanh Xuân
Thanh Xuân
16/10/2025 10:44 GMT+7

Giá vàng nhẫn Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng lên 153 triệu đồng/lượng, vượt giá vàng miếng SJC ở mức 149,1 triệu đồng/lượng.

Các công ty tăng giá vàng miếng SJC thêm 500.000 đồng mỗi lượng, nâng tổng mức tăng lên 1,1 triệu đồng/lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Tập đoàn Doji mua vàng miếng với giá 147,1 triệu đồng, bán ra 149,1 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 146,6 triệu đồng, bán ra 148,6 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 146,5 triệu đồng, bán ra 149,1 triệu đồng… 

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 4 số 9 của Công ty Bảo Tín Minh Châu tiếp tục tăng thêm 700.000 đồng mỗi lượng, lên 150 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 153 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu là đơn vị có giá vàng nhẫn ở mức cao nhất thị trường. Công ty Phú Quý tăng mỗi lượng vàng nhẫn 1,3 triệu đồng/lượng, mua vào 146,1 triệu đồng, bán ra 149,1 triệu đồng. Tập đoàn Doji mua vào lên 146,5 triệu đồng, bán 149 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 145,9 triệu đồng, bán ra 148,2 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn tăng lên 153 triệu đồng/lượng, vượt vàng miếng SJC - Ảnh 1.

Giá vàng nhẫn tăng mạnh

ẢNH: NGỌC THẮNG

Kim loại quý trên thị trường thế giới tiếp tục tăng thêm 35 USD/ounce, lên 4.243 USD/ounce, đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay. Giá vàng thế giới đã tăng 560 USD/ounce trong vòng 30 ngày qua, tương ứng 15,2%, nâng tổng mức tăng giá trong vòng 1 năm trở lại đây lên 1570 USD/ounce, tương đương mức tăng giá gần 59%.

Giá vàng tăng mạnh gần đây khi căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc khiến việc cắt giảm lãi suất trở nên cấp bách hơn. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế bổ sung 100% lên Trung Quốc sau khi quốc gia châu Á này áp đặt các hạn chế xuất khẩu khoáng sản đất hiếm. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cũng sẽ xem xét việc kiểm soát việc bán "bất kỳ và tất cả các phần mềm quan trọng" cho Trung Quốc.

Giá vàng trong nước tiếp tục lập kỷ lục mới khi tiến gần mức 149 triệu đồng mỗi lượng.

