Giá vàng hôm nay 16.10.2025: Lập kỷ lục mới hướng đến 149 triệu đồng

Sáng 16.10, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được tăng thêm 600.000 đồng khi mua vào lên 146,6 triệu đồng/lượng, bán ra 148,6 triệu đồng. Đây cũng là mức kỷ lục mới của vàng miếng SJC. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vàng miếng lên 146,6 triệu đồng, bán ra 148,6 triệu đồng. Riêng Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) mua vàng miếng SJC và ACB cao hơn là 147,5 triệu đồng và bán ra 148,5 triệu đồng…

Tương tự, vàng nhẫn cũng lên mức kỷ lục từ trước đến nay. Cụ thể, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng tăng thêm 700.000 đồng sau một ngày, đưa giá mua lên 144,9 triệu đồng, bán ra 147,1 triệu đồng. Riêng Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vàng nhẫn lên 149,3 triệu đồng, bán ra 152,3 triệu đồng, vượt qua cả vàng miếng SJC.

Giá vàng sáng 16.10 tiếp tục lập kỷ lục mới lên gần 149 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới giữ vững đà tăng và lập kỷ lục mới, lên 4.220 USD/ounce. So với sáng hôm qua, vàng thế giới tăng thêm gần 35 USD. Dường như giá vàng chưa có dấu hiệu ngừng tăng khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung bùng phát trở lại trong những ngày qua. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang cân nhắc cắt giảm một số quan hệ thương mại với Trung Quốc sau khi cả 2 bên áp đặt các lệnh trả đũa trong tuần này.

Thị trường cũng đang theo dõi tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa đã kéo dài hơn 2 tuần qua khiến nền kinh tế sẽ bị tác động tiêu cực. Đồng thời, giá USD suy yếu sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đưa ra quan điểm rằng thị trường lao động Mỹ vẫn đang sa lầy trong “tình trạng ảm đạm, tuyển dụng thấp” nhưng vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục giảm lãi suất sắp tới. Tất cả những điều đó càng thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến tài sản an toàn như kim loại quý, đẩy giá vàng liên tục leo dốc. Tổng cộng từ đầu năm đến nay, kim loại quý đã tăng khoảng 60% do nhiều yếu tố, bao gồm căng thẳng địa chính trị, kỳ vọng hạ lãi suất, hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương và dòng vốn ETF mạnh mẽ...