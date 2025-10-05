Giá vàng hôm nay 5.10.2025: Lập kỷ lục mới, người mua sau một tuần lãi bao nhiêu?

Sáng 5.10, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 136,6 triệu đồng/lượng, bán ra 138,6 triệu đồng, tăng 3,6 triệu đồng so với cuối tuần trước. Đây là kỷ lục mới của vàng miếng trong nước. Chênh lệch mua bán vàng miếng SJC tiếp tục được duy trì ở mức 2 triệu đồng mỗi lượng nên người mua sau một tuần có lãi được 1,6 triệu đồng.

Vàng nhẫn trong nước cũng lập kỷ lục mới. Cụ thể, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC tăng 3,5 triệu đồng khi mua vào lên 132,3 triệu đồng, bán ra 135 triệu đồng. Người mua vàng nhẫn sau một tuần chỉ có lãi 800.000 đồng/lượng do chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn SJC là 2,7 triệu đồng. Riêng vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu có giá mua bán cao hơn nhiều so với SJC khi được mua lên 133,6 triệu đồng và bán ra 136,6 triệu đồng. Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu tăng 4,5 triệu đồng sau một tuần nhưng người mua cũng chỉ có lãi 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng lập kỷ lục mới nhưng người mua sau một tuần lãi không nhiều ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới giữ đà tăng cao, lên 3.885 USD/ounce. Sau một tuần, giá vàng thế giới tăng hơn 126 USD. Đây là tuần tăng thứ 7 liên tiếp của kim loại quý. Giá vàng thế giới tăng cao chủ yếu do nhà đầu tư lo ngại kinh tế Mỹ bị ảnh hưởng từ việc Chính phủ Mỹ đóng cửa từ ngày 1.10 và chưa biết khi nào điều này chấm dứt.

Do đó, nhiều chuyên gia và nhà đầu tư tiếp tục dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Theo cuộc khảo sát của Kitco News với 12 nhà phân tích Wall Street thì có đến 11 người, tương ứng 92% dự báo giá vàng tiếp tục tăng và không có ai nghĩ rằng sẽ giảm. Còn lại duy nhất 1 người nhận định vàng đi ngang. Tương tự, cuộc khảo sát trực tuyến Main Street với 253 nhà đầu tư cá nhân thì có 186 người, chiếm 74% dự báo giá vàng sẽ tăng; có 45 người, tương ứng 18% nghĩ rằng kim loại quý quay đầu giảm và 22 người, tương ứng 9% nhận định vàng đi xuống.